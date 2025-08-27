Két magyar indul a Velencei Filmfesztivál fődíjáért: ezekkel a világsztárokkal harcolnak

George Clooney, Jude Law, Emily Blunt, a felismerhetetlen Dwayne Johnson, a bevállalós Emma Stone és Adam Sandler. Csak pár hollywoodi név, akiknek az új filmjeivel versenyez Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó egy-egy alkotása a ma kezdődő Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar alkotó is versenyre kelhessen az Arany Oroszlánért. Idén az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László: Az árva című alkotása és az Oscar-jelölt Testről és lélekről direktora, Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is esélyes a legrangosabb európai filmes díjra. Az izgalom nem kicsi, ugyanis olyan előkelő programba került bele a két magyar alkotó, ahol a világ legnagyobb rendezőinek filmjeivel kell felvenniük a versenyt, melyekben olyan szupersztárok szerepelnek, mint George Clooney, a Vlagyimir Putyint alakító Jude Law, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Yorgos Lanthimos állandó muzsája, Emma Stone, valamint Adam Sandler.
Noah Baumbach családi drámája egy Jay Kelly nevű hírességről szól, akit mindenki ismer, de a férfi élete alkonyán rájön arra, hogy valójában fogalma sincs arról ki ő és mivé vált. A film egy óriási színészi lehetőség a mostanában ritkábban látott George Clooney számára, aki mellett Adam Sandler az Oscar-díjas Laura Dern, Patrick Wilson, Isla Fisher és Billy Crudup lesznek láthatók. Sokak szerint már most hatalmas botrány várható Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin című filmje körül. A leírás szerint egy fiatal orosz filmrendezőről szól, aki váratlanul Vlagyimir Putyin tanácsadója lesz. A fikciós, nyugati oroszellenes propagandaként aposztrofált alkotásban az orosz elnököt Jude Law alakítja, mellette Alicia Vikander, Tom Sturridge, Paul Dano és Jeffrey Wright láthatók.
Kathryn Bigelow Oscar-díjas rendezőnő valós időben mutatja be, ahogy a Fehér Ház munkatársainak nem várt fenyegetéssel kell szembe szállniuk a House of Dynamite című filmben, olyan sztárokkal, mint Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jason Clarke, Greta Lee.
Sokan már most az év filmjének kiáltották ki a Frankensteint, hiába a jól ismert, de ilyen formában még fel nem dolgozott rémsztorit. Dr. Victor Frankenstein szerepében Oscar Isaac alakíthat hatalmasat, mellette a Teremtményként a Saltburnből ismert Jacob Elordi, Mia Goth és a nagy Tarantino-kedvenc, kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz látható.
A kissé melankolikus, minimalista eszközeiről híres rendező, Jim Jarmush hosszú évek után ismét díjesélyes filmet készített, aminek köszönhetően újra tündökölhet az 56 évesen is gyönyörű Cate Blanchett. A kétszeres Oscar-díjas színésznő a Father Mother Sister Brother-ben egy középkorú nőt alakít, aki elidegenedett a testvéreitől, de sokévnyi távollét után újra találkoznak.
A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone a Bugonia című filmben dolgozott újra együtt Yorgos Lanthimossal. A színésznő egy hatalmas vállalat vezetőjét alakítja, két beosztottja pedig meg van győződve arról, hogy a nő földönkívüli. A két férfi fogjul ejti az otthonába a nőt, ahol különböző kínzásokkal és módszerekkel próbálják kideríteni, hogy az általuk méhkirálynőnek tartott Stone valóban a világ leigázására készül-e.
A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában. Az Árva magyar premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában. Előtte azonban Amerikát is meghódítja Nemes Jeles-filmje, szeptember 9-én a Torontoi Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatják az Árvát. Enyedi filmje 2026 első felében kerül a nagyközönség elé a tervek szerint.
