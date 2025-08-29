Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mi történik Velencében? Emma Stone lesmárolta Willem Dafoe-t a vörös szőnyegen: mindenki kiakadt! – Videó

Emma Stone
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:26
Velencei FilmfesztiválWillem Dafoe
Éppen csak elstartolt a Velencei Filmfesztivál, rögtön itt az első nagy meglepetés. No, nem a díjátadó pódiumon, hanem a vörös szőnyegen történt egy igen váratlan esemény, amikor is Emma Stone a semmiből szájon csókolta Willem Dafoe-t.
Az összes celeb- és sztárvadász rajongó tekintete „a lagúnák városára” szegeződik most, mivel a héten vette kezdetét a 82. alkalommal megrendezésre kerülő Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Az ünnepi mozidömping nyitóeseményét augusztus 27-én tartották meg, ahol Heidi Klum, Adam Sandler vagy Cate Blanchett elől egyértelműen Palvin Barbara lopta el a reflektorfényt. A fesztivál eseményei azonban töretlenül haladnak előre, a második nap legnagyobb meglepetését például Jórgosz Lánthimosz legújabb alkotásának, a Bugonia-nak a szépséges színésznője, Emma Stone okozta, aki a vörös szőnyegen egy váratlan csókkal lepte meg rajongók millióit, és velük együtt Willem Dafoe-t is.

Emma Stone Première du film "Bugonia" au 82ème Festival International du Film de Venise (Mostra)
Az Emma Stone-filmek az októberben megjelenő Bugonia című groteszk vígjátékkal bővülnek hamarosan (Fotó: Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage)

Emma Stone csókjától visszhangzik az internet

A minden bizonnyal baráti üdvözlésnek szánt, bensőséges köszöntés, ahogy az várható volt, teljesen megosztotta a világháló népét. Míg egyesek fagylaltként olvadtak el a két közkedvelt színész eszkimópuszijától, addig mások nem voltak restek közölni fenntartásaikat. A negatív kommentelők azt nehezményezik ugyanis, hogy mindkét művész házas, és az ő értékrendjükbe nem férne bele egy ilyen intim köszönési forma egy barát vagy munkatárs felé sem. A többséget viszont egyértelműen az előbbi tábor képviseli a kommentmezőkben, ahol rögtön megvédték a Stone-Dafoe párost:

Én az ég világon semmi romantikát vagy szexualitást nem látok ebben. Mintha két, egymást nagyon szerető családtag találkozott volna.

vette védelmébe az egyik hozzászóló a két sztárt, aki felé rengetegen kifejezték egyetértésüket.

Arrivals for the New York Premiere of “Kinds of Kindness” in NYC
Emma Stone Szegény párákban felejthetetlent alakított kollégájával, Willem Dafoe-val karöltve, a két színész azóta nagyon szoros barátságot ápol (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Willem Dafoe a puska másik végére került

Nem ez az első eset, hogy Willem Dafoe kínos szituációba keveredett a vörös szőnyegen. A tavalyi év elején, mikor végre átvehette jól megérdemelt csillagát a hollywoodi hírességek sétányán, kis híján Zöld Manó-üzemmódba kapcsolt, mikor meglátta, hogy a mellette álló Pedro Pascal mit művel. A majdnem botrányba fulladó ceremónián a feszültséget az okozta, hogy a furcsaságai miatt egyre többször bajba keveredő szuperhősjelölt Dafoe feleségét, Giada Colagrandét ugyancsak zavarba ejtő módon érintette meg. A mindössze néhány másodperces mozzanatot a friss díjazott rögtön kiszúrta, és az egész ünnepség hangulata rögtön negatív irányba változott, de komolyabb botrány nem kerekedett belőle.

@vanityfairfrance Un bisou et Emma Stone et Willem Dafoe sont prêts pour illuminer le tapis rouge de la Mostra de Venise pour l’avant-première de « Bugonia » ! #emmastone #willemdafoe #venicefilmfestival #friendshipgoal #venezia ♬ original sound - manal_street

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
