Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bekeményít a Netflix: ő az igazi Psycho-gyilkos – Itt vannak az első fotók a Szörnyetegről!

Psycho
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 18:35
HollywoodNetflixCharlie HunnamHitchcockláncfűrészesszörnyetegsorozatgyilkos
Megérkeztek az első sokkoló fotók a Netflix sikersorozatának harmadik évadához. A Szörnyeteg eddigi legsokkolóbbnak ígérkező szezonjában a 45 éves Charlie Hunnam alakítja a pszichopata Ed Gein-t, akiről többek között a Psycho Norman Bates-ét is mintázta Alfred Hitchcock.
Bors
A szerző cikkei

A szexuális frusztrált Jeffrey Dahmer és a szülőgyilkos Menendez testvérpár után a világ legdurvább pszichopatájával érkezik a Netlfix sikersorozatának harmadik évada. A Szörnyeteg antológiasorozat legújabb részeiben Ed Gein történetét ismerhetjük meg, akiről többek között a Psycho című klasszikus Norman Bates-ét és a texasi láncfűrészes gyilkosát is mintázták. Ryan Murphy producer a szerepre Hollywood egyik legdögösebb pasiját, Charlie Hunnam kérte fel. A szériához két, nagyon is beszédes plakát érkezett illetve a premierdátum is. 

szörnyeteg, The MET Gala 2024 - New York
Charlie Hunnam átváltozása a Szörnyetegben sokkoló lesz (Fotó: PA)

Charlie Hunnam szörnyeteg 

Ed Gein talán a világtörténelem legbrutálisabb pszichopatája volt. Az egyedül élő férfi az ötvenes években kezdte meg horrorisztikus tevékenységét, ugyanis rendszeresen lopott testeket a közeli temetőből, preparálta őket, sőt egyes pletykák szerint nekrofil is volt. A fiatal nők iránti frusztrációja, és a néhai anyjához kapcsolódó beteges kapcsolata azonban a gyilkost is kihozta belőle. Az ötvenes évek közepén állítólag két nőt ölt meg, de egyes információk szerint sokkal több áldozata lehetett. A férfit elmegyógyintézetbe zárták, de 10 évvel később a bíróság is elítélte az egyik gyilkosságért, amiért élete végéig egy pszichiátrián kellett élnie. 

Norman Bates karakterét is róla mintázta Hitchcock (Fotó: Netflix)

A szörnyetegek és Hollywood

A férfi története számos hollywoodi alkotót inspirált. Elsőnek a legendás Alfred Hitchcockot, aki róla mintázta legnagyobb sikerfilmje, a Psycho főhősét. A látszólag jámbor Norman Bates szintén szexuálisan frusztrált volt, hullarabló és preparátor. A hetvenes években Tobe Hooper a Texasi láncfűrészes mészárlás Bőrpofáját szint Gein-ről mintázta, aki nőket gyilkolt, majd preparált ki az otthonában, sőt a bőrükből készült maszkban rohangált. 

A láncfűrész is előkerül (Fotó: Netflix) 

A szörnyek szereplői

Charlie Hunnam alakítja Ed Gein-t, ami igazi színészi kihívás lesz a jóképű sztár számára. Mellette olyan hírességek tűnnek fel a széria fontosabb szerepeiben, mint Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Charlie Hall, Will Brill, Mimi Kennedy, Robin Weigert és Lesley Manville. 

A Szörnyeteg harmadik évada október 3-tól látható a Netflixen, az első két évad elérhető a streamingszolgáltató kínálatában.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu