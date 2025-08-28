Mindenki Kung Fu Pandája és rocktanára, Jack Black 56 éves lett — Galéria

Vannak nevettetők, akik egyszerűen mindent beleadnak a játékukba, ami már emberi határaikat súrolja. Táncolnak, pattognak, kiabálnak, torkukat szaggatva énekelnek és a döbbenetes performanszuk egy hihetetlenül vicces és energikus játékfilmbe manifesztálódik. Ez a leírás tökéletesen illik a Jack Blackre, akit 56. születésnapján köszönthetünk a mai nap.
A színészben mindig megvolt a szereplés iránti vágy, és ez egy korai szerepében, egy reklámfilmben is jól látható. Ebben Jack Black egy izgatott kissrácot alakít, aki a Pitfall című játék izgalmait hadarja el 5 másodpercben. Az arcvonásai, a mimikája és gesztikulációja mintha mit sem változtak volna 1982 óta, egyszerűen idősebb lett és ennyi. A videójátékok iránti rajongása egyébként visszatérő motívum a karrierjében, ez a Dwayne Johnson-féle Jumanji és az Egy Minecraft filmben jól ki is jön, ahogy a beszédes Tenacious D — Video Games című zenéjében is.
Bár vannak komoly szerepei, szinte mindig fura, amikor ilyen karakter bőrében látjuk. Ő inkább amolyan modern udvari bolond szerepet tölt be a mainstreamben. Olyan filmekben láthatjuk, mint a Nacho Libre, a Nagyon nagy ő, vagy a Trópusi vihar — valamennyiben egy lelőhetetlen energiabombát játszik. Ez a szerepe talán a sírig követi, ugyanis abszolút önazonos számára a szerep — amennyire nevetünk rajta, úgy nevetünk vele is.
Ez a konszenzus a karrierje során egyszer került közel ahhoz, hogy megtörjék, és ez pedig a Minecraft film Jason Momoa társaságában.
Az adaptáció alapjául szolgáló videójáték manapság az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkezik, akiknek nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségben dolgozzák fel kedvencüket. Ezek a rajongók kissé ledöbbentek, amikor megtudták, hogy a főszereplőt Jack Black alakítja, a látszólag legkevésbé hasonlító felállásban. Az internet szétszedte az előzetest, követelték, hogy a Sonic filmhez hasonlóan dolgozzák át alaposan a filmet.
Végül a Minecraft film az az idei év egyik legsikeresebb közönségfilmje lett, de Jack Blackben az egész meghurcolás csúnya nyomot hagyott, amit nem volt könnyű bedolgoznia.
Jack Black csak egy dolgot szeret jobban a munkájánál és a videójátékoknál: ez pedig a rock. Ő képviseli a fősodratú humorvilágban a klasszikus rockimádó trópust, aki bármikor hibátlanul lehozza a Led Zeppelin — Immigrant Song jellegzetes kiáltását. Black zenei vénáját a Tenacious D nevezetű, kicsit szatirikus fennhangú duóban éli ki barátjával, Kyle Gassel. Közös marhulásaikból filmet is készítettek, ami a rock kultúra kiemelkedő musicaljévé vállt. Minden bizonnyal a rock és a színészi tehetségének ötvözése az, aminek az őt övező világi szeretetet köszönheti.
