35 éves az egyetlen hollywoodi sztár Sean Penn szerint

35. születésnapját ünnepli hollywoodi legvagányabb nője, aki Sean Penn szerint az egyetlen valódi sztár a mai álomgyárban. Jennifer Lawrence a művészfilmektől komédiákon át hollywoodi szuperprodukciókig bizonyította már a színészi képességeit. Íme, a legfontosabb alakításai!
Néhány kisebb tévés és filmes szerep után a befutást Jennifer Lawrence számára A hallgatás törvénye című film hozta el, amiért rögtön főszereplői Oscar-díjra is jelölték, mindössze 20 évesen. A kietlen körülmények között élő, testvéreiről és saját maga gondoskodó, eltűnt apja keresésére induló lány szerepének kedvéért megtanulta, hogyan kell mókust nyúzni, fát vágni és verekedni.
A hollywoodi szupersztársághoz hozzátartozik, hogy az ember időnként szuperprodukciókban is játsszon, ez pedig először a mutáns szuperhősökről szóló filmekben fordult elő Jennifer Lawrence-szel. Az alakváltó Mystique szerepében kékre festve, és gyakran ruha nélkül villantotta meg színészi képességei mellett a módfelett előnyös idomait is, egy csapásra szexszimbólummá válva.
Jennifer Lawrence-t hihetetlen fiatalon, már harminc éves kora előtt négy alkalommal jelölték Oscarra, és a Napos oldalban játszott, mentális problémákkal küzdő kisvárosi özvegy szerepéért el is nyerte a legrangosabb filmes díjat. Ezzel ő a legfiatalabb színésznő, akit valaha két Oscarra jelöltek a legjobb női főszereplő kategóriájában huszonöt éves kora előtt, és minden idők második legfiatalabb győztese ugyanezen kategóriában. A filmben Bradley Cooper mellett Robert DeNiro és Chris Tucker a partnerei.
Az X-Men mellett Az éhezők viadala tette világsztárrá Jennifer Lawrence-t, ráadásul ebben a hollywoodi filmszériában már az abszolút főszerep jutott neki. A disztópikus jövőben játszódó, ifjúsági sikerregényekből készült kalandtörténetek egy igazán vagány hősnőt igényeltek, ez pedig a születésnaposunk egyik legfőbb tulajdonsága.
Jennifer Lawrence elsőszámú specialitását az erős akaratú hősnők jelentik, de teljesen másféle karakterek bőrébe bújva is képes emlékezeteset nyújtani. Például szétcsúszott, féltékeny feleségként David O. Russell rendező szabálytalan szélhámosfilmjében, akinek nem mellesleg az első számú múzsájának számít (vele készítette a Napos oldalt és a Joy-t is).
Nem nagyon létezhet aktuálisabb film manapság a Netflix sztárokkal telepakolt szatírájánál, amiben a Jennifer Lawrence játszotta ifjú tudós felfedezi, hogy egy óriási üstökös tart a Föld felé – épp csak a világ nem akar hinni neki és Leonardo DiCapriónak, a tényszerű bizonyítékok ellenére sem. A klímakatasztrófa nem titkolt metaforájaként íródott sztori a világjárvány árnyékában még mellbevágóbb élmény. A filmben Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande és Timothée Chalamet is feltűnik.
Jennifer Lawrence-nek híresen jó a humora, ezt azonban kevésszer tudta megmutatni vígjátékokban. A Barátnőt felveszünk kiváló alkalmat szolgáltatott erre, amiben a színésznő dögös, de annál üresebb zsebű csajt alakít, akit egy gazdag házaspár bérel fel, hogy faragjon férfit a zárkózott fiukból. A komédia egyben az eddigi utolsó alakítását is jelentette, hisz utána szülési szabadságra ment. Idén Cannesban azonban visszatér a már 35 éves színésznő és ősszel érkezik a Die My Love című lélektani dráma, amiben Robert Pattinson és a Michelle Williams orgazmusát kereső Sissy Spacek a partnerei.
