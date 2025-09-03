Az őrület folytatódik! Itt a Wednesday második évada: a horrorlány imádja Budapestet

Az Addams Family-spinoff, a Wednesday második évada augusztus 6-án startolt el a Netflixen és a mostani streaming trendeket beigazolva kettészedték azt. A második felvonás a mai nap érkezik a platformra, így a rajongók teljes pompájában, nyolc epizódon keresztül láthatják a Netflixen a Nevermore Academy keserédes sztorijait.

A Netflix Wednesday sorozata továbbra is trendi (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mire számíthatunk a Wednesday folytatásának kapcsán?

Nos, bárki aki meglepődött az évad első etapjának fordulata kapcsán, sejtheti hogy nem válunk meg örökre a lánytól — már csak azért sem, mert akkor unalmas lenne az előre berendelt harmadik évad. A sötét sorozathoz illően senki se tud igazán meghalni, vagy mondhatjuk úgy hogy eltűnni a képernyőről. Jenna Ortega Wednesday karaktere feléled a kómából egy kórházban, ahol az első évadban bemutatott halála után Weems igazgatónő várja őt. Gwendoline Christie ezúttal Wednesday őrangyalát fogja játszani, aki mókás pillanatok közepette szóval meg váratlan pillanatokban a lány fejében. A hyde (Hunter Doohan) elleni harc tehát folytatódik szobatársával, Eniddel (Emma Myers) az oldalán.

A második évadban feltűnik Lady Gaga is egy rövid, de annál rejtélyesebb szerepben. A Netflix egy X posztban közölt egy borzongató, Tim Burton hangulatú első képet a popdíva karakteréről, aki a Nevermore Academy misztikus tanárát fogja játszani.

Lady Gaga mintha egy Tim Burton vázlatfüzetből lépett volna elő (Fotó: Netflix)

Jenna Ortega imádta Magyarországot pár éve

A mindig morcos karaktert játszó Jenna Ortega pár éve Budapesten járt. Még 2023-ban beszámoltunk róla, hogy a színésznő a Death of a Unicorn című film forgatása kapcsán járt hazánkban Paul Rudd mellett, ahol több helyen is feltűnt a jelenléte a rajongóknak. Megjelent például egy vintage ruhaüzletben, amiről egy Instagram poszt is tanúskodik, ahol a színésznő a karakteréből kilépve nagy mosollyal pózol a helyiekkel. Jenna Ortegát ezen kívül a Margit-szigeten is látták, ahol testőrök nélkül pihengetett két forgatás közben.

Ahogy szereti a színésznő hazánkat, őt itthon szintúgy nagyon szeretik. Nemrég Staub Vikivel, Wednesday szinkronhangjával csináltunk interjút, aki elmondta hogy elismeri a színésznő játékát, még ha számára volt is benne kihívás:

Szinkronban nagyon szeretem a Wednesdayt, nem csak azért, mert most ez az őrület. Amikor kijött, még nem is tudtuk, hogy ez egy ekkora őrület lesz. Iszonyat kihívás volt. Szerintem elképesztően gyönyörűen játszik a Jenna Ortega benne és nagyon pontosan, és nagyon sokat beszél, nagyon nehéz feladat volt. Kihívás volt megtalálni azt a szarkasztikus hangot, ami viccel is, de közben egyáltalán nem az a célja, hogy másoknak jó legyen, csak neki legyen jó.

— mondta Staub Viktória.