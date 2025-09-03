„Egy gazdag férfi nem lehet ronda” — Gábor Zsazsa sose gyűlölt annyira egy férfit, hogy visszaadja a gyémántokat

Ha Gábor Zsazsa (ahogy Amerikában ismerték: Zsa Zsa Gabor) ma lenne fiatal, minden bizonnyal tele lennének vele a bulvárújságok. Életéről, alkalmi kalandjairól regényeket lehetne írni, hiszen aligha akadt olyan férfi aki ne akart volna közel kerülni hozzá. Nyolcvanhárom filmben szerepelt, munkássága alatt Golden Globe-díjat kapott és helyet a sztárok sétányán Hollywoodban.
A színésznő 1917. február 6-án látta meg a napvilágot Budapesten Gábor Sáriként, a híres magyar színésznő, Fedák Sári után — akit egyébként szintén Zsazsának becéztek. Zsazsa a Gábor család három lánya közül másodikként született. Édesapja, Gábor Vilmos katona volt, édesanyja, Tilleman Janka pedig rokona volt Tom Lantos egyesült államokbeli politikus feleségének, Annette Tillemannak.
A három lány extravagáns, igazi szép és fényben áradozó életet élt, mindhárman az örök csillogásra pályáztak. Ugyanakkor a sors a legtöbbször Zsazsa felé irányította a szerencsét. 1936-ban Magyarország szépének választották, majd a világháború idején Amerikába menekült a testvérei után, akik Hollywood babérjaira törtek — ma már tudjuk, hogy csak Zsazsának sikerült az amerikai álmot megvalósítani.
A magyar díva 1952-ben még csak kisebb szerepben volt látható az Öröm ránézni című filmben, de szépsége és stílusa hamar felkapta a sztárgyárosok figyelmét. Így olyan filmekben szerepelhetett, mint a Moulin Rouge és A gonosz érintése. Karrierje során olyanokkal dolgozhatott együtt, mint curtis-magyarok-hollywood" target="_blank">Tony Curtis, Ginger Rogers, Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Marilyn Monroe és Brigitte Bardot. 1958-ban Golden Globe-díjat is kapott „A legelragadóbb sztár” kategóriában. Igaz, hogy sok filmben szerepelt, de ha messzebbről nézzük a jelenlétét a popkultúrában, az életvitele talán érdekesebb, mint a filmes karrierje.
Gábor Zsazsa nagy kanállal habzsolta az életet — és a férfiakat.
Az életét szabad szellemmel élte. Hogy hány alkalmi partnere volt, arról pontos adat nincs, de olyan nevekkel került össze, mint Frank Sinatra és Elvis Presley. Kilencszer házasodott, de ebből az egyik napokkal később érvénytelenítve lett. Gábor Zsazsa házastársa, Friedrich von Anhalt herceg volt számára az utolsó, ami után a színésznő ragaszkodott a Szászország hercegnéje hivatalos megnevezéshez.
Kalandvágyó és celeb allűrökkel teli életvitelét különböző elmés megszólalásai tükrözik legjobban:
A színésznő a Nekem nem elég egy élet című könyvében arról ír, hogy egykori férje, Conrad Hilton (Paris Hilton dédapja) megerőszakolta őt, amiből Gábor Zsazsa megszülte egyetlen gyermekét, Francesca Hiltont. A lány bár Zsazsa mellett nőtt fel, inkább tűnt úgy, hogy ismerősök és családtagok nevelték őt, míg Zsazsa habzsolta az életet. A kapcsolatuk feszült volt és távolságtartó. 2005-ben Zsazsa még lopással is vádolta Francescát a kaliforniai bizottság előtt.
2002-ben Gábor Zsazsa súlyos autóbalesetet szenvedett, ami után részlegesen lebénult és kerekesszékbe kényszerült. 2005-ben és 2007-ben agyvérzést kapott, egészségi állapota rohamosan romlott. 2011-ben egy súlyos fertőzés következtében amputálni kellett a jobb lábát térd alatt. Utolsó éveiben férje, Frédéric von Anhalt gondoskodott róla, miközben Zsazsa már csak ritkán jelent meg nyilvánosan.
2016. december 18-án, 99 éves korában Gábor Zsazsa meghalt Los Angelesben, majd hamvait 2021-ben Budapesten helyezték végső nyugalomra.
