Friss fejlemények érkeztek Matthew Perry halálának ügyében

Mint az ismert, lassan két éve annak, hogy Matthew Perry elhunyt. A Jóbarátok sztárja 2023 októberében, 54 éves korában vesztette életét, ketamin-túladagolásban.
A színész halála kapcsán korábban több embert is megvádoltak, többek között ketaminkirálynőként elhíresült Jasveen Sangha-ot. A 42 éves nő, aki brit és amerikai állampolgár, korábban ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban. Ám azóta megváltoztatta a vallomását.
Sangha aláírta a vallomásmódosítási nyilatkozatot, miután megállapodást kötött az ügyészekkel. Ez néhány héttel a tárgyalás kezdete előtt történt. Bűnösnek vallotta magát egy kábítószerrel kapcsolatos helyiség fenntartásának vádjában, három ketamin terjesztésének bűntettében és egy ketamin okozta haláleset vádjában.
Ügyvédje, Mark Geragos a megállapodást követően egy rövid nyilatkozatban elmondta:
Felelősséget vállal tetteiért.
A keteaminkirálynőként elhíresült nő korábban tagadta, hogy elkövette volna a bűntetteket. A vallomás megváltoztatása előtt ügyvédi csapata négyszer kérte a tárgyalás elhalasztását, mivel több időre volt szükségük a bizonyítékok vizsgálatához.
A kábítószer-kereskedő akár 45 év börtönbüntetést is kaphat, mivel a bíró nem köteles betartani a vádalkuban foglalt feltételeket. Az ügyészek azonban kijelentették, hogy a maximális büntetésnél kevesebbet fognak kérni. Az ítélethirdetés decemberre várható.
Eddig egyik vádlottat sem ítélték el. Dr. Salvador Plasencia júliusban szintén bűnösnek vallotta magát, míg Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa és Erik Fleming együttműködésükért cserébe bűnösnek vallották magukat.
A színész 2023. októberében hunyt el, 54 éves korában. A sztárra eszméletlenül találták rá Los Angeles-i Pacific Palisades-i otthonában lévő jakuzziban. Később kiderült, hogy ketamin túladagolásban halt meg. A boncolás megerősítette, hogy Perry a jakuzzijában fulladt meg, miután halálos adag ketamint vett be, amelyet egyre inkább használnak a mentális betegségek kezelésében.
A nyomozók szerint a színész recept alapján kapott ketaminkezelést a depressziója miatt, de naponta akár nyolcszor is szedte a gyógyszert, és illegálisan kezdett további adagokat keresni. A bírósági dokumentumok szerint a színész Sangha segítségét kérte, miután orvosa, Dr. Salvador Plasencia, megtagadta a gyógyszer nagy mennyiségű felírását - emlékeztet cikkében a Mirror.
