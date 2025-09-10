Michael Caine eddig bírta: Váratlan döntésre szánta el magát a 92 éves színészlegenda

Majdnem két évvel ezelőtt jelentette be visszavonulását az akkor 90. életévében járó Michael Caine. A kétszeres Oscar-díjas színészóriás döntése ugyan elsőre lesújtotta a rajongókat, de abban mindenki egyetértett, egy ekkora és ilyen sikeres karrierút után jogosan érdemli meg a pihenést a Batman-filmek, az Árvák hercege és A csendes amerikai című mestermunkák sztárja. Ám, ahogy mondani szokás, semmi sem tart örökké, és ez bizony még egy, a 90-es éveiben járó színművész visszavonulására is igaz, pláne, ha az illető már 13 éves kora óta kamerák előtt éli az életét.

A Michael Caine-filmek sora A nagy menekülő című tragikomédiával zárult, de úgy tűnik, hogy csak átmenetileg (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ez a sztár vette rá Michael Caine-t a visszatérésre

A színésztársadalmat, filmeseket és rajongókat egyaránt meglepte Michael Caine majdnem közel két évvel ezelőtti döntése. Az 1946 óta aktívan munkálkodó lovagszínész ekkor érezte úgy, talán kiöregedett már szeretett szakmájából, már nem tud annyi színt vinni karaktereibe, mint azelőtt, és itt az ideje szögre akasztani színházi maskaráját:

Az egyetlen szerep, amit el tudok játszani, az a 85-90 éves öregember karaktere. Szóval úgy gondoltam, talán épp itt az ideje annak, hogy abbahagyjam ezt az egészet.

− nyilatkozta még 2023-ban a színészlegenda.

A nyilatkozata után majdnem napra pontosan két évvel úgy néz ki, Caine mégsem bír tovább a színpadi fények nélkül élni. Azonban a legenda nem kedvenc direktora, a legutóbb Tom Hollanddal és Zendayával hősi eposzt forgató Christopher Nolan kedvéért tér vissza. A 92 éves aggastyán színészt ugyanis a Halálos iramban-filmek sztárja, Vin Diesel vehette rá arra, hogy hagyja ott a nyugodalmas nyugdíjas létet. Hollywood egyik legpáratlanabb párosa egy 10 évvel ezelőtt megjelent, közepesen felejthető, a Netflixen viszont mégis nagyot taroló fantasy, Az utolsó boszorkányvadász 2. részének a kedvéért állhat ismét össze a vásznon, bár hivatalosan ez még nem lett megerősítve.

Michael Caine 2025-ben, Vin Diesel kedvéért térhet vissza a színészkedéshez (Fotó: Nils Jorgensen / i-Images)

Vin Diesel még a sírból is visszahozna egy kollégát

Nem a legutóbb a 2023-ban megjelent A nagy menekülő című drámában feltűnő Michael Caine az első, akit Dominic Toretto képes volt visszacsalogatni a vászonra. A közelmúltban egy másik, igen elrugaszkodott Vin Diesel-ötlet is bejárta a világsajtót, mikor is kiderült, hogy a tar macsó nem mást akar visszahozni a következő Halálos iramban-moziban, mint a 2013-ban elhunyt Paul Walker. A tragikus hirtelenséggel elhunyt ausztrál színészt egyszer már számítógépes trükkök segítségével „felélesztették” a franchise-ban, ám ezúttal komolyabb szerepet szánva neki, a mesterséges intelligencia segítségével szeretnék jelenlétével megörvendeztetni a rajongókat.