Bruce Willis 30 éve tanította meg nekünk, hogy az élet mindig drága

A szkriptíró, aki túl sokat tudott

A forgatókönyvíróra, Jonathan Hensleigh-re a film sikere után nemcsak Hollywood kapta fel a fejét, hanem az FBI is. A Szövetségi Nyomozóirodának ugyanis gyanús volt, hogy a férfi olyan kitervelt módját vetette papírra a jegybank kirablásának, hogy azt még a hamarosan visszatérő Lupin is megirigyelné, és kíváncsiak voltak, milyen forrásból dolgozta ki ötletét. Hensleigh pedig elmondta nekik, hogy aggodalomra semmi okuk, csak egy régi The New York Times-cikk adta a rablás alapötletét, és eszébe sincs rossz útra térni.

Bruce Willis-filmekben többször is láthattuk felbukkanni Samuel L. Jacksont (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Bruce Willis, a castingkirály

Zeus szerepére a stúdió Laurence Fishburne-t szemelte. Ám az Apokalipszis most-ban megismert színész túl sokat kért, ami nem fért bele a büdzsébe, így került a képbe Samuel L. Jackson, akit nem más ajánlott mint maga Bruce Willis. Jackson örömmel vállalta el a felkérést, hiszen saját bevallása szerint az első Die Hard az egyik kedvenc filmje, és vagy 30 alkalommal látta.

A magyar szál

A mozi eredeti lezárása sokkal másabb lett volna. Az alternatív befejezésként csakis a DVD-kiadásokban helyett kapó fináléban ugyanis Simon és John egy magyarországi kávézóban „orosz ruletteznek". Bár Jeremy Irons abban a pár percben megcsillogtathatta magyar nyelvtudását, az egész jelenet merőben eltér a Die Hard hangulatától, nem is csoda, hogy végül másik végkifejlet mellett döntöttek.