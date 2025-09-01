40 évesen is az igazit keresi Hollywood legbájosabb színésznője

Az Alkonyat, az Egek ura, a Tökéletes hang, az Egy kis szívesség és a Trollok sztárja 40 felett is az igazit keresi. Anna Kendrick igazi álmodozó, és a szerelem helyett a karrierjére koncentrál.
Az angol, ír és skót őrökkel rendelkező színésznő az amerikai Porland városában született, egy történelemtanár és egy könyvelő gyermekeként. Michael nevű bátyja szintén próbálkozott a színészi pályával, és ők ketten imádnak nyilvánosan is csipkelődni egymással. Amikor például a Scott Pilgrim a világ ellen című filmben Anna Kendrick a címszereplő nagyon lusta lánytestvérét játszotta, akkor a bátyjától megkapta, hogy valójában már végig erre a szerepre készült az élete 24 addigi évében.
Nem is emlékszik rá, hogy mikor döntötte el kisgyerekként, hogy a színészettel akar foglalkozni, olyan korán elhatározta magát. Arra viszont emlékszik, hogy nem a szokásos nőszerepekben képzelte el magát: fiúkat mentett meg a veszélyes helyzetekből az álomszerepeiben.
A karrierjét színpadi és zenés produkciókban kezdte (12 évesen egy Broadway-musicalért minden idők második legfiatalabb jelöltje lett a Tony-díjra), az éneklős szerepek pedig azóta is végig kísérik a pályáját. A Tökéletes hang-trilógia mellett hallhatjuk őt énekelni többek között a Vadregényben, vagy a Trollok-filmekben is.
A nagy áttörést a karrierjében a 2000-es évek vége hozta el, amikor rövid egymásutánban szerepelt a szupersikeres Alkonyat-széria első filmjeiben, valamint a szakmai sikereket bezsebelő Egek urában. Utóbbiban George Clooney oldalán nyújtott emlékezeteset, Oscar- és Golden Globe-jelölést érően.
A sikereiben szerinte óriási szerepe van a szerencsének, és arról is őszintén nyilatkozik, hogy mit csinál egy díjkiosztó után: hazaérve a partiról lerogy az ősrégi kanapéjára, megmelegít valami készételt a mikróban, betesz egy ősrégi, ezerszer látott Family Guy-részt, és próbálja nem leenni a többezer dolláros ruháját.
Elmondása szerint azért játszott már nagyon sokféle típusú filmben, mert a karrierjét a tervezés totális ellentéte jellemzi:
Szerintem a színészi karrierek olyanok, mint a tőzsde. Nem mindig az a jó módszer, ha kontrollálni akarod a dolgokat. Néha csak meg kell ragadni a lehetőséget, ami előtted áll, és én jobbára ezt csináltam a pályámon
- nyilatkozta évekkel ezelőtt Anna Kendrick.
Szeret szakmabeliekkel randizni, romantikus kapcsolat fűzte például Jake Gyllenhaal-hoz, a rendező Edgar Wrighthoz, az operatőr Ben Richardsonhoz, a legutóbbi híres párja pedig a színész-komikus Bill Hader volt 2020 és 2022 között. A szerelmet kereső harmincas nagyvárosi nőt a Love Life című sorozat főszereplőjeként is eljátszotta.
2016-ban jelentette meg a Scrappy Little Nobody című könyvét, ami nem a szokásos sztáréletrajz, hanem inkább nagyon személyes és vicces esszék sorozata a saját életének kapcsán. Ebben vallott például arról is, hogy úgy érzi: az anyaság valószínűleg nem neki való.
Egy ideje már nem csak színésznőként tevékenykedik, de a rendezésbe is belekóstolt. A 2023-as Nő a reflektorfényben esetében a főszereplői és direktori feladatokat is magára vállalta egy valóban megtörtént sorozatgyilkosos esetet megfilmesítve. A produkcióért járó gázsiját pedig nemi erőszakot elszenvedett áldozatoknak ajánlotta fel, mert nem akart mások szenvedéséből pénzt keresni, még ilyen áttételes módon sem.
Az első résszel ellentétben streamingen mutatták be idén tavasszal a Még egy kis szívesség című filmjét, amiben ismét Blake Lively oldalán keveredik egyszerre hátborzongató és fekete humorú kalandokba. Moziban legutóbb Trollok: Együtt a banda révén találkozhattunk vele, mint Pipacs megszemélyesítőjével. Már forog a Misty Green című következő filmje Chris Rock rendezésében, amiben Adam Driver lesz a partnere, majd Unsound bűnügyi történetében egy, a hallását vesztő járőrt alakít, akinek egy szökött gengszterfőnökkel kell szembenéznie.
