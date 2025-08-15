35 éves az egyetlen hollywoodi sztár Sean Penn szerint

35. születésnapját ünnepli hollywoodi legvagányabb nője, aki Sean Penn szerint az egyetlen valódi sztár a mai álomgyárban. Jennifer Lawrence a művészfilmektől komédiákon át hollywoodi szuperprodukciókig bizonyította már a színészi képességeit. Íme, a legfontosabb alakításai!

35 éves lett Jennifer Lawrence. Fotó: ZUMAPRESS.com

Jennifer Lawrence 7 legjobb filmje

Winter’s Bone - A hallgatás törvénye (2010)

Néhány kisebb tévés és filmes szerep után a befutást Jennifer Lawrence számára A hallgatás törvénye című film hozta el, amiért rögtön főszereplői Oscar-díjra is jelölték, mindössze 20 évesen. A kietlen körülmények között élő, testvéreiről és saját maga gondoskodó, eltűnt apja keresésére induló lány szerepének kedvéért megtanulta, hogyan kell mókust nyúzni, fát vágni és verekedni.

X-Men-filmek (2011-2019)

A hollywoodi szupersztársághoz hozzátartozik, hogy az ember időnként szuperprodukciókban is játsszon, ez pedig először a mutáns szuperhősökről szóló filmekben fordult elő Jennifer Lawrence-szel. Az alakváltó Mystique szerepében kékre festve, és gyakran ruha nélkül villantotta meg színészi képességei mellett a módfelett előnyös idomait is, egy csapásra szexszimbólummá válva.

Napos oldal (2012)

Jennifer Lawrence-t hihetetlen fiatalon, már harminc éves kora előtt négy alkalommal jelölték Oscarra, és a Napos oldalban játszott, mentális problémákkal küzdő kisvárosi özvegy szerepéért el is nyerte a legrangosabb filmes díjat. Ezzel ő a legfiatalabb színésznő, akit valaha két Oscarra jelöltek a legjobb női főszereplő kategóriájában huszonöt éves kora előtt, és minden idők második legfiatalabb győztese ugyanezen kategóriában. A filmben Bradley Cooper mellett Robert DeNiro és Chris Tucker a partnerei.

Az éhezők viadala-filmek (2012-2015)

Az X-Men mellett Az éhezők viadala tette világsztárrá Jennifer Lawrence-t, ráadásul ebben a hollywoodi filmszériában már az abszolút főszerep jutott neki. A disztópikus jövőben játszódó, ifjúsági sikerregényekből készült kalandtörténetek egy igazán vagány hősnőt igényeltek, ez pedig a születésnaposunk egyik legfőbb tulajdonsága.