Feltámasztják David Hasselhoff legendás sorozatát a Cobra Kai alkotói

Kevés ikonikusabb sorozat-főcímdalt tudnánk felidézni magunkban mint az 1980-as évek emlékezetes akciósorozatát, a David Hasselhoff és az ő, KITT nevű csodajárgánya főszereplésével bemutatott Knight Riderét. A közel 100 epizódot megélt műsort több mint negyven évvel debütálást követően, délutáni műsoridőben még mindig vetítik a televíziók, ezáltal több, egymást követő generáció képviselői szerethettek bele a bűnüldözéssel teli, izgalmas szériába. A rajongás pedig most új formában ölthet testet, hiszen közel négy évtizedet követően a Knight Rider filmként tér vissza, méghozzá a Netflix sikersorozata, a Cobra Kai alkotótriójának jóvoltából.

A Cobra Kai készítői a Karate kölyök után a Knight Ridert is szeretnék beemelni a legnézettebb Netflix-filmek és sorozatok közé (Fotó: NBC / Getty Images)

Kit ültetnek a csodakocsi volánja mögé a Cobra Kai készítői?

A The Hollywood Reporter értesülései szerint film formájában feléleszteni kívánt sikerszéria jelenleg tehát három úriember, Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz és Josh Heald gondozásában formálódik. A Karate kölyök-filmek újbóli népszerűvé téltelével már bizonyított triumvirátussal egyelőre meg vannak elégedve a rajongók, hiszen úgy vélik, nekik van érzékük ahhoz, hogyan is kell hozzányúlni egy halottnak hitt franchise-hoz. Az viszont már alaposan megosztja a fanokat, hogy kit is látnának David Hasselhoff örököseként a show élén. Míg egyesek úgy vélik, az eredeti Michael Knight utánozhatatlan és pótolhatatlan, annak ikonikus szemöldökével és mellszőrével együtt, addig akadnak olyanok is, akik szívesen látnának egy megszokott arcot a volán mögött, és a felismerhetetlenségig torzult Dwayne Johnsont vagy Vin Dieselt vizionálják a sorozat főhőseként. Több mint valószínűtlen, hogy ennyire befutott arcok közül kerüljön ki az utód, a készítők minden bizonnyal egy kevésbé ismert, feltörekvő, fiatal titánnak adnak majd lehetőséget.

David Hasselhoff-filmek sora hamarosan tovább gyarapodik (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

David Hasselhoff ismét az élvonalban

A feldolgozásra váró széria arcának, David Hasselhoffnak a szerencséje is úgy tűnik, végre megfordul, hiszen a sok-sok évnyi hányattatott sors és cameószerepekből való létfenntartás után Michael Knight hamarosan ismét A-listás hollywoodi sztárokkal forgat majd. A Kung Fury című akcióvígjátékban a Knight Rider és a Baywatch színésze egy fontosabb mellékszereplő, Hoff 9000 nevű karakter bőrébe bújva olyanokkal osztozhat a vásznon mint Michael Fassbender vagy a rengeteget fogyó fiára minden bizonnyal rendkívül büszke Arnold Schwarzenegger, akinek nagy álma válhat valóra, hiszen a moziban végre eljátszhatja az amerikai elnököt. Bár az alkotás csak kis túlzással nevezhető igazi szuperprodukciónak, de Hasselhoff David Sandberg mozijában végre megint neves színészek mellett mutathatja meg a világnak: „Még mindig itt vagyok! Nem tűntem el!”.