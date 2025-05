Mutatjuk, hogy fogadták a habcsóknak öltözött Jennifer Lawrence-t Cannes-ban!

6 perces álló ovációval díjazták a jelenleg is zajló Cannes-i Filmfesztiválon a 34 éves színésznő új filmjét és alakítását. Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence néhány bukás és közel 3 évnyi szünet után újra a középpontba került a Die My Love című filmnek köszönhetően. A fehér habcsónak öltözött színésznő az év legjobb sci-fijében nagyot alakító szívtipró Robert Pattinson oldalán vonult be a vörös szőnyegen, aki a pszichothriller/fekete komédia másik főszereplője.

Jennifer Lawrence beragyogta Cannes-t (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jennifer Lawrence visszatért

6 perces álló ovációt kapott a színésznő a legújabb filmjéért. A Die My Love máris a kritikusok egyik kedvence. Sőt, sokan azt suttogják, hogy a sztár akár a legjobb színésznőnek járó díjat is hazaviheti a fesztiválról. Úgy tűnik, nem hiába kapott olyan bókot a kétszeres Oscar-díjas Sean Penntől, amire még Timothée Chalamet-nek is kikerekedett a szeme. JLaw vörös szőnyeges bevonulása királynőire sikerült, ám a hatalmas ováció még a színésznőt is meghatotta, ahogy ez a cikkünk végén található videóban is látható.

Robert Pattinsonnal kiváló párost alkotnak a Die My Love című filmben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jönnek az új Jennifer Lawrence filmek

Az Oscar-díjas sztár a Die, My Love című fekete komédiában látható újra, amiben egy olyan édesanyát alakít, aki egy isten háta mögötti helyen próbálja fenntartani a mentális egészségét, miközben pszichózissal küzd. Az ígéretes szerepet újabb díjakat hozhat Lawrence-nek, aki mindig is szeretett zaklatott, extrém figurák bőrébe bújni, gondoljunk csak az Anyám! vagy az Amerikai botrány című filmekre. Az alkotásban Robert Pattinson mellett a legendás Nick Nolte valamint a végstádiumos Michelle Willams orgazmusát kereső Sissy Spacek a partnerei, a rendező pedig Lynne Ramsay, aki a női lelkek nagy ismerője, ugyanis olyan sokkoló műveket rendezett, mint a Beszélünk kell Kevinről vagy a Patkányfogó.

Hogy mi lesz ezután Jennifer Lawrence karrierjével? Jó kérdés, több projektje is előkészületben van, a legjobban várt egyértelmű a Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio nevével fémjelezett Frank Sinatra-projekt, amiben Lawrence a néhai Ava Garnert alakítaná, ám a film olyan drágának tűnik, hogy nem biztos, hogy elkészül.