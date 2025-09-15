Kétszer is meg kell nézned: Jennifer Lopez teljesen felismerhetetlen

Jennifer Lopez olyan átalakuláson ment keresztül, hogy szinte felismerhetetlen.

Jennifer Lopez legújabb projektje miatt teljes átalakuláson ment keresztül.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Az énekesnő, akit domináns karakteréről, formás alakjáról és hosszú barna hajáról ismerünk, most teljesen más külsővel állt elő.

Jennifer Lopez teljes változáson ment keresztül

Lopez a közösségi médiában megosztott képein nem csak szerény pózaival tér el a megszokottól, hanem kinézetileg is teljesen az ellentettjévé vált. Marilyn Monroe által inspirált platinaszőke haja, vékony szemöldökei, piros rúzsa és fehér bőre olyan, mintha porcelánbaba lenne.

Lopez Bill Condon Kiss of the Spider Woman (Egy pók nő csókja) című filmjében fogja alakítani Aurora karakterét. Bár a filmben valamennyire megőrizte önmagát éneklésével, kinézetével mégis teljesen új imázsban láthatjuk majd az énekesnőt.

A karakteréről megosztott képeihez ezt írta: