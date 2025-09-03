„Egy gazdag férfi nem lehet ronda” — Gábor Zsazsa sose gyűlölt annyira egy férfit, hogy visszaadja a gyémántokat

Ha Gábor Zsazsa (ahogy Amerikában ismerték: Zsa Zsa Gabor) ma lenne fiatal, minden bizonnyal tele lennének vele a bulvárújságok. Életéről, alkalmi kalandjairól regényeket lehetne írni, hiszen aligha akadt olyan férfi aki ne akart volna közel kerülni hozzá. Nyolcvanhárom filmben szerepelt, munkássága alatt Golden Globe-díjat kapott és helyet a sztárok sétányán Hollywoodban.

Gábor Zsazsa hamar megtalálta Amerikában a számítását (Forrás: AFP)

Gábor Zsazsa korának egyik legszebb nője volt

A színésznő 1917. február 6-án látta meg a napvilágot Budapesten Gábor Sáriként, a híres magyar színésznő, Fedák Sári után — akit egyébként szintén Zsazsának becéztek. Zsazsa a Gábor család három lánya közül másodikként született. Édesapja, Gábor Vilmos katona volt, édesanyja, Tilleman Janka pedig rokona volt Tom Lantos egyesült államokbeli politikus feleségének, Annette Tillemannak.

A három lány extravagáns, igazi szép és fényben áradozó életet élt, mindhárman az örök csillogásra pályáztak. Ugyanakkor a sors a legtöbbször Zsazsa felé irányította a szerencsét. 1936-ban Magyarország szépének választották, majd a világháború idején Amerikába menekült a testvérei után, akik Hollywood babérjaira törtek — ma már tudjuk, hogy csak Zsazsának sikerült az amerikai álmot megvalósítani.

Gábor Zsazsa özvegye egy igazi legendával élt együtt (Forrás: AFP)

Gábor Zsazsa végtelen szexuális kisugárzása újító volt egy prűd korszakban

A magyar díva 1952-ben még csak kisebb szerepben volt látható az Öröm ránézni című filmben, de szépsége és stílusa hamar felkapta a sztárgyárosok figyelmét. Így olyan filmekben szerepelhetett, mint a Moulin Rouge és A gonosz érintése. Karrierje során olyanokkal dolgozhatott együtt, mint curtis-magyarok-hollywood" target="_blank">Tony Curtis, Ginger Rogers, Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Marilyn Monroe és Brigitte Bardot. 1958-ban Golden Globe-díjat is kapott „A legelragadóbb sztár” kategóriában. Igaz, hogy sok filmben szerepelt, de ha messzebbről nézzük a jelenlétét a popkultúrában, az életvitele talán érdekesebb, mint a filmes karrierje.

Gábor Zsazsa nagy kanállal habzsolta az életet — és a férfiakat.

Az életét szabad szellemmel élte. Hogy hány alkalmi partnere volt, arról pontos adat nincs, de olyan nevekkel került össze, mint Frank Sinatra és Elvis Presley. Kilencszer házasodott, de ebből az egyik napokkal később érvénytelenítve lett. Gábor Zsazsa házastársa, Friedrich von Anhalt herceg volt számára az utolsó, ami után a színésznő ragaszkodott a Szászország hercegnéje hivatalos megnevezéshez.