Kétszer is meg kell nézned: Jennifer Lopez teljesen felismerhetetlen

Jennifer Lopez olyan átalakuláson ment keresztül, hogy szinte felismerhetetlen.
Az énekesnő, akit domináns karakteréről, formás alakjáról és hosszú barna hajáról ismerünk, most teljesen más külsővel állt elő.
Lopez a közösségi médiában megosztott képein nem csak szerény pózaival tér el a megszokottól, hanem kinézetileg is teljesen az ellentettjévé vált. Marilyn Monroe által inspirált platinaszőke haja, vékony szemöldökei, piros rúzsa és fehér bőre olyan, mintha porcelánbaba lenne.
Lopez Bill Condon Kiss of the Spider Woman (Egy pók nő csókja) című filmjében fogja alakítani Aurora karakterét. Bár a filmben valamennyire megőrizte önmagát éneklésével, kinézetével mégis teljesen új imázsban láthatjuk majd az énekesnőt.
A karakteréről megosztott képeihez ezt írta:
Aurora szerepébe lépni olyan volt, mintha a mozi aranykorában táncolnál… minden csillogás, ragyogás és rengeteg tánc. Visszautazni az időben még soha nem volt ilyen szórakoztató.
