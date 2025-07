A Disney+ TOP 5 meséje, amivel leköthetjük az unatkozó csemetéket - Forróságban jöhet a Jégvarázs!

A nyári szünet mindig kihívást jelent a szülőknek. Rendszerint a vakáció második napján elhangzik a mondat: "Anya, unatkozom!". Persze a legideálisabb, ha a gyerekek a szabadban töltik az időt, azonban ebben a hőségben lehet, hogy jobban tesszük, ha a lakásban keresünk menedéket a tűző nap elől. Ezekre az alkalmakra gyűjtöttük össze a Disney+ TOP 5 mesefilmjét. Amelyek közül talán a forróságban talán a Jégvarázs a leghűsítőbb.

A Disney+ elhozza a Disney Worldöt egészen a nappalinkig a Jégvarázstól az Encantóig (Fotó: Forrás: Al Seeger/pixabay.com)

A Disney+ top 5 mesefilmje: Jégvarázs és Coco a megoldás

Encanto (2021)

Az Encanto a Madrigal család történetét meséli el. A család minden tagja rendelkezik valamilyen különleges képességgel, kivéve a történet főszereplője, Mirabel. A képességeik segítségével Madrigalék felvirágoztatták a falut, ahol élnek, így az a világ legboldogabb helyének tűnik. Mirabel varázstalansága azonban bonyodalmat okoz az addig békésen együtt élő rokonok között. A lány egy rég elfeledett jóslat nyomába ered, amiből kiderül, hogy a család és a falu megmentésének kulcsa az ő kezében van. A megható történet a családi kapcsolatok és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozza, közben pedig fülbemászó dalokkal is szórakoztat.

Az oroszlánkirály (1994)

Ha már láttuk, akkor azért, ha pedig még nem, akkor azért érdemes mindenképpen megnézni ezt az örök klasszikus rajzfilmet. Az oroszlánkirály a Disney azon korszakából származik, amikor a rajzfilmek az egész családot le tudták kötni okosan felépített humorral és olyan dalokkal, amiket a felnőttek is a mai napig önfeledten dúdolgatnak. A zene itt különösen fontos, a soundtracken olyan alkotók szerepelnek, mint Hans Zimmer és a brit pop királya, Elton John. Emellett egy igazi felnövéstörténet, ami a mesei felszín alatt komoly témákat feszeget.

Az oroszlánkirály a Disney egyik legnépszerűbb meséje, mára igazi klasszikussá vált (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS / Northfoto)

Jégvarázs (2013)

Az animációs film most különösen szimpatikus lehet a hőségriadó sokadik napját élve. Biztos, hogy a kislányos szülők tarsolyában ott van a Jégvarázs szereplők, Anna és Elza, Arendelle királyságának testvérpárja, ugyanis több mint tíz évvel ezelőtti premierje óta a csapból is a varázserővel megáldott hercegnő története folyik. A meséhez folytatás is készült 2019-ben, úgyhogy ezeken a meleg napokon akár egy jeges maratoni filmnézésre is berendezkedhetünk az unatkozó gyerkőcökkel. Sőt, 2027-re a Disney beígérte a Jégvarázs 3-at is, úgyhogy aki eddig lemaradt volna az idén nyáron pótolhatja az első két részt. Nemrég pedig a mese Broadway musical verziója is felkerült a streaming kínálatába.

Zootropolis (2016)

A történet egy képzeletbeli világban játszódik, ahol az állatok emberi tulajdonságokkal felruházva emberi hétköznapjaikat élik. Judy nyuszi álmokkal telve költözik a hatalmas városba, hogy rendőrként harcoljon az igazságért, azonban apró nyusziként senki nem veszi komolyan a kapitányságon. A városban furcsa módon kezdenek eltűnni az állatok, Judy pedig nagyon szeretne bizonyítani, így önként vállalkozik az ügy felderítésére. Ebben társa lesz Nick, a szélhámos róka, akivel különbözőségük ellenére a történet végére igazi barátokká válnak. A mese tanulsága, hogy az ellentétek is képesek lehetnek együttműködni és békében élni egymás mellett.

Coco

A Coco az Encantohoz hasonlóan egy igazi szívmelengető családi történet. A főszereplő kisfiú Miguel mindennél jobban szeretne zenével foglalkozni, ám ezt családja nem nézi jó szemmel. A mexikói halottak napján a kisfiú beszökik idolja Ernesto de la Cruz kriptájába és megpendíti a legendás zenész gitárját. Ekkor hihetetlen dolog történik, Miguel átlép a holtak világába és kezdetét veszi a kaland. A mese igazi latin-amerikai szellemben készült, családi viszály, árulás, romantika és miden egyéb megtalálható benne, ami az egész családot lekötheti egy forró délutánon.