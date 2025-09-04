Ismét tarol a Wednesday: Jenne Ortega és Catherine Zeta-Jones mindent visznek!

Alig egy hónapot kellett végigizgulnunk, hogy végre megtudhassuk hogyan folytatódik a kicsit sem kedves lány, Wednesday története. A második évad második szakasza szintén 4 epizódból áll, az új részek már megtekinthetőek a Netflixen. A folytatás egyik nagy szenzációja volt Wednesday Addams és édesanyja, Morticia Addams kapcsolatának mélyebb megismerése. A címszerepet alakító Jenna Ortega és a Morticia bőrébe bújt Catherine Zeta-Jones a kamerákon kívül is valóságos anya-lánya párost alkotnak, ezt számos interjúban és a vörösszőnyeges eseményeken is rendre bebizonyítják.
A galád lányok az első perctől kezdve egy hullámhosszon voltak. Munkakapcsolatuk indulását az egymás iránti kölcsönös szakmai tisztelet jellemezte. A People magazin jóvoltából készült műsorban mindketten elmesélik, milyen volt az első találkozás.
– Ültem a sminkben és csodáltam mennyire elhivatott vagy, mennyire erősen koncentrálsz és benne vagy a karakterben – mondta Michael Douglas felesége Jenna Ortegáról.
A Sikolyban is játszó Ortega pedig így nyilatkozott. – Nagyon meg voltam lepve, amikor megjelentél a forgatáson. Megtisztelőnek éreztem, hogy tényleg itt vagy és együtt fogunk dolgozni.
A különböző interjúkban és beszélgetős műsorokban számos közös pontra fény derült a két sztár között.
Mindkettőnkben megvan az alázat és az elhivatottság a szakmánk iránt, ami a sztárságtól teljesen független. A humorunk is hasonló és ha a fiatalkori képeimet nézem, még hasonlítunk is.
A színésznők előszeretettel hódolnak a gót stílusnak is, akár öltözködésben, akár zenei téren. A Vogue kérdezz-felelek videójában a Chicago sztárja avatta be Ortegát és a nézőket abba a kis titokba, hogy tinédzser korától kezdve kacsintgatott a szubkultúrával. Állítása szerint mindig jelen volt az életében, de sosem teljesedett ki benne igazán. Ehhez képest Jenna csúcsra járatja a Wednesday-hatást hétköznapjaiban is. Megtudtuk például, hogy kimondottan szereti a patkányokat, illetve nagy rajongója a Cure és a Bauhaus zenekaroknak, akik a stílus talán legismertebb képviselői.
Az világos, hogy Jenna Ortega csodálattal figyeli színésztársa minden mozdulatát.
− Minden, amit mondasz azt nagyon komolyan veszem, akkor is, ha csak viccelődünk és akkor is, amikor a karrierről és a munkáról van szó. Tisztellek és tisztelem a filmes munkásságodat. Nem tudnék egy dolgot kiemelni. Nem veszed magadat túl komolyan, de amit csinálsz, azt nagyon is komolyan veszed. Egyszer olyanná szeretnék válni, mint te.”
