Fél Hollywoodot elküldte melegebb éghajlatra A Fehér Lótusz sztárja

Igen keményen odaszólt Hollywoodnak A Fehér Lótusz 21 éves sztárja. Sam Nivola, aki a bátyjával nem igazán egészséges viszonyt ápoló Lochlant alakította a HBO MAX sikerszériájának harmadik évadában, nagyjából az álomgyár nagy részének beszólt, miután szóvá tette, hogy az idősebb sztárok agyonplasztikázzák magukat azért, hogy jobb szerepeket kapjanak, míg sokszor a fiatalabbak nem jutnak megfelelő lehetőségekhez.

Sam Nivola hadat üzent Hollywoodnak (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Sam Nivola, A Fehér Lótusz sztárja kiakadt

Az egyre jobb szerepeket kapó színész kijelentése azért is érdekes, mert olyan hírességek mellett kapott eddig lehetőséget, mint a folyamatosan botoxozó Nicole Kidman A tökéletes párban vagy a kisebb szépészeti beavatkozásait nem tagadó Anne Hathaway az Eileen voltamban. Nivola - akinek édesapja Alessandro Nivola színész, édesanyja pedig a természetes öregedést hirdető Emily Mortimer - mindketten elismert és foglalkoztatott filmesek. A 21 éves ifjú titán szerint komoly nézőpont változásra lenne szükség Hollywoodban.

Az idős filmsztárok plasztikai műtéteket végeztetnek magukon, hogy fiatalabbnak nézzenek ki, és fiatalok is maradnak. Vannak nagyon idős emberek, akik fiatal szerepeket játszanak a filmekben, és ez nem ad teret a mai generációnak, hogy berobbanjanak és nevet szerezzenek maguknak a szakmában. Minden tiszteletem mellett ezek az emberek egy napon szó szerint már nem lesznek itt, és új sztároknak kell átvenni a helyüket

– vélekedett Nivola a Variety nagyinterjújában.

A Fehér Lótusz után lett hatalmas sztár (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Nivola egyre felkapottabb név lett az álomgyárban A Fehér Lótusz sikere után jelenleg is három filmen dolgozik. A Days Ending in Y-ről még sok mindent nem tudni, de annyi biztos, hogy egy thriller lesz, ennél sokkal izgalmasabbnak ígérkezik a Driver's Ed című vígjáték, ahol egy sulibuszt lop el egy csapat tini, hogy az egyikük szerelmét visszahódítsák. Az igazi nagydobása azonban ismét egy sorozat lesz: Sonny-ban a címszereplőt alakítja, aki egy nap arra ébred, hogy egy csalóra cserélik le az édesanyját. A fiatal fiúnak ki kell deríteni, mi történt a valódi anyjával. Ebben a szériában a szintén A fehér Lótuszban feltűnő Connie Britton lesz a partnere.