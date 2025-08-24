Ha csak a főcímdalt hallod, meg tudod mondani, melyik sorozathoz tartozik?

Mindenkinek ismerős lehet az érzés, amikor a lakás egy pontjáról meghallotta az ominózus dallamokat és már szaladt is a tévé elé, hiszen kezdődött kedvenc sorozatának várva várt legújabb epizódja. A Netflix, HBO Max és egyéb streaming-szolgáltatók megjelenésével ez az élmény is kicsit átalakult, azonban még az újabb gyártású szériák között is találunk olyanokat, melyeknek ikonikussá vált főcímdalaira felkapjuk a fejünket. A Trónok harca vagy a Jóbarátok dallamai is popkulturális jelentőségre tettek szert. Az Origo most csokorba szete a legismertebb sorozatok főcimdalait.

A Trónok harca már a streaming-kultúra terméke, de a főcímdal így is kultikussá tudott válni (Fotó: HBO/NORTHFOTO)

Trónok harca

A fantasy sorozat 2011 és 2019 között futott az HBO műsorán, és igazi kultsorozattá vált a rajongók körében. A zenét a német-iráni származású Ramin Djawadi szerezte nagyzenekarra hangszerelve, a főtémát vonós és fúvós hangszerek viszik. Az intro érdekessége, hogy a zene mellett megjelenő animált térkép mindig azokra a helyszínekre fókuszált, amik az adott epizódban szerepelnek.

Így jártam anyátokkal (2005-2014)

Az Így jártam anyátokkal egy évvel a Jóbarátok befejező epizódjai után érkezett, és napjainkban is folyamatos vita tárgyát képezi, hogy csak a ‘90-es évek nagysikerű sitcomjának másolata. Az intro a The Solids zenekar Hey Beautiful című számából kivágott 13 másodperces részlet. A zenekart pedig nem más alapította, mint a széria alkotópárosa, Carter Bays és Craig Thomas.

Az Így jártam anyátokkal egy baráti társaság életét mutatta be, akárcsak a Jóbarátok (Fotó: 20th Century Fox Television/NORTHFOTO)

Szex és New York (1998-2004)

A négy New York-i szingli barátnő, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) és Samantha (Kim Cattrall) hétköznapjait feldolgozó sorozat ismét virágkorát élte a nemrég véget ért folytatása, az És egyszer csak miatt. Az eredeti 6 évadon át futó széria főcímdala is örökre beleégett a memóriánkba, a New York utcáin tüllszoknyában sétáló Carrie Bradshaw (Sarah Jesssica Parker) pedig tévétörténelmet írt. Az És egyszer csak epizódjaihoz nem készült új dal, azért pedig külön hálásak lehetünk, hogy az alkotók nem vették elő a régit.

Milliók kedvenc sorozata a Jóbarátok (1994-2004)

Ha sorozat-főcímdalokról beszélünk, a Jóbarátok kihagyhatatlan a listából. A The Rembrandts zenekar I’ll be there for you című slágere örökre összefonódott a sitcommal. A kedvenc paleontológusunkat, Ross Gellert alakító David Schwimmer egy podcastben bevallotta, hogy a széria végeztével jó ideig képtelen volt meghallgatni a dalt, mert a forgatások és interjúk alkalmával olyan sokszor hallotta, hogy idegesítette.