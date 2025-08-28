Mindenki Kung Fu Pandája és rocktanára, Jack Black 56 éves lett — Galéria

Vannak nevettetők, akik egyszerűen mindent beleadnak a játékukba, ami már emberi határaikat súrolja. Táncolnak, pattognak, kiabálnak, torkukat szaggatva énekelnek és a döbbenetes performanszuk egy hihetetlenül vicces és energikus játékfilmbe manifesztálódik. Ez a leírás tökéletesen illik a Jack Blackre, akit 56. születésnapján köszönthetünk a mai nap.

A Jack Black filmeken mindig nevetnünk kell (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A kis Jack Black és a videójátékok

A színészben mindig megvolt a szereplés iránti vágy, és ez egy korai szerepében, egy reklámfilmben is jól látható. Ebben Jack Black egy izgatott kissrácot alakít, aki a Pitfall című játék izgalmait hadarja el 5 másodpercben. Az arcvonásai, a mimikája és gesztikulációja mintha mit sem változtak volna 1982 óta, egyszerűen idősebb lett és ennyi. A videójátékok iránti rajongása egyébként visszatérő motívum a karrierjében, ez a Dwayne Johnson-féle Jumanji és az Egy Minecraft filmben jól ki is jön, ahogy a beszédes Tenacious D — Video Games című zenéjében is.

Jack Blacket majdnem kiutálták a Minecraft film miatt

Bár vannak komoly szerepei, szinte mindig fura, amikor ilyen karakter bőrében látjuk. Ő inkább amolyan modern udvari bolond szerepet tölt be a mainstreamben. Olyan filmekben láthatjuk, mint a Nacho Libre, a Nagyon nagy ő, vagy a Trópusi vihar — valamennyiben egy lelőhetetlen energiabombát játszik. Ez a szerepe talán a sírig követi, ugyanis abszolút önazonos számára a szerep — amennyire nevetünk rajta, úgy nevetünk vele is.

Ez a konszenzus a karrierje során egyszer került közel ahhoz, hogy megtörjék, és ez pedig a Minecraft film Jason Momoa társaságában.

Az adaptáció alapjául szolgáló videójáték manapság az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkezik, akiknek nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségben dolgozzák fel kedvencüket. Ezek a rajongók kissé ledöbbentek, amikor megtudták, hogy a főszereplőt Jack Black alakítja, a látszólag legkevésbé hasonlító felállásban. Az internet szétszedte az előzetest, követelték, hogy a Sonic filmhez hasonlóan dolgozzák át alaposan a filmet.