Mint az ismert, lassan két éve annak, hogy Matthew Perry elhunyt. A Jóbarátok sztárja 2023 októberében, 54 éves korában vesztette életét, ketamin-túladagolásban.

Friss fejlemények érkeztek Matthew Perry halálának ügyében Fotó: Ian West / Northfoto

A színész halála kapcsán korábban több embert is megvádoltak, többek között ketaminkirálynőként elhíresült Jasveen Sangha-ot. A 42 éves nő, aki brit és amerikai állampolgár, korábban ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban. Ám azóta megváltoztatta a vallomását.

Sangha aláírta a vallomásmódosítási nyilatkozatot, miután megállapodást kötött az ügyészekkel. Ez néhány héttel a tárgyalás kezdete előtt történt. Bűnösnek vallotta magát egy kábítószerrel kapcsolatos helyiség fenntartásának vádjában, három ketamin terjesztésének bűntettében és egy ketamin okozta haláleset vádjában.

Ügyvédje, Mark Geragos a megállapodást követően egy rövid nyilatkozatban elmondta:

Felelősséget vállal tetteiért.

A keteaminkirálynőként elhíresült nő korábban tagadta, hogy elkövette volna a bűntetteket. A vallomás megváltoztatása előtt ügyvédi csapata négyszer kérte a tárgyalás elhalasztását, mivel több időre volt szükségük a bizonyítékok vizsgálatához.