Jennifer Lopez lemaradt a Budapesten forgatott Evita főszerepéről

Jennifer Lopezt bár a zenéiről ismerjük, a nagyközönség már olyan filmekben is láthatta őt, mint az Álmomban már láttalak, vagy a Mint a kámfor — ugyanakkor ő már jóval korábban is igyekezett kipróbálni magát a filmvásznon. Egy olyan szerepben, amelyet még Meryl Streep sem kaphatott meg.
Az Evita című zenés film Eva Perón felemelkedését mutatja be egy szegény lányként, Buenos Airesből indulva végül az ország first lady-je lesz, miután feleségül veszi Juan Domingo Perónt, Argentína elnökét. A musical Andrew Lloyd Webber és Tim Rice zenéivel mesél és a rendezője Alan Parker volt. Ő hozzá indult meghallgatásra JLo csak azért, hogy hatalmas meglepetés érje.
Jennifer Lopez újfent az októberben érkező Kiss of the Spider Woman című filmjét promózza, aminek a vetítés utáni pódiumbeszélgetésén emlékezett vissza a kilencvenes évek történéseire.
Elmentem az Evita meghallgatására [a rendező] Alan Parkerhez. Hetekig gyakoroltam, kiöntöttem a szívem és azt mondja: 'Csodálatos voltál! Ugye tudod, hogy már Madonnáé a szerep?
— mesélte Lopez nevetve.
A szerepet valóban Madonna kapta Antonio Banderas mellett, akiknek erősítésével a film több rangos elismerést is bezsebelt. Ebből a popkirálynő Golden Globe-díjat kapott az alakításáért, az általa előadott You Must Love Me című dal pedig Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is nyert. A sikertől függetlenül Madonna nem kapott túl sok prominens filmszerepet és úgy általában inkább ismerjük és szeretjük a zenéjéért, mint másért – ezt a több mint 500 zenei elismerés is jelzi.
A világklasszis, díjakat halmozó színésznő már bebizonyította, hogy igazából bárkit el tud játszani, ahogy azt láthattuk Az ördög prádát visel, Jól áll neki a halál című filmekben — sőt, még musical szerepben is láthattuk a Mamma Miában. Ugyanakkor korábban kimerültség és túlzsúfolt munkarend miatt lecsúszott az Evitáról. Egy akkoriban felröppent pletyka szerint borzasztó féltékeny volt Madonnára és elvileg olyat is leközölt, hogy kitépné a torkát dühében — de ezt a színésznő tagadja.
Ez az a dolog, amit nem tudnánk kitörölni az internetről. Miért mondanék ilyet? Már lemaradtam a forgatásról, mire összeállt a projekt.
— mondta egy korábbi interjúban Meryl Streep. Ettől függetlenül a színésznő azt bánja, hogy lemaradt a szerepről.
