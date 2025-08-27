A Linda főcímdala Hollywoodban is botrányt kavart: Íme kedvenc sorozatfőcímeink

Kedvenc sorozataink főcímdalai élénken élnek az emlékezetünkben. Még olyan régi klasszikusokat is egyből felismerünk, mint a Linda vagy a Szomszédok, ennek ellenére kevesen tudják, kinek köszönhetik a fülbemászó dallamokat. Íme kedvenc magyar sorozataink ikonikus dalai.

A Linda főcímdala körül óriási plágiumbotrány keletkezett (Fotó: Imdb)

A Linda zenéje egészen Hollywoodig vitte

A Linda a ‘80-as évek kultsorozata volt Görbe Nórával a címszerepben. Olyan kedvelt magyar sztárok is feltűntek a szériában, mint Bodrogi Gyula, aki Linda édesapját játszotta, vagy az Angyalbőrben is szintén feltűnő Szerednyey Béla. A bevezető meglehetősen hosszú a maga 2 és fél percével, ezt napjaink sorozatdarálói már biztosan áttekernék, ami a Linda esetében nagy bűn lenne. A főcímdal szerzője, Vukán György évtizedeken át névtelenségre kárhoztatva élte mindennapjait, mire valaki végre utánajárt, kitől is származik az 1983-as szerzemény, ami több mint 30 éven át kiadatlan maradt. Pár évvel ezelőtt hatalmas visszhangot váltott ki a botrány, hogy Kriskó Zoltán, a hagyaték kezelője pert indított több nagy stúdió ellen is, mert az X-Men rajzfilmsorozat főcímdala szemérmetlenül hasonlított a Vukán-szerzeményhez. Az ügyben fordulat állt be, amikor előkerült Frances Ruffino The Cool Look című kompozíciója, ami időben még a Lindát is megelőzte, és szintén tartalmazta az ismerős zenei motívumot, így Kriskó pere semmissé vált.

Kisváros (1993-2001)

A Kisváros bűnügyi drámasorozat az Angyalbőrben új köntösbe helyezett folytatásaként vált népszerűvé. Ehhez hozzájárult a főcímdal is, ami az epizódok végén szöveg nélkül ismét felcsendül, a KGB, azaz a Kiss-Gidófalvy Band Nincs üzenet című slágere. A KGB a főcímdal mellett számos betétdalt is szolgáltatott, sőt még cameo szerepben is feltűntek a szériában. A Kisváros hozta meg számukra az országos ismertséget, összesen 3 kislemez és több videoklip is készült a sorozatban elhangzó dalokból.

Szomszédok (1987-1999)

Ki ne ismerné Magyarország egyik legismertebb szériájának dallamait? A gazdagréti panelrengeteg lakóinak ügyes-bajos hétköznapjait bemutató sorozat kitörölhetetlen a magyar televízió-történetből. Azoknak is ismerős, akik talán még gondolatban sem voltak, amikor a Kádár-rendszer kis magyar valóságát bemutató széria a képernyő elé szegezte az ország lakosságának jelentős százalékát. A melankolikus felütésű, majd egyre vidámabb motívumokkal játszó dallam Hidas Frigyes elismert magyar zeneszerző kompozíciója.