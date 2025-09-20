"Nem csak egy szexi popsi vagyok" – Pamela Anderson élete szerepében fakadt ki a világra!

Ha fogadásokat kellet volna kötni arra, hogy egyszer a modell-színésznő a legnagyobb filmes díjakra lesz esélyes, közel 60 évesen, akkor biztos sokan buktunk volna egy tetemesebb összeget. Pamela Anderson legnagyobb alakítása a Playboy címlap, Tommy Lee homevideója és a Baywatch tengelyén mozgott 30 évig, majd jött az amúgy merész és bátor nude megjelenése, vagyis 57 évesen bevállalta azt, amit körülbelül senki sem Hollywoodban. Fél kiló vakolat nélkül jelenik meg a legrangosabb rendezvényeken. Talán ez is annak a felfedezésnek a része volt, hogy ha levesszük a csini ruhát, a sminket és a plasztikát Pameláról, akkor a világ meglátja benne a valódi nőt, sőt tovább megyünk, a valódi színésznőt.

Napjainkban Pamela Anderson Liam Neeson-nek mutogathatja a bájait (Fotó: PA)

Pamela Anderson karrierjének vége

Az állítás igaz, ha a szexi playmate szerepkörre gondolunk, viszont ahogy a mondás tartja, minden is valami új kezdete. Pamela ugyanis igent mondott Gia Coppola 1,8 millió dollárból, azaz alig több mint 700 millió forintból készülő filmjére, Az utolsó táncosnőre. A 18 napos forgatáshoz olyan sztárok csatlakoztak, curtis-nepo-baby">mint az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis, Dave Butista és Billie Lourd. A végeredmény a tavalyi év egyik legjobb független filmje lett. Az utolsó táncosnőben Pamela valóban a karrierje végét járja, ugyanis több, mint 30 év után véget ér a párizsi revüket idéző Las Vegas-i showja, a Flitter és Flanc.

Pamela Anderson Tommy Lee után végre megtalálta magát (Fotó: PA)

A nyolcvanas évek kezdőcsapatából gyakorlatilag Shelly maradt az utolsó mohikán, aki a fele vagy lassan harmad annyi idős táncosnők anyukája, akikkel már nehezen tartja az iramot. Folyamatosan csúszik az átöltözése, szakad a ruhája és bizony a show után már nehezebb összekapni magát, mint 20 évesen. Mégis ez Shelly élete, akivel elhitették, hogy sztár, és ezért szó szerint mindent eldobott. A show viszont cirkuszként fog üzemelni, ahol nincs már szükség egy közel 60 éves táncosnőre.

Pamela Anderson szívszorító

Pamela Anderson gyerekei büszkék lehetnek édesanyjukra (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Egy ilyen történetre mondják azt, hogy a színészt pofán vágja a szerep, ugyanis ha a táncosnőt kicseréljük modell-színésznőre, akkor megkapjuk Pamela életét. A bulvárlapok és a szereposztók egy darab húsként néztek rá, ahogy Shelly-re is, akiről kiderül a film során, mennyire tud valójában táncolni. Igazából mindkettőjük történetében nem is a tudás, hanem a felismerés a legsokkolóbb, mennyire félrevezette őket a világ és a rajongók. A filmben a ráncos, sminktelen Andersont látjuk, ahogy örül, hogy még mindig az ő rommá retusált, kilencvenes évekbeli képeivel reklámozzák a revüt, miközben már csak hátul emelgeti a lábát. A shownak azonban vége, és mi vár ezután Shelley-re?