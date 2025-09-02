Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Orbitális mellek, tökéletes test, a legcsábítóbb Salma Hayek! Mutatjuk a legcsodásabb vetkőzéseit

Salma Hayek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:50
vetkőzésszexi
Szokás mondani, hogy az életkor csak egy szám. Erre a mondásra tökéletes illusztráció Salma Hayek példája, aki, ha hiszik, ha nem, ma ünnepli az 59. születésnapját.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Szeptember 2-ai dátum nagyon sokáig semmilyen különösebb eseménnyel nem szolgált a történelemkönyvek számára. Azonban ez 1966-ban örökre megváltozott. Ekkor látta meg a napvilágot Mexikó, Coatzacoalcos nevű városában, libanoni és mexikói szülők gyermekeként Salma Hayek. Kalandos gyermekkorát követően végül, sokak hatalmas örömére, a szépséges latina a színészi pálya mellett döntött, és olyan emlékezetes műremekekben ragadta el minden mozinéző szívét mint a Desperado, a Frida vagy az Alkonyattól pirkadatig. Utóbbival egyébként több generáció kollektív emlékezetébe táncolta be magát. A szexi színésznő hiába tekinthet vissza közel 40 éves karrierre, nemhogy éveket, sokkal inkább évtizedeket tagadhatna le korából, pedig épp ma ünnepli 59. születésnapját. Ebből a jeles alkalomból össze is gyűjtöttünk róla néhány érdekességet, amiket talán még a legnagyobb rajongói sem tudtak a meseszép mexikói színésznőről.

1995 - Desperado - Movie Set. Salma Hayek
A Salma Hayek-filmek egyik legikonikusabb darabja, a Robert Rodríguez által dirigált Desperado, melyben a születésnapos színésznő Antonio Banderas szerelmét alakította (Fotó: Columbia Pictures Corporation)

5 érdekesség az 59 éves Salma Hayekről:

1. Kis híján olimpikon lett

Ugyan szinte el se tudnánk képzelni olyan világot, amiben Salma Hayek nem a filmvászon koronázatlan királynője, a mexikói származású színésznő kis híján egy másik hivatásnak lett jeles képviselője. A fiatal Hayek kisasszony ugyanis kiválóan gimnasztikázott. De annyira jól, hogy még a nemzeti csapatba is meghívót kapott, hogy képviselje hazáját, ám a felkészülést otthonától nagyon messze kellett volna folytatnia, ő pedig nem akart elszakadni családjától, így elköszönt a sportolói léttől.

2. Kicsapták az iskolából

A Hayek család szerette volna, ha a lányuk szigorú neveltetésben részesülne az iskolában is, így egy katolikus intézménybe íratták. Azonban a túlkontrollált diáklét egyáltalán nem a születésnaposunknak való volt, Salma Hayeket végül 12 évesen ki is csapták az iskolából, miután rendszeresen borsot tört az apácák orra alá.

3. A sudoku a mindene

Mindenkinek kell egy hobbi, és persze nem mindenkinek lehet olyan extrém szabadidős elfoglaltsága mint Angelina Jolie-nak vagy Chris Hemsworth-nek. Salma Hayek is a szerényebb szenvedélyek híve, így amikor épp nincs semmi dolga, előszeretettel sudokuzik.

2010 - Grown Ups - Movie Set
Salma Hayek férje a valóságban a Francois-Henri Pinault névre hallgat, de a Nagyfiúkban Adam Sandler tölthette be ezt a megtisztelő szerepet (Fotó: l90)

4. Gyűlölt Disney-hercegnő lenni

Mielőtt a tévézés és a mozi világa elragadta volna, a színpadon próbált szerencsét. Élete első szerepét 1988-ban, mindössze 18 évesen kapta meg egy Disney-színdarabban, amikor is Aladdin kedvesét, Jázmin hercegnőt kellett eljátszania egy előadásban. Bár a szerepet szinte ráöntötték, Hayek mégis gyűlölte élete első színészi munkáját, mert nem szeret énekelni és ráadásul akkortájt még a lámpaláztól is erősen szenvedett.

5. Különös házi kedvencet tart

Míg egyesek kutyát vagy macskát, esetleg hörcsögöt tartanak házi kedvencként, addig ünnepeltünk egy jóval különlegesebb állatkával osztja meg az otthonát. A Frida, a Despardo és a Nagyfiúk-filmek sztárja ugyanis egy baglyot fogadott örökbe, amit férjének, Francois-Henri Pinaultnak szánt ajándékba, és a közös kis kedvencüknek a Kering nevet adták. 

A Salma Hayekről szóló érdekességek itt még nem érnek véget. A szexbomba legtüzesebb képeit tartalmazó galériánkban még bőven lapunak kulisszatitkok:

Galéria: Egy híján 60 lett Salma Hayek: Íme, a születésnapos szexbomba legforróbb fotói
1/8
Salma Hayek egyik, vagy talán egyenesen a legnépszerűbb szerepe az 1995-ös, Robert Rodriguez által rendezett Desperadoban volt, melyben Antonio Bandersszal romantikázott

 

 

