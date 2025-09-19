Margot Robbie-val és Colin Farrell-lel jártunk Mágikus, merész, meseszép utazáson

Colin Farrell és Margot Robbie elvitt minket a Mágikus, merész, meseszép utazásra, és azóta is azon gondolkodunk, hogy mi kivel tudnánk megvalósítani egy hasonló programot. A Mágikus, merész, meseszép utazás csütörtöktől látható a mozikban.

Margot Robbie és Colin Farrell Kogonada Mágikus, merész, meseszép utazásán vettek részt (Fotó: Photo Image Press)

Margot Robbie és Colin Farrell Mágikus, merész, meseszép utazása

David (Colin Farrell) és Sarah (Margot Robbie) egy esküvőn ismerkednek meg, és elsőre úgy tűnik, sosem látják egymást többet. Ám a hazafelé vezető út ismét összesodorja őket és kezdetét veszi egy elképesztő kaland. A rendező Kogonada olyan filmjeiről lehet ismerős, mint a Columbus vagy a Pacsinko, melyek számos kritikai elismerésben részesültek. A cím magában hordozza a történetet, a film végére mindhárom jelző értelmet nyer. Kogonada azoknak készített filmet, akik nem szeretik a túlzottan csöpögős, kliséktől hemzsegő szerelmi sztorikat, de időről időre igényük támad egy nem szokványos romantikus mozira. Colin Farrell és Margot Robbie párosa olyan kémiával rendelkezik, ami szinte mágnesként vonzza a nézőt. Egy pillanatra sem merjük levenni a szemünket a vászonról, nehogy lemaradjunk egy fontos gesztusról vagy arckifejezésről. A Barbie film sztárjáról és A sziget szellemeiből ismert Colin Farrell-ről eddig is tudtuk, hogy zseniális színészek, így a nézőnek lehetnek előzetes elvárásai, amikor beül a moziba. A két sztár pedig hozza is az elvárt szintet, sőt, még rá is pakol egy lapáttal. A film egy pontján még dalra is fakadnak, ami az ír származású Farrell eddigi szerepeihez képest szokatlan mozdulat, de ebben az esetben működik, és egy pillanatra olyan érzésünk támad, hogy még szívesen hallgatnánk ahogy énekel.

Margot Robbie és Colin Farrell között teljes az összhang (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

A road movie örökzöld műfaja

A Mágikus, merész, meseszép utazás ugyan különös alkotás, azonban szokatlansága ellenére a forgatókönyvíró Seth Reiss felhasználta a siker receptjét. A road movie már a filmtörténet hajnala óta jelen van a filmes alműfajok között, és nem véletlen, hogy napjainkig életben tudott maradni. A bevált recept a következő: fogj két vagy akár több izgalmas karaktert, egy végtelenbe vesző utat, a szereplőket pedig zárd össze bármilyen járműbe, a többi pedig jön magától. Sarah és David látszólag teljesen különböznek egymástól, más az életfelfogásuk és a háttér, amiből jönnek. Mégis, amikor együtt beülnek az autóba és elindulnak életük utazására, olyan dolgokat tudnak meg egymásról, amik talán egy hónap hagyományos randizás alatt sem derülnének ki. A filmélményhez hozzájárul az a műfajból adódó plusz is, hogy szebbnél-szebb tájakat járhatunk be a szereplőinkkel együtt. Kogonada gyönyörű képekkel ajándékoz meg minket, minden apró részletre odafigyelve. A filmben hallható zenéknek, melyek sebészi precizitással vannak elhelyezve, szintén jelentősége van minden egyes jelenetben. A legtöbb romantikus filmmel ellentétben a zene felhasználása nem az öncélú hatásvadászat jegyében zajlik, hanem kiegészíti, sőt kidíszíti az adott snitteket.