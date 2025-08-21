Jude Law 53 évesen levetkőzött! Anyaszült meztelenül láthatjuk a szívtiprót

Ötven fölött villant meg mindent az angol színész a legújabb filmjében. Jude Law ráadásul olyan dögös hollywoodi szépségek között járkál Ádám-kosztümben, mint az új Fantasztikus négyes film sztárja, Vanessa Kirby, Tom Cruise új barátnője, Ana de Armas és a lassan mindenben is szexiskedő Sydney Sweeney. És ezen színésznők a tehetségük mellett arról is híresek, hogy bátrán vetkőznek kamera előtt, de ebben az esetben nem az ő testükön van a főszerep. Ron Howard Eden című filmje már meghódította a német mozikat, és az ősz folyamán világszerte bemutatják az egzotikus thrillert, ami Law férfiasságán kívül más izgalmakat is tartogat a nézőknek.

Jude Law megvillantotta férfiasságát legújabb filmjében (Fotó: AFF/PA Images)

Jude Law meztelen

A színész korábban már több filmjében dobta le a textilt, többek között a Tehetséges Mr. Ripley-ben, a Don Hemingway-ben, illetve az Ifjú pápa című sorozatban. Nem beszélve a Hideghegy című drámáról, aminek forgatásán állítólag titkos románca volt Nicole Kidmannel. Law azonban 53 évesen úgy gondolta, most vagy soha alapon mindent megmutat magából az Eden című filmben. A film egyik jelenetében Vanessa Kirby és Sydney Sweeney társaságában jelenik meg anyaszült meztelenül a vásznon. A filmet eddig csak Németországban mutatták be, ahol már pár néző ki is fotózta az ominózus pillanatot, így az már elérhető a neten. A képek tanúsága szerint Law jó formában van és abszolút nem szégyenlős, legalábbis, ha a legendás Ron Howard kéri rá. De annyit elárult a premier után, hogy valódi kihívás volt számára az a forgatási nap, amikor minden ruhától meg kellett szabadulnia.

Jude Law és az Eden A-listás stábja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az év egyik legjobba várt thrillerre a Galápagos-szigeteken játszódik, ahol egy csapat férfi és nő kivonulnak a természetbe, azért hogy elmeneküljenek a pusztuló világ elől és újra a természeteben éljenek. A klíma és a vadélet helyett azonban egymás ellenségei lesznek, ugyanis a vadonban mindenkiből kijönnek az ősi ösztönök, ami aztán egyre egyre durvább élet-halál játékká változik. Az Eden-t már a tavalyi Torontoi Filmfesztiválon bemutatták, tavasszal már Németországban is vetítették, de idén ősszel indul hódító útjára világszerte.