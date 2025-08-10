Antonio Banderas Madonnával okozott felfordulást Budapesten

65. születésnapját ünnepli a Desperado, a Zorro-filmek, a Csizmás, a kandúr és a Fájdalom és dicsőség sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Antonio Banderasról a legérdekesebb tudnivalókat.

65 éves lett Antonio Banderas Fotó: Oscar Manuel Sanchez

10 titok Antonio Banderasról

Focista akart lenni

Az andalúziai Málaga városában jött világra 65 évvel ezelőtt Antonio Banderas. Gyerekkorában semmi más vágya nem volt, mint hogy focista lehessen. Jó úton is haladt efelé a különböző korosztályos csapatokban, de 15 évesen egy lábtörés véget vetett a sportkarrierjének. A fociszenvedély azért megmaradt az életében, óriási szurkolója a szülővárosa csapatának, a Málaga CF-nek.

Többször is rács mögé került

A Hair című musical egy előadását látva döntötte el, hogy ő is színészettel szeretne foglalkozni, és eleinte kicsi, utazó alternatív színtársulatokban játszott. Eközben többször le is tartóztatták, mert a Spanyolországban akkor uralkodó Franco-rezsim rendszer- és nemzetellenesnek titulálta többek között a Brecht-darabokat, amiket előadtak.

Rendszeresen együtt dolgozik Pedro Almodóvarral és Penélope Cruzzal Fotó: Jimmy Olsen / NORTHFOTO

Állandó alkotótársának köszönheti a legnagyobb sikerét

A mozi számára a leghíresebb spanyol filmrendező, Pedro Almodóvar fedezte fel, akinek már az első filmjeiben is szerepelt, és az alkotói kapcsolatuk évtizedeken át kitartott. Banderas legnagyobb színészi elismeréseit is egy Almodóvar-film hozta el: a 2019-es Fájdalom és dicsőség főszereplőjeként a legjobb férfi alakítás díját kapta Cannes-ban, és Oscarra is jelölték érte.

Fonetikusan tanulta meg a szövegét Hollywoodban

Amikor megpróbálkozott a hollywoodi karrierrel, még egyáltalán nem beszélt angolul, így az első amerikai filmjéhez (A mambó királyai) még hangzás alapján tanulta meg a mondatait. Ezután viszont gyorsan beindultak számára a dolgok a tengerentúlon is: a következő két évben már olyan hollywoodi sikerfilmek mellékszerepeiben tündökölt, mint a Philadelphia – Az érinthetetlen, vagy az Interjú a vámpírral.

Madonnával az Evitában Fotó: Cinergi Pictures Entertainment P / Courtesy of Cinergi Pictures

Felfordulást okozott Budapesten

Az Evita egyik főszereplőjeként, Madonna oldalán érkezett a magyar fővárosba Antonio Banderas, ami a maga idejében óriási szenzációnak számított. Az Eva Perón argentin nemzeti hősnő életéről készülő musical szuperprodukció kedvéért az Andrássy út, a Keleti pályaudvar, a Szabadság tér, a Néprajzi Múzeum és a Budai vár is új arcot öltött, argentin helyszínekként megjelenve.