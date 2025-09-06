Te felismered kép alapján a legnagyobb filmrendezőket? Teszteld velünk a tudásod, hogy Scorsese is büszke lehessen!

Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
filmrendező
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 16:45
David LynchMartin Scorsese
A hollywoodi sztárszínészeket mind felismerjük, a kamera szinte követi őket. De mi a helyzet azokkal a zsenikkel, akik a kamera másik oldalán állnak? Te felismernéd Martin Scorseset és a többi nagy hollywoodi rendezőt?

A színészek abból élnek, hogy játszanak. Az arcukkal, a testükkel és a hangjukkal. Emiatt mind ismerjük őket, a kamerák a filmforgatásokon kívül is minden lépésüket követik. Ez viszont már kevésbé igaz azokra a szintén sikeres hollywoodi alkotókra, akik a kamerát kezelik és kedvenc színészeinket dirigálják. Nem biztos, hogy felismernénk akár az Aljas utcák rendezőjét, Martin Scorseset, vagy az újabban akcióthrillerben utazó Darren Aronofskyt. Itt egy kis segítség, nehogy zavarba jöjjünk és lemaradjunk a nagy találkozásról, ha esetleg mellettünk fizetnének a boltban vagy a benzinkúton.

Martin Scorsese a New York bandái forgatásán (Fotó: Entertainment Pictures)
Martin Scorsese a New York bandái forgatásán  (Fotó: Entertainment Pictures)

Martin Scorsese a gengszterkirály

Scorsese igen markáns vonásokkal rendelkezik, így ha egyszer az eszünkbe véssük az arcát, egész biztos, hogy a későbbiekben is fel fogjuk ismerni. Ráadásul a Megfojtott virágok rendezője előszeretettel villantja meg mosolyát, amitől csak még erőteljesebbé válik a megjelenése.

  • Quentin Tarantino

A Kill Bill rendezője sem egy felejthető figura, bár pontosan a "videotékás srác" benyomását kelti. Lehet, hogy simán elmennénk mellette az utcán, pedig a filmszakma egyik legkiemelkedőbb rendezője. Kíváncsian várjuk az utolsó filmjét, mely elmondása szerint a sokadik előkészületi procedúrán megy keresztül. 

Tarantino a kedves filmrajongó benyomását kelti (Fotó: Armando Gallo)
Tarantino a kedves filmrajongó benyomását kelti (Fotó: Armando Gallo)
  • David Lynch

David Lych idén néhány nappal a születésnapja előtt távozott közülünk, de hatása örökre visszhangozni fog a filmtörténetben. A rendező repertoárjában a világ talán legszürreálisabb alkotásai szerepelnek, például a Laura Dern és Nicholas Cage főszereplésével készült Veszett a világ, vagy a rejtélyekben hemzsegő Twin Peaks sorozat. Lynch talán a könnyebben felismerhető rendezők közé tartozik, főként jellegzetes hajkoronája miatt. Akik a Twin Peaks-et követték, azok biztosan nem jönnek zavarba, Lynch ugyanis nemcsak rendezőként, de színészként is jelen volt a szériában mint Gordon Cole FBI főnök. 

Ahogy idősödött, úgy lett egyre jellegzetesebb David Lynch frizurája (Fotó: Sarah Lee / eyevine)
David Lynch halála összetörte a világ filmrajongóit (Fotó: Sarah Lee / eyevine)
  • Darren Aronofsky

A nemrég debütált Rajtakapva című film rendezője igazi punk mentalitásban él. Ha másról nem, hát különc öltözködési stílusáról könnyen felismerhető.

Turin, Italy. 7th October 2024. Portrait of film director Martin Scorsese. Scorsese was guest of Italian National Museum of Cinema.
Venice, 82nd Venice International Film Festival 2025 - evening 2 - red carpet of the film Bugonia Pictured: Yorgos Lanthimos
9/17/03 NYC Brian De Palma, Scarface 20th Anniversary Re-Release Celebration at City Cinemas Theatres Photo by ©Brian Zak/PHOTOlink www.photolink.org 305-695-3935 MANDATORY DOUBLE CREDIT ONE-TIME REPRODUCTION RIGHTS ONLY
VENICE, ITALY - AUGUST 27: Francis Ford Coppola attends the "La Grazia" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy.
Denis Villeneuve attends the Road to the Golden Globes Party during the 2024 Toronto International Film Festival at Four Seasons Hotel Toronto on September 07, 2024 in Toronto, Ontario. Photo: PICJER/imageSPACE
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 18: Ridley Scott attends the "Gladiator II" Los Angeles Premiere at the TCL Chinese Theatre on November 18, 2024, in Hollywood, California.
Galéria: Sztárok a kamera másik oldalán: Te felismernéd Martin Scorsese-t és a nagy hollywoodi rendezőket?
1/12
Ha másról nem, hát ikonikus hajkoronájáról és az elmaradhatatlan cigarettáról felismerjük a Twin Peaks sorozat és a Mulholland Drive rendezőjét, David Lynch-et (Fotó: Album)

 

 

