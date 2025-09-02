Orbitális mellek, tökéletes test, a legcsábítóbb Salma Hayek! Mutatjuk a legcsodásabb vetkőzéseit

Szeptember 2-ai dátum nagyon sokáig semmilyen különösebb eseménnyel nem szolgált a történelemkönyvek számára. Azonban ez 1966-ban örökre megváltozott. Ekkor látta meg a napvilágot Mexikó, Coatzacoalcos nevű városában, libanoni és mexikói szülők gyermekeként Salma Hayek. Kalandos gyermekkorát követően végül, sokak hatalmas örömére, a szépséges latina a színészi pálya mellett döntött, és olyan emlékezetes műremekekben ragadta el minden mozinéző szívét mint a Desperado, a Frida vagy az Alkonyattól pirkadatig. Utóbbival egyébként több generáció kollektív emlékezetébe táncolta be magát. A szexi színésznő hiába tekinthet vissza közel 40 éves karrierre, nemhogy éveket, sokkal inkább évtizedeket tagadhatna le korából, pedig épp ma ünnepli 59. születésnapját. Ebből a jeles alkalomból össze is gyűjtöttünk róla néhány érdekességet, amiket talán még a legnagyobb rajongói sem tudtak a meseszép mexikói színésznőről.
Ugyan szinte el se tudnánk képzelni olyan világot, amiben Salma Hayek nem a filmvászon koronázatlan királynője, a mexikói származású színésznő kis híján egy másik hivatásnak lett jeles képviselője. A fiatal Hayek kisasszony ugyanis kiválóan gimnasztikázott. De annyira jól, hogy még a nemzeti csapatba is meghívót kapott, hogy képviselje hazáját, ám a felkészülést otthonától nagyon messze kellett volna folytatnia, ő pedig nem akart elszakadni családjától, így elköszönt a sportolói léttől.
A Hayek család szerette volna, ha a lányuk szigorú neveltetésben részesülne az iskolában is, így egy katolikus intézménybe íratták. Azonban a túlkontrollált diáklét egyáltalán nem a születésnaposunknak való volt, Salma Hayeket végül 12 évesen ki is csapták az iskolából, miután rendszeresen borsot tört az apácák orra alá.
Mindenkinek kell egy hobbi, és persze nem mindenkinek lehet olyan extrém szabadidős elfoglaltsága mint Angelina Jolie-nak vagy Chris Hemsworth-nek. Salma Hayek is a szerényebb szenvedélyek híve, így amikor épp nincs semmi dolga, előszeretettel sudokuzik.
Mielőtt a tévézés és a mozi világa elragadta volna, a színpadon próbált szerencsét. Élete első szerepét 1988-ban, mindössze 18 évesen kapta meg egy Disney-színdarabban, amikor is Aladdin kedvesét, Jázmin hercegnőt kellett eljátszania egy előadásban. Bár a szerepet szinte ráöntötték, Hayek mégis gyűlölte élete első színészi munkáját, mert nem szeret énekelni és ráadásul akkortájt még a lámpaláztól is erősen szenvedett.
Míg egyesek kutyát vagy macskát, esetleg hörcsögöt tartanak házi kedvencként, addig ünnepeltünk egy jóval különlegesebb állatkával osztja meg az otthonát. A Frida, a Despardo és a Nagyfiúk-filmek sztárja ugyanis egy baglyot fogadott örökbe, amit férjének, Francois-Henri Pinaultnak szánt ajándékba, és a közös kis kedvencüknek a Kering nevet adták.
A Salma Hayekről szóló érdekességek itt még nem érnek véget. A szexbomba legtüzesebb képeit tartalmazó galériánkban még bőven lapunak kulisszatitkok:
