Antonio Banderas Madonnával okozott felfordulást Budapesten

65. születésnapját ünnepli a Desperado, a Zorro-filmek, a Csizmás, a kandúr és a Fájdalom és dicsőség sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Antonio Banderasról a legérdekesebb tudnivalókat.
Az andalúziai Málaga városában jött világra 65 évvel ezelőtt Antonio Banderas. Gyerekkorában semmi más vágya nem volt, mint hogy focista lehessen. Jó úton is haladt efelé a különböző korosztályos csapatokban, de 15 évesen egy lábtörés véget vetett a sportkarrierjének. A fociszenvedély azért megmaradt az életében, óriási szurkolója a szülővárosa csapatának, a Málaga CF-nek.
A Hair című musical egy előadását látva döntötte el, hogy ő is színészettel szeretne foglalkozni, és eleinte kicsi, utazó alternatív színtársulatokban játszott. Eközben többször le is tartóztatták, mert a Spanyolországban akkor uralkodó Franco-rezsim rendszer- és nemzetellenesnek titulálta többek között a Brecht-darabokat, amiket előadtak.
A mozi számára a leghíresebb spanyol filmrendező, Pedro Almodóvar fedezte fel, akinek már az első filmjeiben is szerepelt, és az alkotói kapcsolatuk évtizedeken át kitartott. Banderas legnagyobb színészi elismeréseit is egy Almodóvar-film hozta el: a 2019-es Fájdalom és dicsőség főszereplőjeként a legjobb férfi alakítás díját kapta Cannes-ban, és Oscarra is jelölték érte.
Amikor megpróbálkozott a hollywoodi karrierrel, még egyáltalán nem beszélt angolul, így az első amerikai filmjéhez (A mambó királyai) még hangzás alapján tanulta meg a mondatait. Ezután viszont gyorsan beindultak számára a dolgok a tengerentúlon is: a következő két évben már olyan hollywoodi sikerfilmek mellékszerepeiben tündökölt, mint a Philadelphia – Az érinthetetlen, vagy az Interjú a vámpírral.
Az Evita egyik főszereplőjeként, Madonna oldalán érkezett a magyar fővárosba Antonio Banderas, ami a maga idejében óriási szenzációnak számított. Az Eva Perón argentin nemzeti hősnő életéről készülő musical szuperprodukció kedvéért az Andrássy út, a Keleti pályaudvar, a Szabadság tér, a Néprajzi Múzeum és a Budai vár is új arcot öltött, argentin helyszínekként megjelenve.
A karrierje két nagyon híres szerepében is kardforgatót játszik, a 19. századi szuperhős Zorro és az animációs karakter Csizmás Kandúr révén. Banderas maga is ügyesen bánik a fegyverrel, Zorro eljátszására például a spanyol olimpiai csapat vívóival készült fel igazi acélkardokkal, amelyeket csak a forgatáson cseréltek le könnyebb alumíniumkardokra.
Huszonévesen, egy spanyol moziban látta a Valami vadság című amerikai filmet, és attól kezdve Melanie Griffith számított a személyes nőideáljának. Hosszú évekkel később, a Hárman párban forgatásán pedig személyesen is találkozhattak, és a rajongásból kölcsönös szerelem lett. Banderas elhagyta a feleségét, és összeházasodott a hollywoodi sztárszínésznővel, akivel aztán 19 évig alkottak egy párt. Így Banderas lett Griffith és Don Johnson lánya, Dakota Johnson nevelője is, aki máig őt tartja az igazi apukájának.
Noha ő maga is játszott már plasztikai sebészt a filmvásznon (A bőr, amelyben élek), de rossz véleménnyel van a szépészeti beavatkozásokról és az örök fiatalságot hajhászó hollywoodi szemléletről. Ennek kapcsán a feleségével is voltak konfliktusai, és egy idő után azt kellett mondania Melanie Griffith-nek, hogy ha nem áll le a műtétekkel, arra rámegy a házasságuk is.
2017 januárjában szívrohamon esett át, és utána meg is kellett műteni az artériáit. Később úgy nyilatkozott, hogy ez az élmény teljesen megváltoztatta azt, ahogyan a világra és magára tekintett, emiatt pedig ez az egyik legjobb dolog, ami valaha történt vele.
A hollywoodi filmjeiből keresett pénzének nagy részét a szülőföldjén fektette be olyan helyi termékekbe, amelyeket aztán a hírnevének köszönhetően tud támogatni. Az egyik ilyen vállalkozása az Anta Banderas nevű bormárka, de rendelkezik saját parfümmárkával is. 2019-ben Málagában megnyitotta a Teatro del Soho CaixaBank nevű intézményt, amellyel régi álma valósult meg: az általa létrehozott kulturális központban színházi előadások, kiállítások és képzések kapnak helyet, kiegészülve egy szintén Banderas által létrehozott művészeti akadémiával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.