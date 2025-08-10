Antonio Banderas Madonnával okozott felfordulást Budapesten

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 18:50
Focista akart lenni, többször is rács mögé került, felfordulást okozott Budapesten, és örül a szívrohamának. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a születésnapos filmsztár, Antonio Banderas kapcsán.
65. születésnapját ünnepli a Desperado, a Zorro-filmek, a Csizmás, a kandúr és a Fájdalom és dicsőség sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Antonio Banderasról a legérdekesebb tudnivalókat.

Antonio Banderas, May 12, 2025, Madrid, Madrid, Spain: ANTONIO BANDERAS attend the red carpet at the TalÃ­a Awards 2025 in Teatro Centro Cultural de la Villa on 12 may, 2025 in Madrid, Spain. (Credit Image: © Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire)
65 éves lett Antonio Banderas Fotó: Oscar Manuel Sanchez

10 titok Antonio Banderasról

Focista akart lenni

Az andalúziai Málaga városában jött világra 65 évvel ezelőtt Antonio Banderas. Gyerekkorában semmi más vágya nem volt, mint hogy focista lehessen. Jó úton is haladt efelé a különböző korosztályos csapatokban, de 15 évesen egy lábtörés véget vetett a sportkarrierjének. A fociszenvedély azért megmaradt az életében, óriási szurkolója a szülővárosa csapatának, a Málaga CF-nek.

Többször is rács mögé került

A Hair című musical egy előadását látva döntötte el, hogy ő is színészettel szeretne foglalkozni, és eleinte kicsi, utazó alternatív színtársulatokban játszott. Eközben többször le is tartóztatták, mert a Spanyolországban akkor uralkodó Franco-rezsim rendszer- és nemzetellenesnek titulálta többek között a Brecht-darabokat, amiket előadtak.

MALAGA, SPAIN-January 25: Penelope Cruz, Pedro Almodovar and Antonio Banderas at the Goya Awards 2020 at Martin Carpena stadium in Malaga, Spain on January 25, 2020. Credit: Jimmy Olsen/Media Punch January , 2020
Rendszeresen együtt dolgozik Pedro Almodóvarral és Penélope Cruzzal Fotó: Jimmy Olsen / NORTHFOTO

Állandó alkotótársának köszönheti a legnagyobb sikerét

A mozi számára a leghíresebb spanyol filmrendező, Pedro Almodóvar fedezte fel, akinek már az első filmjeiben is szerepelt, és az alkotói kapcsolatuk évtizedeken át kitartott. Banderas legnagyobb színészi elismeréseit is egy Almodóvar-film hozta el: a 2019-es Fájdalom és dicsőség főszereplőjeként a legjobb férfi alakítás díját kapta Cannes-ban, és Oscarra is jelölték érte.

Fonetikusan tanulta meg a szövegét Hollywoodban

Amikor megpróbálkozott a hollywoodi karrierrel, még egyáltalán nem beszélt angolul, így az első amerikai filmjéhez (A mambó királyai) még hangzás alapján tanulta meg a mondatait. Ezután viszont gyorsan beindultak számára a dolgok a tengerentúlon is: a következő két évben már olyan hollywoodi sikerfilmek mellékszerepeiben tündökölt, mint a Philadelphia – Az érinthetetlen, vagy az Interjú a vámpírral.

Jun 11, 2002; Hollywood, CA, USA; Actor ANTONIO BANDERAS as Che and Actress MADONNA as Evita star in 'Evita' directed by ALAN PARKER. Mandatory Credit: Photo by Cinergi Pictures Entertainment P/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2002 by Courtesy of Cinergi Pictures
Madonnával az Evitában Fotó: Cinergi Pictures Entertainment P / Courtesy of Cinergi Pictures

Felfordulást okozott Budapesten

Az Evita egyik főszereplőjeként, Madonna oldalán érkezett a magyar fővárosba Antonio Banderas, ami a maga idejében óriási szenzációnak számított. Az Eva Perón argentin nemzeti hősnő életéről készülő musical szuperprodukció kedvéért az Andrássy út, a Keleti pályaudvar, a Szabadság tér, a Néprajzi Múzeum és a Budai vár is új arcot öltött, argentin helyszínekként megjelenve.

Nem csak a filmvásznon megy neki a vívás

A karrierje két nagyon híres szerepében is kardforgatót játszik, a 19. századi szuperhős Zorro és az animációs karakter Csizmás Kandúr révén. Banderas maga is ügyesen bánik a fegyverrel, Zorro eljátszására például a spanyol olimpiai csapat vívóival készült fel igazi acélkardokkal, amelyeket csak a forgatáson cseréltek le könnyebb alumíniumkardokra.

1998; The 1998 Mask Of The Zorro. Original Film Title: The 1998 Mask Of The Zorro, PICTURED: CATHERINE ZETA-JONES, ANTONIO BANDERAS.
A Zorró álarcában ismerte meg a világ Fotó: AMBLIN ENTERTAINMENT / Entertainment Pictures

Rajongása tárgyát vette el feleségül

Huszonévesen, egy spanyol moziban látta a Valami vadság című amerikai filmet, és attól kezdve Melanie Griffith számított a személyes nőideáljának. Hosszú évekkel később, a Hárman párban forgatásán pedig személyesen is találkozhattak, és a rajongásból kölcsönös szerelem lett. Banderas elhagyta a feleségét, és összeházasodott a hollywoodi sztárszínésznővel, akivel aztán 19 évig alkottak egy párt. Így Banderas lett Griffith és Don Johnson lánya, Dakota Johnson nevelője is, aki máig őt tartja az igazi apukájának.

Ellenzi a plasztikai beavatkozásokat

Noha ő maga is játszott már plasztikai sebészt a filmvásznon (A bőr, amelyben élek), de rossz véleménnyel van a szépészeti beavatkozásokról és az örök fiatalságot hajhászó hollywoodi szemléletről. Ennek kapcsán a feleségével is voltak konfliktusai, és egy idő után azt kellett mondania Melanie Griffith-nek, hogy ha nem áll le a műtétekkel, arra rámegy a házasságuk is.

Dec 14, 1996; Los Angeles, CA, USA; Antonio Banderas at the 'Evita' Premiere with wife Melanie Griffith. Mandatory Credit: Photo by Kathy Hutchins/ZUMA Press. (©) Copyright 1996 by Kathy Hutchins
Melanie Griffith-el Hollywood álompárja voltak Fotó: Kathy Hutchins / Kathy Hutchins

Örül a szívrohamának

2017 januárjában szívrohamon esett át, és utána meg is kellett műteni az artériáit. Később úgy nyilatkozott, hogy ez az élmény teljesen megváltoztatta azt, ahogyan a világra és magára tekintett, emiatt pedig ez az egyik legjobb dolog, ami valaha történt vele.

A szülővárosát és a művészeteket támogatja

A hollywoodi filmjeiből keresett pénzének nagy részét a szülőföldjén fektette be olyan helyi termékekbe, amelyeket aztán a hírnevének köszönhetően tud támogatni. Az egyik ilyen vállalkozása az Anta Banderas nevű bormárka, de rendelkezik saját parfümmárkával is. 2019-ben Málagában megnyitotta a Teatro del Soho CaixaBank nevű intézményt, amellyel régi álma valósult meg: az általa létrehozott kulturális központban színházi előadások, kiállítások és képzések kapnak helyet, kiegészülve egy szintén Banderas által létrehozott művészeti akadémiával.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

