Mi történik Velencében? Emma Stone lesmárolta Willem Dafoe-t a vörös szőnyegen: mindenki kiakadt! – Videó

Az összes celeb- és sztárvadász rajongó tekintete „a lagúnák városára” szegeződik most, mivel a héten vette kezdetét a 82. alkalommal megrendezésre kerülő Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Az ünnepi mozidömping nyitóeseményét augusztus 27-én tartották meg, ahol Heidi Klum, Adam Sandler vagy Cate Blanchett elől egyértelműen Palvin Barbara lopta el a reflektorfényt. A fesztivál eseményei azonban töretlenül haladnak előre, a második nap legnagyobb meglepetését például Jórgosz Lánthimosz legújabb alkotásának, a Bugonia-nak a szépséges színésznője, Emma Stone okozta, aki a vörös szőnyegen egy váratlan csókkal lepte meg rajongók millióit, és velük együtt Willem Dafoe-t is.
A minden bizonnyal baráti üdvözlésnek szánt, bensőséges köszöntés, ahogy az várható volt, teljesen megosztotta a világháló népét. Míg egyesek fagylaltként olvadtak el a két közkedvelt színész eszkimópuszijától, addig mások nem voltak restek közölni fenntartásaikat. A negatív kommentelők azt nehezményezik ugyanis, hogy mindkét művész házas, és az ő értékrendjükbe nem férne bele egy ilyen intim köszönési forma egy barát vagy munkatárs felé sem. A többséget viszont egyértelműen az előbbi tábor képviseli a kommentmezőkben, ahol rögtön megvédték a Stone-Dafoe párost:
Én az ég világon semmi romantikát vagy szexualitást nem látok ebben. Mintha két, egymást nagyon szerető családtag találkozott volna.
− vette védelmébe az egyik hozzászóló a két sztárt, aki felé rengetegen kifejezték egyetértésüket.
Nem ez az első eset, hogy Willem Dafoe kínos szituációba keveredett a vörös szőnyegen. A tavalyi év elején, mikor végre átvehette jól megérdemelt csillagát a hollywoodi hírességek sétányán, kis híján Zöld Manó-üzemmódba kapcsolt, mikor meglátta, hogy a mellette álló Pedro Pascal mit művel. A majdnem botrányba fulladó ceremónián a feszültséget az okozta, hogy a furcsaságai miatt egyre többször bajba keveredő szuperhősjelölt Dafoe feleségét, Giada Colagrandét ugyancsak zavarba ejtő módon érintette meg. A mindössze néhány másodperces mozzanatot a friss díjazott rögtön kiszúrta, és az egész ünnepség hangulata rögtön negatív irányba változott, de komolyabb botrány nem kerekedett belőle.
