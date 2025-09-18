Jennifer Lopez lemaradt a Budapesten forgatott Evita főszerepéről

Jennifer Lopezt bár a zenéiről ismerjük, a nagyközönség már olyan filmekben is láthatta őt, mint az Álmomban már láttalak, vagy a Mint a kámfor — ugyanakkor ő már jóval korábban is igyekezett kipróbálni magát a filmvásznon. Egy olyan szerepben, amelyet még Meryl Streep sem kaphatott meg.

Az 56 éves Jennifer Lopez ma is bombasztikusan néz ki (Fotó: Atilano Garcia)

A szerep, amiről Jennifer Lopez lecsúszott

Az Evita című zenés film Eva Perón felemelkedését mutatja be egy szegény lányként, Buenos Airesből indulva végül az ország first lady-je lesz, miután feleségül veszi Juan Domingo Perónt, Argentína elnökét. A musical Andrew Lloyd Webber és Tim Rice zenéivel mesél és a rendezője Alan Parker volt. Ő hozzá indult meghallgatásra JLo csak azért, hogy hatalmas meglepetés érje.

Jennifer Lopez újfent az októberben érkező Kiss of the Spider Woman című filmjét promózza, aminek a vetítés utáni pódiumbeszélgetésén emlékezett vissza a kilencvenes évek történéseire.

Elmentem az Evita meghallgatására [a rendező] Alan Parkerhez. Hetekig gyakoroltam, kiöntöttem a szívem és azt mondja: 'Csodálatos voltál! Ugye tudod, hogy már Madonnáé a szerep?

— mesélte Lopez nevetve.

A szerepet valóban Madonna kapta Antonio Banderas mellett, akiknek erősítésével a film több rangos elismerést is bezsebelt. Ebből a popkirálynő Golden Globe-díjat kapott az alakításáért, az általa előadott You Must Love Me című dal pedig Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is nyert. A sikertől függetlenül Madonna nem kapott túl sok prominens filmszerepet és úgy általában inkább ismerjük és szeretjük a zenéjéért, mint másért – ezt a több mint 500 zenei elismerés is jelzi.

A Meryl Streep filmek alapján nincs szüksége tovább bizonygatnia, hogy egy klasszis színész (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meryl Streep is felmerült a főszerep kapcsán

A világklasszis, díjakat halmozó színésznő már bebizonyította, hogy igazából bárkit el tud játszani, ahogy azt láthattuk Az ördög prádát visel, Jól áll neki a halál című filmekben — sőt, még musical szerepben is láthattuk a Mamma Miában. Ugyanakkor korábban kimerültség és túlzsúfolt munkarend miatt lecsúszott az Evitáról. Egy akkoriban felröppent pletyka szerint borzasztó féltékeny volt Madonnára és elvileg olyat is leközölt, hogy kitépné a torkát dühében — de ezt a színésznő tagadja.

Ez az a dolog, amit nem tudnánk kitörölni az internetről. Miért mondanék ilyet? Már lemaradtam a forgatásról, mire összeállt a projekt.

— mondta egy korábbi interjúban Meryl Streep. Ettől függetlenül a színésznő azt bánja, hogy lemaradt a szerepről.