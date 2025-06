David Lynch törte össze a szívünket elsőként idén – sztárok, akiket ebben az évben vesztettünk el

A 2025-ös év feléhez érkeztünk, de sajnos már most is hosszú a listája azoknak a filmes csillagoknak, akiket idén elvesztettünk. Színészekkel, színésznőkkel és rendezőkkel is szegényebb lett a filmszakma az elmúlt fél évben. David Lynch kezdte a sort januárban, sajnos sokan követték. Örökségük azonban szerepeikben tovább él.

David Lynch maradandót alkotott az amerikai filmművészetben (Fotó: Anadolu via AFP / AFP)

David Lynch

Erősen indult az év, ugyanis január 16-án, születésnapja előtt négy nappal elhunyt a szürrealista filmek atyja, David Lynch. A filmszakma hosszú időre gyászba borult. Világszerte vetítéseket rendeztek a tiszteletére, a mozik újra műsorra tűzték alkotásait. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Kék bársony (1986) vagy a Veszett a világ (1990). A közönség talán a Twin Peaks (1990-1991) című sorozat alkotójaként ismeri leginkább, mely rengeteg megválaszolatlan kérdést hagyott maga után, ezek közül is a legfontosabb: Ki ölte meg Laura Palmert?

Michelle Trachtenberg

A színésznőt a Buffy, a vámpírok réme (1997-2003) és a Gossip Girl - A pletykafészek (2007-2012) sorozatokból ismertük. Tragikusan fiatalon, csupán 39 évesen hunyt el cukorbetegségének szövődményei következtében február 26-án.

Gene Hackman

A február idén rövid volt, sajnos azonban így is belefért még egy megrázó esemény. Az egész világot felbolygatta a hír, hogy Gene Hackman kétszeres Oscar-díjas színészt és feleségét tisztázatlan körülmények között holtan találták otthonukban. Hackman olyan filmekben játszott, mint a Bonnie és Clyde (1967), a Magánbeszélgetés (1974) vagy a Lángoló Mississippi (1988).

Gene Hackman és feleségét együtt találták meg holtan otthonukban (Fotó: Zuma/ Northfoto / Northfoto)

Richard Chamberlain

A legenda március 29-én hagyott itt minket. Olyan sorozatokban és filmklasszikusokban szerzett nevet mint a Tövismadarak (1983) vagy a Salamon király kincse (1985). Később a Született feleségekben (2004-2012) is felbukkant néhány epizód erejéig.

Val Kilmer

Április elseje rossz tréfával indult. 65 éves korában hosszú betegség után feladta a harcot a Top Gun és a Mindörökké Batman sztárja. Régóta küzdött súlyos betegségével, a rákkal, melynek következtében 2015-ben hangját már alig tudta használni. A 2022-es Top Gun: Maverick jeleneteiben már a mesterséges intelligenciát kellett segítségül hívni hangjának reprodukálásához.