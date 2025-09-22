Varázsbotány! Kitiltották a Harry Potter OnlyFans-ező sztárját a rajongói eseményekről: teljesen kiakadt

Kevés filmsorozat büszkélkedhet akkora globális népszerűséggel, mint a Harry Potter. A varázsvilág története generációkat kötött össze, és a mai napig hatalmas rajongótáborral bír, nem véletlen, hogy hamarosan sorozat formájában is újjászületik az HBO szárnyai alatt. A főszereplők közül többen, mint például Daniel Radcliffe vagy Emma Watson, sikeresen építették tovább karrierjüket a mozik 2011-es fináléját követően is, ám nem mindenkit ért ekkora szerencse. Több mellékszereplőnek más utakat kellett keresnie, hogy megélhetését biztosítsa. Közéjük tartozik az először a Harry Potter és a Félvér Hercegben feltűnő Jessie Cave is, aki nemrég az OnlyFans felületén kezdett tartalmat gyártani hajfetisiszták számára, és most ennek meg is itta a levét.

A legnézettebb HBO Max-filmek között még mindig rendszeresen felbukkanó Harry Potter-mozik színésznője, Jessie Cave az OnlyFans-ezés árnyoldaláról vallott (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Ha van OnlyFans-ed, nem varázsolhatsz!

Hiába ért véget már lassan másfél évtizede Harry és társainak varázslatos kalandja, még mindig a kis túlélő sztoriján alapuló franchise rendelkezik az egyik legnagyobb fanbázissal. A rajongótábor pedig rendszeresen szervez találkozókat, melyekre a filmek szereplőit is meghívják. Azonban bizonyos okból Jessie Cave-et egy darabig most biztosan nem fogják ilyen eseményeken szívesen látni, ezt pedig a szervezők meg is indokolták, ami alaposan felháborította a színésznőt:

Nemrég tudtam meg, hogy azért nem hívtak meg egy Harry Potter-fantalálkozóra, mert OnlyFans-tartalomgyártó lettem. A döntést azzal indokolták, hogy ez egy családi rendezvény volt, és szerintük az OnlyFans automatikusan a pornóval egyenlő. Ez őszintén megdöbbentett, főleg úgy, hogy sok színész, aki rendszeresen részt vesz ilyen eseményeken, szerepelt már olyan filmekben és sorozatokban, ahol meztelen jelenetek és szex is látható volt. Én pedig csak a hajammal játszom!

− védte meg magát a közösségi médiában a Harry Potter-filmek Lavender Brownja, aki azt is hozzátette, az HBO Max botránykeltő sorozatának premierje után már amúgy se hívták volna se őt, se a mozik többi szereplőjét ilyen eseményekre, mivel a helyüket egy új generáció veszi majd át.