Lenyúlt milliók, megcsalások – Nicole Kidman szakításánál volt druvább is: ezek voltak Hollywood legdurvább válásai

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után külön folytatják. A színésznő állítólag már hónapokkal korábban elköltözött a Grammy-díjas countryénekestől, akivel 2006-ban házasodtak össze. Egy válás még a mi átlagos halandó életünkben is tragikus és fájdalmas procedúra, azonban Hollywoodban sokkal nagyobb port tud kavarni. A vagyonmegosztás és pereskedés során tetemes összegek repkednek, vagy éppen előkerülnek az addig gondosan elrejtett csontvázak a szekrényből. Íme Hollywood legdurvább válásai.

Nicole Kidman és Keith Urban countryénekes 19 év házasság után elválnak (Fotó: AMPAS)

Nicole Kidman válása duplázik

Nicole Kidman első válása is rendkívüli sajtóvisszhangot váltott ki. A színésznő 1990 karácsonyán ment hozzá a Mission Impossible-filmek sztárjához, Tom Cruise-hoz. A frigyből két gyermekük született, Connor és Isabella Cruise. A pár 2000-ben összeegyeztethetetlen nézeteltérésekre hivatkozva beadta a válókeresetet, 2001-ben a bíróság kimondta a válást. Ekkor készült Nicole Kidman-ről az az ikonikus fotó, ami a mai napig kering az interneten, ahogy a színésznő szemmel láthatóan boldogan elhagyja a bíróság épületét.

Nicole Kidman és Tom Cruise évtizedek óta nem beszélnek egymással (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Steven Spielberg és Amy Irving

Steven Spielberg, a Jurassic Park rendezője, és első felesége, Amy Irving válása volt Hollywood eddigi legdrágábbika. Nem is csoda, hiszen 1989-re Speilberg már túl volt a legnagyobb kasszasikert generáló alkotásainak egy részén, például a Cápán, vagy Az elveszett frigyláda fosztogatóin, így jelentős vagyon állt rendelkezésére, amit meg kellett felezni Amy Irving-gel, akivel csupán 4 röpke évig voltak házasok.

Steven Spielberg és Amy Irving válása volt minden idők legdrágább sztárválása (Fotó: All Action)

Linda Hamilton és James Cameron

Linda Hamilton, aki mindenkinek Sarah Connor marad a Terminátor-filmek után, és James Cameron, aki az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült mozikat rendezte, szorosan az élmezőnyben haladnak. Steven Spielberg válása után az övéké volt a második legdrágább az Álomgyár berkein belül. Linda Hamilton James Cameron addigi vagyonának felét zsebelte be, ami nagyjából megközelítette az 50 millió dollárt.

Linda Hamilton a Terminátor forgatásán ismerkedett meg James Cameron rendezővel (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Brad Pitt és Jennifer Aniston

Talán ez a sztárválás volt az, ami a legjobban megrázta a nyilvánosságot. Brad Pitt és Jennifer Aniston a 2000-es évek valóságos álompárjaként voltak számontartva. 2000-ben házasodtak össze, ők egy évvel tovább húzták, mint Spielbergék, 2005-ben váltak el, az okot pedig nem kell senkinek bemutatni. Brad Pitt a Mr és Mrs Smith című film forgatásán találkozott Angelina Jolie-val, akivel azonnal lobbant közöttük a szikra, annak ellenére, hogy a Jóbarátok sorozat sztárja, Jennifer Aniston még bőven várta haza csalfa férjét. Annak ellenére, hogy a válásuk meglehetősen csúnyán alakult, állítólag barátokként hivatkoznak egymásra a mai napig.