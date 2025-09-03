Vissza a gyökerekhez: Az X-Men visszatérése után ezeket a régi kedvenceket mi is néznénk – Galéria!

Egy kis nosztalgia nem árthat. Alkalmazkodva a mozis trendekhez, egészen trendi lett régi rajzfilmeket visszahozni a köztudatba az új és a leendő rajongók örömére. Újfent olyan sorozatokat követhetünk a streaming platformokon, mint a Batman sorozat, a Futurama, a Texas királyai és az X-Men '97 — utóbbinál ismét felcsendül a Linda sorozat főcímzenéjéhez furamód közelálló zenei téma az intróban. Ezek a sorozatok mind olyanok, amiket főleg a nyolcvanas és kilencvenes évek fiataljai követtek egykor. A tendencia jól mutatja, hogy a rajzfilmstúdiók előszeretettel kísérleteznek a nosztalgiavadászattal, ami még jót is hozhat a pop világába.

Jó volt újra látni a Marvel X-Men rajzfilm hőseit (Forrás: Disney)

Az X-Men '97 hatására ismét visszatérhetnek a régi kedvencek

Jóllehet vannak jobb és rosszabb példák is a régi tartalmak újraértelmezései között, a régi cuccok új kontextusba helyezése sokszor meglepően jól sülhet el. Ha az ember tisztelettel nyúl a múlt örökségéhez és jól játssza ki a kártyákat, olyan rajzfilmek lehetnek belőle, mint az újabb He-Man/She-Ra iteráció, vagy a Kacsamesék reboot.

Érdemes lehet elgondolkozni azon, hogy milyen lehet a Flintstone család manapság. Már a maga idejében is az volt az alapötlet, hogy kőkorszaki emberek találkoznak a modern technikával és az eredeti rajzfilmsorozat lezárása óta lenne közel 50 évnyi technológiai fejlődés, amit fel lehetne vonultatni egy újragondolásban. Könnyen lehet olyan, hogy Frédi egy kőből készült tabletet nyomogat, Béni social media barlangrajzokat készít, csakhogy néhány példát mondjunk.

Szintén érdekes lehet a magyar származású Csupó Gábor Fecsegő tipegők című sorozata, amiben egykor kisbabák a maguk módján fedezték fel a világot — így 30 év elteltével érdekes lehet a közkedvelt karakterek visszatérése felnőttként —, hiszen felnőttként még ugyanennyi felfedezni való van a világban.