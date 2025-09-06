Te felismered kép alapján a legnagyobb filmrendezőket? Teszteld velünk a tudásod, hogy Scorsese is büszke lehessen!

A színészek abból élnek, hogy játszanak. Az arcukkal, a testükkel és a hangjukkal. Emiatt mind ismerjük őket, a kamerák a filmforgatásokon kívül is minden lépésüket követik. Ez viszont már kevésbé igaz azokra a szintén sikeres hollywoodi alkotókra, akik a kamerát kezelik és kedvenc színészeinket dirigálják. Nem biztos, hogy felismernénk akár az Aljas utcák rendezőjét, Martin Scorseset, vagy az újabban akcióthrillerben utazó Darren Aronofskyt. Itt egy kis segítség, nehogy zavarba jöjjünk és lemaradjunk a nagy találkozásról, ha esetleg mellettünk fizetnének a boltban vagy a benzinkúton.

Martin Scorsese a New York bandái forgatásán (Fotó: Entertainment Pictures)

Martin Scorsese a gengszterkirály

Scorsese igen markáns vonásokkal rendelkezik, így ha egyszer az eszünkbe véssük az arcát, egész biztos, hogy a későbbiekben is fel fogjuk ismerni. Ráadásul a Megfojtott virágok rendezője előszeretettel villantja meg mosolyát, amitől csak még erőteljesebbé válik a megjelenése.

Quentin Tarantino

A Kill Bill rendezője sem egy felejthető figura, bár pontosan a "videotékás srác" benyomását kelti. Lehet, hogy simán elmennénk mellette az utcán, pedig a filmszakma egyik legkiemelkedőbb rendezője. Kíváncsian várjuk az utolsó filmjét, mely elmondása szerint a sokadik előkészületi procedúrán megy keresztül.

Tarantino a kedves filmrajongó benyomását kelti (Fotó: Armando Gallo)

David Lynch

David Lych idén néhány nappal a születésnapja előtt távozott közülünk, de hatása örökre visszhangozni fog a filmtörténetben. A rendező repertoárjában a világ talán legszürreálisabb alkotásai szerepelnek, például a Laura Dern és Nicholas Cage főszereplésével készült Veszett a világ, vagy a rejtélyekben hemzsegő Twin Peaks sorozat. Lynch talán a könnyebben felismerhető rendezők közé tartozik, főként jellegzetes hajkoronája miatt. Akik a Twin Peaks-et követték, azok biztosan nem jönnek zavarba, Lynch ugyanis nemcsak rendezőként, de színészként is jelen volt a szériában mint Gordon Cole FBI főnök.

David Lynch halála összetörte a világ filmrajongóit (Fotó: Sarah Lee / eyevine)

Darren Aronofsky

A nemrég debütált Rajtakapva című film rendezője igazi punk mentalitásban él. Ha másról nem, hát különc öltözködési stílusáról könnyen felismerhető.