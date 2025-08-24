Colin Farrell végre megkapja az Oscar-díjat? Ez a film elhozhatja neki az aranyszobrot!

Colin Farrell sem pihent sokat mostanában. A nagy sikereket elért Pingvin után jelenleg is 6 várólistás produkciója van az imdb értesülései szerint, ezek közül is az Egy szerencsejátékos vallomása a legjobban várt új alkotás. A film még idén október 29-én debütál a Netflixen, a napokban pedig megérkezett az első rövid előzetes is a thrillerhez.

A Colin Farrell filmek tovább bővülnek: legújabb alakítása talán végre Oscar-díjat hozhat neki az Egy szerencsejátékos vallomásában (Fotó: Burt Harris)

Colin Farrell mindent feltesz egy lapra

Az Egy szerencsejátékos vallomása, nem meglepő módon egy szerencsejátékosról szól. Lord Doyle, akit az ír származású Colin Farrell alakít, nagy tétekben szeret játszani, azonban kénytelen egy ideig meghúzni magát, miközben múltbeli tettei és tetemes adósságai a sarkában lihegnek, egy magánnyomozóval karöltve. A nyomozó szerepében az Oscar-díjas Tilda Swintont láthatjuk majd, aki Wes Anderson filmjeinek is egyik állandó bútordarabja. A bonyodalom ott kezdődik, amikor a múltja elől menekülő Lord Doyle visszautasíthatatlan ajánlatot kap a Fala Chen által életre keltett Dao Mingtől, aki a macaoi kaszinó alkalmazottja. A színészgárda és a rövid előzetes alapján egészen biztos, hogy valami rendkívül izgalmasnak lehetünk tanúi október 29-én.

Tilda Swinton neve is sok jóval kecsegtet (Fotó: dpa/picture-alliance)

Colin Farrell gyereke büszke lehet: világsztár édesapja megint brilírozik

A film forgatókönyvének alapjául Lawrence Osborne 2014-es regénye szolgált. A rendező, Edward Berger, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Ralph Fiennes főszereplésével készült Konklávé, vagy a Nyugaton a helyzet változatlan... reményeink szerint ezúttal is valami nagyot alkot! A Konklávé a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában nyert Oscar-díjat, ez már jelzi, hogy a rendezőnek kisujjában van a regények vászonra vitele. A Nyugaton a helyzet változatlan szintén Netflixes produkció volt és összesen 9 aranyszobrot zsebelt be.

A filmrajongók a Redditen egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy ami az Edward Berger-Colin Farrell páros nevével fémjelzett, az csak jó lehet, így egészen biztos hogy az Egy szerencsejátékos vallomása hamar a Netflix top 10-es listájára ugrik a debütálást követően. Emellett az sem lenne ellenünkre, ha az eddig méltatlanul alulértékelt Colin Farrell is benevezhetne egy Oscar-díjra ezért az alakításért.