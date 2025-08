Clint Eastwood és a többi vén űrcowboy a leghitelesebb űrhajós film a NASA szerint

A NASA szerint ez a 25 éves, mára már kissé elfeledett űrkaland mutatta be leghitelesebben, milyen is az űrhajóslét. Az Űrcowboyok elkészítése 2000-ben sem számított már technikai bravúrnak, ám a négy főszereplője, Clint Eastwooddal az élen és a sztori miatt negyed évszázaddal később is jól működik - írta az Origo.

Az Űrcowboyok 25 év után is rodeóznak (Fotó: Village Roadshow Film Limited / NORTHFOTO)

Clint Eastwood és űrcowboy cimborái 25 év után is működnek

Merész húzás volt a producerek részéről, hogy az olyan űrben játszódó filmek után, mint a sok hányással járó Apollo 13, a Bruce Willis-féle Armageddon vagy a mostohatesójaként befutott Deep Impact után ismét az űrbe mennek, ám Tom Hanks és Burce Willis után olyan vén veteránokat küldenek el az űrbe mint a 95 évesen még mindig aktív Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, a néhai Donald Sutherland és James Garner. A film néhány tesztrepülő pilótáról szól, akiket az ötvenes évek végén arra képeztek ki, hogy elsőként hódítsák meg majd a világűrt.

Végül a NASA lett a nyerő helyettük, az űrcowboyok a földön maradtak és ahogy a gravitáció és emberi lét megkövetelte tőlük, meg is öregedtek. Négy évtizeddel később a már mérnökként dolgozó Frank Corvint azonban megkeresi a NASA, ugyanis egy meghibásodott szovjet űrhold óriási katasztrófát okozhat. A már nem éppen hamvas férfi egy feltétellel megy bele, ha három régi cimboráját is magával viheti. A csapattagok között korábban is akadt némi feszültség, főleg Frank és a nagy alfahím Hawk között, de végül félreteszik az érdekellentéteiket, hogy több millió embert megmentsenek.

Clint Eastwood nem menne soha a világűrbe (Fotó: Village Roadshow Film Limited / NORTHFOTO)

A film nem emelkedne ki a tucat űrben játszódó akciófilm közül, ha nem alsó hangon hatvanas férfit tettek volna meg főszereplőnek, ugyanis ez adja a báját. Akcióban sincs hiány, de az Űrcowboyok sokkal inkább a vágy, a kortalanság és az eleve elrendelt végzet története. A NASA-nak tartottak tesztvetítést a készítők és mindenki szerint a leghitelesebben mutatta be a film, milyen is a világűr, milyen ott lenni. Azért ez nem kis bók az említett nagy elődök után.

Clint Eastwood sokáig úgy volt, nem vállalja a rendezést, pedig a négy főszereplő közül neki van a legtöbb köze a repüléshez, ugyanis van helikoptervezetői engedéllyel rendelkezik. Végül mégis meggyőzték, és milyen jól tették. A visszafogott, 65 millió dolláros költségvetés ugyanis nem látszik a filmen (az Armageddon 140 millióból készült) viszont Eastwoodot mindig is a karakterei, a hősiesség és a bajtársiasság érdekelte a filmjeiben.