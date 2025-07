Vérfagyasztó részletek: a valóságban is mészárolja az embereket az Annabelle baba – Itt az újabb áldozat!

Az Annabelle-filmek hatalmas összeget hoztak házhoz a Warner számára, így a mostani események tükrében nem kizárt egy újabb rész elkészülte (Fotó: Courtesy of Warner Bros. Pictures / IMDb)

Érkezik a Démonok között 4.: Annabelle is visszatér a vászonra?

Nem meglepő, hogy Annabelle vérfagyasztó sztoriját felkapta Hollywood is. A rémisztő játékfigura némi ráncfelvarrást követően központi szereplővé vált James Wan horror-franchise-ában, a Démonok között című filmekben. Ráadásul Annabelle a démoni apácához hasonlóan, még külön spinoff-trilógiát is kapott a Wan-univerzumon belül, mellyel a Warner Bros. óriásit kaszált a 2010-es években. Az idén a csőd szélére kerülő stúdiót most ez a filmsorozat és vele együtt a gyilkos baba húzhatja ki a pácból, hiszen a Démonok között: Utolsó rítusok szeptember 4-én kerül a mozikban, és nem kizárt, hogy a vérontó játékszer is tiszteletét teszi a franchise záróakkordjában. Ám, ha ez nem is történik meg, a gettysburgi incidensből nem kizárt, hogy a Warner elkészíti a rajongók által régóta követelt Annabelle 4-et.