Fájdalmasan kínos zakó az Emmy-gálán: Cristin Milioti óriásit esett a díjjával a kezében – Videón a borulás

Szegény Cristin Milioti dicsőséges Emmy győzelme után hatalmasat bukott, szó szerint. A Pingvin sztárja a díjátadó gála utáni afterpartira igyekezett, talán túlságosan is, mert amikor kiszállt a vörösszőnyeg előtt az autóból, megbotlott és hatalmasat esett, de ha ez nem lett volna elég, még az Emmy-díját is kiejtette a kezéből. De nem ő az egyetlen. Akármilyen hihetetlen, a hollywoodi sztárok is emberek és bizony megbotlanak néha. Különösen a hölgyeket fenyegeti ez a veszély azokban az impozáns estélyikben és magassarkúkban, amikben meg szoktak jelenni a rangos eseményeken.

Magasról lehet nagyot esni, ezt Cristin Milioti tudja csak igazán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Cristin Milioti nincs egyedül, Jennifer Lawrence esése még mindig viszi a pálmát

Nem az Emmy-díjas Cristin Milioti az egyetlen, aki nagyot esett. A 2013-as Oscar-díjátadón történt az eset, amire biztos, hogy az Éhezők viadala sztárja, Jennifer Lawrence nem szívesen emlékszik vissza, pedig karrierje legfontosabb estéje volt. A Napos oldal című filmjéért kapta meg első és ezidáig egyetlen Oscar-díját a legjobb női főszereplő kategóriában, ám a színpadra tartva megbotlott a lépcsőn és elesett.

Szerencsére Hugh Jackman egy igazi úriember volt és rögtön a segítségére sietett. A színésznő egy izgalmas ruhakölteményt viselt, így lehet, hogy ez okozta a problémát. Lawrence-nek nem ez volt az egyetlen botlása. Egy évvel később, szintén az Oscar-gálán éppen a limuzinból szállt ki, amikor megbotlott egy közlekedési bólyában és ismét zakózott egyet, miközben egyensúlyát az előtte haladó barátnőjébe kapaszkodva próbálta megtartani.

Naomi Watts a divat áldozatául esett

A 2015-ös SAG Awards díjátadóján a Birdman teljes stábja vonult a színpadra, hogy együtt vegyék át a díjat, ám Naomi Watts színésznő elvétette a lépést. Yorgos Lanthimos kedvenc színésznője, Emma Stone már felsorakozott a többiek mellett, amikor Naomi Watts utolsóként érkezve megbotlott kolléganője ruhájának hatalmas uszályában és nem sokon múlt, hogy csúnyán elessen. Ezúttal Edward Norton volt a herceg fehér lovon és még időben elkapta a Mulholland Drive sztárját.