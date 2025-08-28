Bekeményít a Netflix: ő az igazi Psycho-gyilkos – Itt vannak az első fotók a Szörnyetegről!

A szexuális frusztrált Jeffrey Dahmer és a szülőgyilkos Menendez testvérpár után a világ legdurvább pszichopatájával érkezik a Netlfix sikersorozatának harmadik évada. A Szörnyeteg antológiasorozat legújabb részeiben Ed Gein történetét ismerhetjük meg, akiről többek között a Psycho című klasszikus Norman Bates-ét és a texasi láncfűrészes gyilkosát is mintázták. Ryan Murphy producer a szerepre Hollywood egyik legdögösebb pasiját, Charlie Hunnam kérte fel. A szériához két, nagyon is beszédes plakát érkezett illetve a premierdátum is.

Charlie Hunnam átváltozása a Szörnyetegben sokkoló lesz (Fotó: PA)

Charlie Hunnam szörnyeteg

Ed Gein talán a világtörténelem legbrutálisabb pszichopatája volt. Az egyedül élő férfi az ötvenes években kezdte meg horrorisztikus tevékenységét, ugyanis rendszeresen lopott testeket a közeli temetőből, preparálta őket, sőt egyes pletykák szerint nekrofil is volt. A fiatal nők iránti frusztrációja, és a néhai anyjához kapcsolódó beteges kapcsolata azonban a gyilkost is kihozta belőle. Az ötvenes évek közepén állítólag két nőt ölt meg, de egyes információk szerint sokkal több áldozata lehetett. A férfit elmegyógyintézetbe zárták, de 10 évvel később a bíróság is elítélte az egyik gyilkosságért, amiért élete végéig egy pszichiátrián kellett élnie.

Norman Bates karakterét is róla mintázta Hitchcock (Fotó: Netflix)

A szörnyetegek és Hollywood

A férfi története számos hollywoodi alkotót inspirált. Elsőnek a legendás Alfred Hitchcockot, aki róla mintázta legnagyobb sikerfilmje, a Psycho főhősét. A látszólag jámbor Norman Bates szintén szexuálisan frusztrált volt, hullarabló és preparátor. A hetvenes években Tobe Hooper a Texasi láncfűrészes mészárlás Bőrpofáját szint Gein-ről mintázta, aki nőket gyilkolt, majd preparált ki az otthonában, sőt a bőrükből készült maszkban rohangált.

A láncfűrész is előkerül (Fotó: Netflix)

A szörnyek szereplői

Charlie Hunnam alakítja Ed Gein-t, ami igazi színészi kihívás lesz a jóképű sztár számára. Mellette olyan hírességek tűnnek fel a széria fontosabb szerepeiben, mint Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Charlie Hall, Will Brill, Mimi Kennedy, Robin Weigert és Lesley Manville.