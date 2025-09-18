"Mindig beindít" – Colin Farrell elcsábította Margot Robbie-t? A sármos szívtiprótól fülig vörösödött a Barbie sztárja

A Mágikus, merész, meseszép utazás című film mától látható a mozikban Colin Farrell és Margot Robbie főszereplésével. A két sztár a film kapcsán vett részt Seth Meyers beszélgetős műsorában, ahol a forgatásról és a kettejük közötti kapcsolatról árultak el kulisszatitkokat.

Colin Farrell odavan Margot Robbie sziporkázó személyiségéért (Fotó: Photo Image Press)

Colin Farrell és Margot Robbie lehet az új kedvenc párosunk

A sziget szellemei sztárja és a Barbie film főszereplője korábban nem dolgoztak együtt, így mindketten kíváncsian várták a közös munkát. A műsorban elmesélték, miket hallottak a másikról, mielőtt elkezdődött a forgatás. Margot Robbie szakmabeli barátnőit faggatta Farrell-ről.

"A két legjobb barátnőm dolgozott Colin egyik filmjének stábjában, és azt mondták, hogy ő a legcsodásabb emberi lény, akivel dolgozni lehet, csupa jót hallottam róla. Mivel imádom a filmjeit és tisztelem a munkásságát, már nagyon szerettem volna, ha egyszer közösen csinálhatunk filmet."

Farrell nem végzett ilyen alapos kutatást, de elmondta, hogy a hollywoodi szakma túl kicsi ahhoz, hogy ne halljon az ember ezt-azt a különböző színészekről és rendezőkről. Margot Robbie-ról ő is csak jókat hallott.

Már találkoztunk korábban, de közös munkánk nem volt, viszont azt tudtam róla, hogy mindenki szerint egy nagyon kedves, szórakoztató ember, és könnyű vele dolgozni. Azt persze magam is megállapítottam a filmjeiből, hogy ezek mellett tehetséges is, ez engem mindig beindít.

Margot Robbie egészen zavarba jött a kedves jellemzéstől, de a szavakon túl is látszik, hogy a két színész között remek a kémia és nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a forgatás során. A film nagyrészében egy autóban ülnek és utaznak, így sokszor előfordult, hogy a szövegük gyakorlása közben is beültek a kocsiba és céltalanul elindultak autókázni. Ez rendszerint baráti beszélgetésbe fordult a szöveg gyakorlása helyett, de az biztos, hogy ezek a közös utak hozzáadtak a karaktereik közötti kapcsolat elmélyítéséhez is.

Colin Farrell és Margot Robbie első közös munkája a Mágikus, merész, meseszép utazás (Fotó: IMDB / IMDB)

Mágikus, merész, meseszép utazás

Margot Robbie a Barbie film után hosszabb szünetre ment, közben tavaly megszületett férjével, Tom Ackerley-vel az első közös kisfiuk is. Amikor kézhez kapta Seth Reiss forgatókönyvét, azonnal érezte, hogy el kell vállalnia a szerepet.