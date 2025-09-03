Az őrület folytatódik! Itt a Wednesday második évada: a horrorlány imádja Budapestet

Az Addams Family-spinoff, a Wednesday második évada augusztus 6-án startolt el a Netflixen és a mostani streaming trendeket beigazolva kettészedték azt. A második felvonás a mai nap érkezik a platformra, így a rajongók teljes pompájában, nyolc epizódon keresztül láthatják a Netflixen a Nevermore Academy keserédes sztorijait.
Nos, bárki aki meglepődött az évad első etapjának fordulata kapcsán, sejtheti hogy nem válunk meg örökre a lánytól — már csak azért sem, mert akkor unalmas lenne az előre berendelt harmadik évad. A sötét sorozathoz illően senki se tud igazán meghalni, vagy mondhatjuk úgy hogy eltűnni a képernyőről. Jenna Ortega Wednesday karaktere feléled a kómából egy kórházban, ahol az első évadban bemutatott halála után Weems igazgatónő várja őt. Gwendoline Christie ezúttal Wednesday őrangyalát fogja játszani, aki mókás pillanatok közepette szóval meg váratlan pillanatokban a lány fejében. A hyde (Hunter Doohan) elleni harc tehát folytatódik szobatársával, Eniddel (Emma Myers) az oldalán.
A második évadban feltűnik Lady Gaga is egy rövid, de annál rejtélyesebb szerepben. A Netflix egy X posztban közölt egy borzongató, Tim Burton hangulatú első képet a popdíva karakteréről, aki a Nevermore Academy misztikus tanárát fogja játszani.
Jenna Ortega imádta Magyarországot pár éve
A mindig morcos karaktert játszó Jenna Ortega pár éve Budapesten járt. Még 2023-ban beszámoltunk róla, hogy a színésznő a Death of a Unicorn című film forgatása kapcsán járt hazánkban Paul Rudd mellett, ahol több helyen is feltűnt a jelenléte a rajongóknak. Megjelent például egy vintage ruhaüzletben, amiről egy Instagram poszt is tanúskodik, ahol a színésznő a karakteréből kilépve nagy mosollyal pózol a helyiekkel. Jenna Ortegát ezen kívül a Margit-szigeten is látták, ahol testőrök nélkül pihengetett két forgatás közben.
Ahogy szereti a színésznő hazánkat, őt itthon szintúgy nagyon szeretik. Nemrég Staub Vikivel, Wednesday szinkronhangjával csináltunk interjút, aki elmondta hogy elismeri a színésznő játékát, még ha számára volt is benne kihívás:
Szinkronban nagyon szeretem a Wednesdayt, nem csak azért, mert most ez az őrület. Amikor kijött, még nem is tudtuk, hogy ez egy ekkora őrület lesz. Iszonyat kihívás volt. Szerintem elképesztően gyönyörűen játszik a Jenna Ortega benne és nagyon pontosan, és nagyon sokat beszél, nagyon nehéz feladat volt. Kihívás volt megtalálni azt a szarkasztikus hangot, ami viccel is, de közben egyáltalán nem az a célja, hogy másoknak jó legyen, csak neki legyen jó.
— mondta Staub Viktória.
A Wednesday második évada mától elérhető teljes formájában Netflixen!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.