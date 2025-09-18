Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Mindig beindít" – Colin Farrell elcsábította Margot Robbie-t? A sármos szívtiprótól fülig vörösödött a Barbie sztárja

Colin Farrell
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:15
Mágikus, merész, meseszép utazásMargot Robbie
A Mágikus, merész, meseszép utazás főszereplői egymásra licitáltak a bókokkal. Colin Farrell és Margot Robbie új közös filmjük kapcsán méltatták egymást.
Bors
A szerző cikkei

A Mágikus, merész, meseszép utazás című film mától látható a mozikban Colin Farrell és Margot Robbie főszereplésével. A két sztár a film kapcsán vett részt Seth Meyers beszélgetős műsorában, ahol a forgatásról és a kettejük közötti kapcsolatról árultak el kulisszatitkokat.

Colin Farrell odavan Margot Robbie sziporkázó személyiségéért (Fotó: Photo Image Press)
Colin Farrell odavan Margot Robbie sziporkázó személyiségéért (Fotó: Photo Image Press)

Colin Farrell és Margot Robbie lehet az új kedvenc párosunk  

A sziget szellemei sztárja és a Barbie film főszereplője korábban nem dolgoztak együtt, így mindketten kíváncsian várták a közös munkát. A műsorban elmesélték, miket hallottak a másikról, mielőtt elkezdődött a forgatás. Margot Robbie szakmabeli barátnőit faggatta Farrell-ről.  

"A két legjobb barátnőm dolgozott Colin egyik filmjének stábjában, és azt mondták, hogy ő a legcsodásabb emberi lény, akivel dolgozni lehet, csupa jót hallottam róla. Mivel imádom a filmjeit és tisztelem a munkásságát, már nagyon szerettem volna, ha egyszer közösen csinálhatunk filmet."

Farrell nem végzett ilyen alapos kutatást, de elmondta, hogy a hollywoodi szakma túl kicsi ahhoz, hogy ne halljon az ember ezt-azt a különböző színészekről és rendezőkről. Margot Robbie-ról ő is csak jókat hallott.  

Már találkoztunk korábban, de közös munkánk nem volt, viszont azt tudtam róla, hogy mindenki szerint egy nagyon kedves, szórakoztató ember, és könnyű vele dolgozni. Azt persze magam is megállapítottam a filmjeiből, hogy ezek mellett tehetséges is, ez engem mindig beindít.  

Margot Robbie egészen zavarba jött a kedves jellemzéstől, de a szavakon túl is látszik, hogy a két színész között remek a kémia és nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a forgatás során. A film nagyrészében egy autóban ülnek és utaznak, így sokszor előfordult, hogy a szövegük gyakorlása közben is beültek a kocsiba és céltalanul elindultak autókázni. Ez rendszerint baráti beszélgetésbe fordult a szöveg gyakorlása helyett, de az biztos, hogy ezek a közös utak hozzáadtak a karaktereik közötti kapcsolat elmélyítéséhez is. 

Colin Farrell és Margot Robbie első közös munkája a Mágikus, merész, meseszép utazás (Fotó: IMDB / IMDB)
Colin Farrell és Margot Robbie első közös munkája a Mágikus, merész, meseszép utazás (Fotó: IMDB / IMDB)

Mágikus, merész, meseszép utazás 

Margot Robbie a Barbie film után hosszabb szünetre ment, közben tavaly megszületett férjével, Tom Ackerley-vel az első közös kisfiuk is. Amikor kézhez kapta Seth Reiss forgatókönyvét, azonnal érezte, hogy el kell vállalnia a szerepet.  

"Nagyon szeretem a hosszú címeket, és azokat a történeteket, amik az átlagos élet nem átlagos oldaláról szólnak, így egyből tudtam, hogy játszani akarok ebben a filmben."

A film két olyan emberről szól, akik átlagos életet élnek, és nem is ismerik egymást, azonban egy különös csoda folytán együtt indulnak útnak. Az utazás során mágikus világokba csöppennek, de saját múltjukba is visszatekintenek, sőt, talán a jövőjükbe is bepillanthatnak. Az út végén pedig el kell dönteniük, együtt folytatják-e.

  

 

