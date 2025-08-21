Jude Law 53 évesen levetkőzött! Anyaszült meztelenül láthatjuk a szívtiprót

Ötven fölött villant meg mindent az angol színész a legújabb filmjében. Jude Law ráadásul olyan dögös hollywoodi szépségek között járkál Ádám-kosztümben, mint az új Fantasztikus négyes film sztárja, Vanessa Kirby, Tom Cruise új barátnője, Ana de Armas és a lassan mindenben is szexiskedő Sydney Sweeney. És ezen színésznők a tehetségük mellett arról is híresek, hogy bátrán vetkőznek kamera előtt, de ebben az esetben nem az ő testükön van a főszerep. Ron Howard Eden című filmje már meghódította a német mozikat, és az ősz folyamán világszerte bemutatják az egzotikus thrillert, ami Law férfiasságán kívül más izgalmakat is tartogat a nézőknek.
A színész korábban már több filmjében dobta le a textilt, többek között a Tehetséges Mr. Ripley-ben, a Don Hemingway-ben, illetve az Ifjú pápa című sorozatban. Nem beszélve a Hideghegy című drámáról, aminek forgatásán állítólag titkos románca volt Nicole Kidmannel. Law azonban 53 évesen úgy gondolta, most vagy soha alapon mindent megmutat magából az Eden című filmben. A film egyik jelenetében Vanessa Kirby és Sydney Sweeney társaságában jelenik meg anyaszült meztelenül a vásznon. A filmet eddig csak Németországban mutatták be, ahol már pár néző ki is fotózta az ominózus pillanatot, így az már elérhető a neten. A képek tanúsága szerint Law jó formában van és abszolút nem szégyenlős, legalábbis, ha a legendás Ron Howard kéri rá. De annyit elárult a premier után, hogy valódi kihívás volt számára az a forgatási nap, amikor minden ruhától meg kellett szabadulnia.
Az év egyik legjobba várt thrillerre a Galápagos-szigeteken játszódik, ahol egy csapat férfi és nő kivonulnak a természetbe, azért hogy elmeneküljenek a pusztuló világ elől és újra a természeteben éljenek. A klíma és a vadélet helyett azonban egymás ellenségei lesznek, ugyanis a vadonban mindenkiből kijönnek az ősi ösztönök, ami aztán egyre egyre durvább élet-halál játékká változik. Az Eden-t már a tavalyi Torontoi Filmfesztiválon bemutatták, tavasszal már Németországban is vetítették, de idén ősszel indul hódító útjára világszerte.
Jude Law mellett az említett bombázók, vagyis Ana de Armas, Sydney Sweeney és Vanessa Kirby játsszák a főszerepeket, valamint Daniel Brühl és Richard Roxburgh. Magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.
