A sikerért mindent? Ezek a színészek hülyét csináltak magukból egy szerep kedvéért

dwayne johnson
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 21:45
Jim CarreySacha Baron Cohen
Az egykori pankrátort úgy tűnik bármire rá lehet venni. Egyelőre keveset tudunk Dwayne Johnson legközelebbi szerepléséről, de azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon fura lesz. Galériánkban összegyűjtöttük a legfurább filmes bohóckodásokat, legyen szó önazonos vicceskedésről vagy simán leégésről.

Dwayne Johnson hivatalosan is új filmre készül Benny Safdie rendezésében. A színész egyébként ezzel indokolja a fogyását, ami a Velencei Filmfesztiválon sokkolta az embereket — ugyanis elmondása szerint a következő filmjében, a Lizard Music-ban várhatóan egy különös, 70-valahány éves férfit játszik, akinek a barátja egy 70-valahány éves csirke. Várhatóan tehát ez egy különösen fura szerep lesz a Zúzógép (The Smashing Machine) sztárjától.

Dwayne Johnson
A Dwayne Johnson filmek sötét korszakából származik a Fogtündér (Fotó: f90)

Dwayne Johnson máskor is volt már nevetséges a filmvásznon

A Zúzógép előtt Dwayne Johnson szerepe a filmvilágban nem a legkomolyabb színészek közé tartozik, és ez a szerep vélhetően önazonos számára. A Halálos iramban filmekben Hobbs-ként a faarcú macsó volt, a Jumanjiban ugyanaz— valahogy a Szikla olyan mint egy sajtburger, akire ha befizetünk, mindig ugyanazt kapjuk... és PONT emiatt volt, valljuk be egy kicsit vicces a Fogtündér című filmjében. 

Ebben a filmben a The Rock, a kemény ex-pankrátor csillogós ruhában repül az alvó gyerekek szobájába. Ez a koncepció pontosan egy film erejéig vicces, és azután letagadjuk, hogy egy pillanatig is szórakoztatónak találtuk. 

Hozzá hasonlóak még a Nicholas Cage filmek, amikről még nem döntöttük el, hogy velük nevetünk, vagy rajtuk.

A filmes bohócok listáján akadnak akiknek az élete a szórakoztatás és vicceskedés körül forog és annyira nem lepődünk meg rajtuk, mint mondjuk Sacha Baron Cohen, aki épp úgy nevet rajtunk, ahogy mi nevetünk ő rajta és Jim Carrey, aki karriert csinált a fura arcából, mielőtt eldöntötte hogy a médiától elvonulva festő lesz. Azt meg, hogy Tom Cruise-t hogy vették rá ARRA a szerepre... ne kérdezzétek.

A teljesség igénye nélkül nézzük a legnevetségesebb alakításokat, amiken néha szívből, néha zavartan nevetünk — katt rá!

Galéria: A legnagyobb filmes bohóckodások
Dwayne Johnson már Fogtündérként is csodálatos volt a maga módján

 

