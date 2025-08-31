Angelina Jolie átalakulására kíváncsi most mindenki az HBO Maxon

Az 1970-es években a görög Maria Callas neve egyet jelentett az operavilág fényűzésével. Angelina Jolie legújabb filmje ebbe a különleges, máig megosztó világba repít vissza minket. A Maria című moziban ő kelti életre a legendás szoprán énekesnőt, akinek karrierje és magánélete tele volt sikerekkel és botrányokkal egyaránt. A film nemcsak a színpad csillogását mutatja meg, hanem a kulisszák mögé is betekintést enged, feltárva a főhősnő minden erősségét, illetve gyarlóságát. A látványvilág, a kosztümök és persze Jolie játéka mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy igazi időutazásban legyen részünk, miközben új oldalról ismerhessük meg az opera egyik legikonikusabb alakját. A musicalbe csomagolt dráma mindössze pár napja került fel a nevet változtató HBO Max kínálatába, de máris mindenkit elbűvölt, és ahogy az az Angelina Jolie-filmekhez illik, a szépséges színésznő itt is csúcson találta magát.

Angelina Jolie gyerekei remélhetőleg szerették Budapestet, hiszen a színésznő a legnézettebb HBO Max-filmek listavezetőjének forgatása közben nagyon megszerette fővárosunkat

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Angelina Jolie annyira beleszeretett Budapestbe, hogy ott akarja hagyni LA-t

A Maria nekünk, magyaroknak azért is lehet extrán különleges, hiszen a forgatás jelentős része Budapesten zajlott, így Angelina Jolie is hónapokat töltött hazánk fővárosában. A sztárszínésznő 2023 novemberétől egy fényűző belvárosi lakást bérelt magának, ahol minden kényelme adott volt, mégsem élt elvonultan, mikor épp nem forgatott, sok más, itt munkálkodó hollywoodi celebritáshoz, például John Cenához, Keanu Reeveshez vagy épp Zendayához hasonlóan, szívesen fedezte fel a várost. Egyszer még az Operaházba is ellátogatott, hogy aztán könnyes szemmel távozzon onnan. Jolie állítólag annyira megszerette Budapestet és úgy általában Európa eleganciáját, hogy a hírek szerint azt fontolgatja, maga mögött hagyja Los Angelest, és az öreg kontinens egyik nagyvárosában választ magának új otthont. Ha ez tényleg megtörténik, a honi fanok örülhetnek, mert miért ne esne a választása pont arra a városra, ami korábban ennyire magával ragadta?