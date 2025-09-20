"Nem csak egy szexi popsi vagyok" – Pamela Anderson élete szerepében fakadt ki a világra!

Ha fogadásokat kellet volna kötni arra, hogy egyszer a modell-színésznő a legnagyobb filmes díjakra lesz esélyes, közel 60 évesen, akkor biztos sokan buktunk volna egy tetemesebb összeget. Pamela Anderson legnagyobb alakítása a Playboy címlap, Tommy Lee homevideója és a Baywatch tengelyén mozgott 30 évig, majd jött az amúgy merész és bátor nude megjelenése, vagyis 57 évesen bevállalta azt, amit körülbelül senki sem Hollywoodban. Fél kiló vakolat nélkül jelenik meg a legrangosabb rendezvényeken. Talán ez is annak a felfedezésnek a része volt, hogy ha levesszük a csini ruhát, a sminket és a plasztikát Pameláról, akkor a világ meglátja benne a valódi nőt, sőt tovább megyünk, a valódi színésznőt.
Az állítás igaz, ha a szexi playmate szerepkörre gondolunk, viszont ahogy a mondás tartja, minden is valami új kezdete. Pamela ugyanis igent mondott Gia Coppola 1,8 millió dollárból, azaz alig több mint 700 millió forintból készülő filmjére, Az utolsó táncosnőre. A 18 napos forgatáshoz olyan sztárok csatlakoztak, curtis-nepo-baby">mint az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis, Dave Butista és Billie Lourd. A végeredmény a tavalyi év egyik legjobb független filmje lett. Az utolsó táncosnőben Pamela valóban a karrierje végét járja, ugyanis több, mint 30 év után véget ér a párizsi revüket idéző Las Vegas-i showja, a Flitter és Flanc.
A nyolcvanas évek kezdőcsapatából gyakorlatilag Shelly maradt az utolsó mohikán, aki a fele vagy lassan harmad annyi idős táncosnők anyukája, akikkel már nehezen tartja az iramot. Folyamatosan csúszik az átöltözése, szakad a ruhája és bizony a show után már nehezebb összekapni magát, mint 20 évesen. Mégis ez Shelly élete, akivel elhitették, hogy sztár, és ezért szó szerint mindent eldobott. A show viszont cirkuszként fog üzemelni, ahol nincs már szükség egy közel 60 éves táncosnőre.
Egy ilyen történetre mondják azt, hogy a színészt pofán vágja a szerep, ugyanis ha a táncosnőt kicseréljük modell-színésznőre, akkor megkapjuk Pamela életét. A bulvárlapok és a szereposztók egy darab húsként néztek rá, ahogy Shelly-re is, akiről kiderül a film során, mennyire tud valójában táncolni. Igazából mindkettőjük történetében nem is a tudás, hanem a felismerés a legsokkolóbb, mennyire félrevezette őket a világ és a rajongók. A filmben a ráncos, sminktelen Andersont látjuk, ahogy örül, hogy még mindig az ő rommá retusált, kilencvenes évekbeli képeivel reklámozzák a revüt, miközben már csak hátul emelgeti a lábát. A shownak azonban vége, és mi vár ezután Shelley-re?
Férje nincs, pasi nuku, és gyakorlatilag az egyetlen tudása az hogy szép, és magasra tudja emelni a lábait. Vajon ugyanezt érezhette Pamela, miután egy idő után már nem ő volt az ügyeletes bombanő? És akkor még nem beszéltünk arról, kit illetve kiket áldozott fel a vélt vagy valós sikerért! A filmben látható meghallgatás megrázó, ott fakad ki a színésznő karakter, miszerint ő, nem csak egy szexi popsi.
Gia Coppola rendezése dokumentarista, az operatőri munka hamiskás, néha olyan, mintha egy megkopott VHS-en néznék a történéseket, pont ahogy Shelly fejében élhet egy kép magáról. Pamela Anderson Oscar-jelölést érdemelt volna a szerepért, sajnos nem kapott, ám több izgalmas projektben is érdekelt, többek között Munduczó Kornél új filmjében is. Dave Bautista hozza kötelezőt, ám Jamie Lee Curtis Annette-je igazi atombomba. Van vagy hetven éves, de még mindig versenyezni akar a 20 évesekkel, a mellét gyakorlatilag az arcunkba rakja és fennhangon hirdeti, hogy jól ki kell rakni " a gyerekeket" meg a se**ét, ha elég jattot akar.
Ahogy a színésznő egy bugyiban és melltartóban osztja az észt, majd egy táncot lejt az egyik blackjack asztalon, az a színészet magasikolája. Ott van benne a szenvedély, egy elszúrt élet, a reménytelenség, minden ami erre az önsorsromboló nőre jellemző, aki csak egy olyan pasit akar találni, akinek legalább van nyugdíja. Curtis élete alakítása Annette, aki csak azért vállalta a 4 napos forgatást, hogy Andersonnal dolgozhasson.
Az utolsó táncosnő nem váltja meg a világot, ám adott a világnak egy új, bátor és merész karakterszínésznőt, akit Pamela Andersonnak hívnak.
10/8
Az utolsó táncosnő az HBO MAX kínálatában érhető el.
