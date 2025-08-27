Két magyar indul a Velencei Filmfesztivál fődíjáért: ezekkel a világsztárokkal harcolnak

George Clooney, Jude Law, Emily Blunt, a felismerhetetlen Dwayne Johnson, a bevállalós Emma Stone és Adam Sandler. Csak pár hollywoodi név, akiknek az új filmjeivel versenyez Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó egy-egy alkotása a ma kezdődő Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

Nemes Jeles László idén megint Oscar közelbe kerülhet (Fotó: Nasser Berzane / VISUAL Press Agency)

Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó Velencében

Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar alkotó is versenyre kelhessen az Arany Oroszlánért. Idén az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László: Az árva című alkotása és az Oscar-jelölt Testről és lélekről direktora, Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is esélyes a legrangosabb európai filmes díjra. Az izgalom nem kicsi, ugyanis olyan előkelő programba került bele a két magyar alkotó, ahol a világ legnagyobb rendezőinek filmjeivel kell felvenniük a versenyt, melyekben olyan szupersztárok szerepelnek, mint George Clooney, a Vlagyimir Putyint alakító Jude Law, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Yorgos Lanthimos állandó muzsája, Emma Stone, valamint Adam Sandler.

Az Árva idén látható lesz már a magyar mozikban is (Fotó: NFI)

Kik ellen versenyez Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó?

Noah Baumbach családi drámája egy Jay Kelly nevű hírességről szól, akit mindenki ismer, de a férfi élete alkonyán rájön arra, hogy valójában fogalma sincs arról ki ő és mivé vált. A film egy óriási színészi lehetőség a mostanában ritkábban látott George Clooney számára, aki mellett Adam Sandler az Oscar-díjas Laura Dern, Patrick Wilson, Isla Fisher és Billy Crudup lesznek láthatók. Sokak szerint már most hatalmas botrány várható Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin című filmje körül. A leírás szerint egy fiatal orosz filmrendezőről szól, aki váratlanul Vlagyimir Putyin tanácsadója lesz. A fikciós, nyugati oroszellenes propagandaként aposztrofált alkotásban az orosz elnököt Jude Law alakítja, mellette Alicia Vikander, Tom Sturridge, Paul Dano és Jeffrey Wright láthatók.

Jude Law Putyin szerepében fog botrányt okozni (Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment)

Kathryn Bigelow Oscar-díjas rendezőnő valós időben mutatja be, ahogy a Fehér Ház munkatársainak nem várt fenyegetéssel kell szembe szállniuk a House of Dynamite című filmben, olyan sztárokkal, mint Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jason Clarke, Greta Lee.