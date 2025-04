Bevált az elvetemült TikTok-trend, rekorder lett az Egy Minecraft film

Meg mernénk esküdni, hogy még a Warner Bros. háza táján sem reménykedtek ilyen eredményekben, mint amiket a Minecraft-mozi produkál. A Jack Black, Jason Momoa, továbbá A Fehér Lótusz című sikerszériából ismert Jennifer Coolidge nevei által fémjelzett videójáték-adaptáció másfél hete indult világhódító útjára, és a kezdeti terveit minden bizonnyal azóta többszörösen is túlszárnyalta. Az Egy Minecraft film az első héten már kétszer annyit termelt (300 millió dollár) a stúdiója számára, mint amennyi a mozi büdzséje volt, a második hétvégéjével együttesen pedig már a félmilliárd dolláros bevételt is überelte, jelenleg 550 milliónál tart a kockavilágban tett látogatás.

Ilyen eredményeket még a legnagyobb fanatikusok sem vártak az Egy Minecraft filmtől (Fotó: Courtesy Warner Bros. Pictures)

Ezzel az elképesztő eredménnyel pedig Jack Black és társai lehagyták a Marvel unalomba fulladó hőstörténetét, az Amerika Kapitány: Szép új világot. A képregényfilmeket gyártó óriásvállalat hiába vetette be még a nyolcvan felett járó Harrison Fordot is, alig 400 milliót tudtak összetapsolni, bár ezzel az eredménnyel így a legnézettebb filmnek számított idén, egészen mostanáig. Abban, hogy a Minecraft-mozi ennyire sikeres legyen a jegypénztáraknál, alaposan benne volt a keze egy fiatalok által előteremtett, minden képzeletet felülmúló TikTok-trendnek, melyről már korábban többször beszámoltunk. A vetítéseket egyébként már több helyen is figyelmeztetőszöveg előzi meg, melyben a filmszínházak dolgozói kérik a nézőket arra, hogy lehetőleg kerüljék a felfordulást.

Már jön is a Minecraft 2?

A filmrajongók sok furcsaságot el tudtak volna képzelni, ami az idei évben megtörténhet, de azt valószínűleg még ők sem látták előre, hogy a csőd szélén álló Warnert majd pont az Egy Minecraft film mentheti meg. A stúdió úgy néz ki, ráérzett a videójáték-adaptáció keltette siker ízére, a pletykák szerint már most zöld lámpát adtak a döntéshozók a Minecraft folytatására. Jared Hess, a produkció direktora pár napja egy interjúban beszélt is az esetleges folytatásról, és biztató híreket közölt a rajongókkal.

Én nagyon élvezném, ha készíthetnék egy folytatást, és nagyon úgy tűnik, hogy már most folynak erről a tárgyalások, szóval elképesztően izgatott vagyok

– árult el némi kulisszatitkot a rendező.