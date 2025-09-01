40 évesen is az igazit keresi Hollywood legbájosabb színésznője

Az Alkonyat, az Egek ura, a Tökéletes hang, az Egy kis szívesség és a Trollok sztárja 40 felett is az igazit keresi. Anna Kendrick igazi álmodozó, és a szerelem helyett a karrierjére koncentrál.

Anna Kendrick még keresi az igazit Fotó: RW

Anna Kendrick titkai

24 évig készült egy szerepre

Az angol, ír és skót őrökkel rendelkező színésznő az amerikai Porland városában született, egy történelemtanár és egy könyvelő gyermekeként. Michael nevű bátyja szintén próbálkozott a színészi pályával, és ők ketten imádnak nyilvánosan is csipkelődni egymással. Amikor például a Scott Pilgrim a világ ellen című filmben Anna Kendrick a címszereplő nagyon lusta lánytestvérét játszotta, akkor a bátyjától megkapta, hogy valójában már végig erre a szerepre készült az élete 24 addigi évében.

Mindig is színésznő akart lenni

Nem is emlékszik rá, hogy mikor döntötte el kisgyerekként, hogy a színészettel akar foglalkozni, olyan korán elhatározta magát. Arra viszont emlékszik, hogy nem a szokásos nőszerepekben képzelte el magát: fiúkat mentett meg a veszélyes helyzetekből az álomszerepeiben.

A musical neki hazai pálya

A karrierjét színpadi és zenés produkciókban kezdte (12 évesen egy Broadway-musicalért minden idők második legfiatalabb jelöltje lett a Tony-díjra), az éneklős szerepek pedig azóta is végig kísérik a pályáját. A Tökéletes hang-trilógia mellett hallhatjuk őt énekelni többek között a Vadregényben, vagy a Trollok-filmekben is.

George Clooney és a vámpírok hozták el a befutását

A nagy áttörést a karrierjében a 2000-es évek vége hozta el, amikor rövid egymásutánban szerepelt a szupersikeres Alkonyat-széria első filmjeiben, valamint a szakmai sikereket bezsebelő Egek urában. Utóbbiban George Clooney oldalán nyújtott emlékezeteset, Oscar- és Golden Globe-jelölést érően.

Ő az egyik legszerényebb sztárszínésznő

A sikereiben szerinte óriási szerepe van a szerencsének, és arról is őszintén nyilatkozik, hogy mit csinál egy díjkiosztó után: hazaérve a partiról lerogy az ősrégi kanapéjára, megmelegít valami készételt a mikróban, betesz egy ősrégi, ezerszer látott Family Guy-részt, és próbálja nem leenni a többezer dolláros ruháját.