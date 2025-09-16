Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Fájdalmasan kínos zakó az Emmy-gálán: Cristin Milioti óriásit esett a díjjával a kezében – Videón a borulás

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 15:20
Cristin Miliotibakikelesett
Bármilyen hihetetlen, a sztárok is emberek és megbotlanak néha. Az Emmy-díjas Cristin Milioti még biztosan a győzelme hatása alatt volt, amikor a díjátadó után hatalmasat esett. De nem ő az egyetlen, aki bakizott a vörösszőnyegen.

Szegény Cristin Milioti dicsőséges Emmy győzelme után hatalmasat bukott, szó szerint. A Pingvin sztárja a díjátadó gála utáni afterpartira igyekezett, talán túlságosan is, mert amikor kiszállt a vörösszőnyeg előtt az autóból, megbotlott és hatalmasat esett, de ha ez nem lett volna elég, még az Emmy-díját is kiejtette a kezéből. De nem ő az egyetlen. Akármilyen hihetetlen, a hollywoodi sztárok is emberek és bizony megbotlanak néha. Különösen a hölgyeket fenyegeti ez a veszély azokban az impozáns estélyikben és magassarkúkban, amikben meg szoktak jelenni a rangos eseményeken. 

Magasról lehet nagyot esni, ezt Cristin Milioti tudja csak igazán (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Magasról lehet nagyot esni, ezt Cristin Milioti tudja csak igazán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Cristin Milioti nincs egyedül, Jennifer Lawrence esése még mindig viszi a pálmát

Nem az Emmy-díjas Cristin Milioti az egyetlen, aki nagyot esett. A 2013-as Oscar-díjátadón történt az eset, amire biztos, hogy az Éhezők viadala sztárja, Jennifer Lawrence nem szívesen emlékszik vissza, pedig karrierje legfontosabb estéje volt. A Napos oldal című filmjéért kapta meg első és ezidáig egyetlen Oscar-díját a legjobb női főszereplő kategóriában, ám a színpadra tartva megbotlott a lépcsőn és elesett. 

Szerencsére Hugh Jackman egy igazi úriember volt és rögtön a segítségére sietett. A színésznő egy izgalmas ruhakölteményt viselt, így lehet, hogy ez okozta a problémát. Lawrence-nek nem ez volt az egyetlen botlása. Egy évvel később, szintén az Oscar-gálán éppen a limuzinból szállt ki, amikor megbotlott egy közlekedési bólyában és ismét zakózott egyet, miközben egyensúlyát az előtte haladó barátnőjébe kapaszkodva próbálta megtartani. 

 Naomi Watts a divat áldozatául esett 

A 2015-ös SAG Awards díjátadóján a Birdman teljes stábja vonult a színpadra, hogy együtt vegyék át a díjat, ám Naomi Watts színésznő elvétette a lépést. Yorgos Lanthimos kedvenc színésznője, Emma Stone már felsorakozott a többiek mellett, amikor Naomi Watts utolsóként érkezve megbotlott kolléganője ruhájának hatalmas uszályában és nem sokon múlt, hogy csúnyán elessen. Ezúttal Edward Norton volt a herceg fehér lovon és még időben elkapta a Mulholland Drive sztárját.

Amy Schumer a humorkirálynő 

2015-ben, a Time 100 gálán Amy Schumer humorista úgy döntött, megvicceli Kanye Westet és Kim Kardashiant a vörösszőnyegen. Az akkor még házaspár éppen a kamerák előtt pózolt, amikor Schumer egy kicsit sem elegáns mozdulattal bevetődött eléjük. Elmondása szerint csak egy vicc volt, hogy úgy tegyen, mintha elesett volna, ám a Kardashian-West duó nem értékelte a színésznő humorát. 

 

 

