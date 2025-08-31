Majd megdöglenek egymásért a Rózsák háborúja című filmben: ezek a legvadabb házassági viszályok a moziban

Elizabeth Taylor és Richard Burton, Meryl Streep és Dustin Hoffman, Pap Vera és Gáspár Sándor, Angelina Jolie és Brad Pitt, Scarlett Johansson és Adam Driver, Michael Douglas és Kathleen Turner: filmes házaspárok, akiknek küzdelmét nem feledjük. Listára gyűjtöttük a legvadabb házassági viszályok a moziból A rózsák háborúja remakeje kapcsán.
Elizabeth Taylor és Richard Burton a való életben kétszer házasodtak össze egymással és kétszer váltak el egymástól, így ha valakik, ők igazán sokat tudtak a házassági viszályokról. Ezt pedig a mozivásznon is megmutatták, és a viharos szerelmük az együtt forgatott filmjeik közül a Nem félünk a farkastól jeleneteiben visszhangzott leginkább. Ebben a klasszikusban egy megkeseredett, alkoholista házaspárt, akik egymás vérét szívják, és a vendégül látott fiatalabb párral játszanak kegyetlen játékot.
A házassági viszályok akkor a leginkább szívet tépők, ha a gyerek(ek)ért zajlanak. Ha pedig ezt egy filmben Meryl Streep és Dustin Hoffman játssza el, ott szem nem marad szárazon. A hetvenes évek amerikai mozijának egyik klasszikusaként a Kramer kontra Kramer nem akármilyen érzelmi hullámvasútra teszi fel a nézőjét: a főszereplő férj a munkája miatt elhanyagolja a családját, majd amikor a felesége hirtelen lelép tőlük, egyedül kell megoldani a kisfia nevelését, és persze a jobb emberré válást. Mire pedig ez sikerül, a feleség újra felbukkan, és a gyereket is akarja.
Házassági viszályokban mi, magyarok is erősek vagyunk, amire az egyik bizonyság Tímár Péter kultikus szatírája. Benne a Pap Vera és Gáspár Sándor alakította ifjú házaspár épp álmai házát építi a saját kezével, amikor egy nemibeteg-gondozóból érkező lelet kirobbantja köztük a háborút. A rendszerváltás éveire pedig az Eperjes Károly játszotta szomszéd emlékeztet, aki munkásőrként titkos alagutat ás, és ellenforradalomra készül.
Egy házassági válságnak egyből más lesz a tétje és a menete akkor, ha a két résztvevője történetesen bérgyilkosként dolgozik. A téma könnyedebb és viccesebb feldolgozására példa ez az akciókomédia, amiben a 21. század elejének álompárjaként Angelina Jolie és Brad Pitt alakít olyan házaspárt, akik nem ismerik egymás titkos foglalkozását, míg a titkos megbízóiktól azt a küldetést nem kapják, hogy egymást tegyék el láb alól. Némi családi csetepaté eredményeképp aztán egyre kevesebb dolog marad titkos.
A legjobb külföldi film Oscar-díját is elnyerte (méltán) ez a iráni film, aminek hősei egy számunkra egzotikusnak ható kultúrában mennek végig a házasságuk végét jelentő válságon, számunkra különösnek tűnő körülmények közepette. A filmek tárgyalt emberi problémák és érzelmek viszont már annál ismerősebbek lehetnek, hisz ugyanazok a világon mindenhol.
A kortárs amerikai független film egyik legjelesebb alkotója, Noah Baumbach a saját válásának traumáját és történetét dolgozta fel a nagysikerű Házassági történetben. Az elmúlt évek egyik legérzékenyebb és legokosabb Netfix filmjében Scarlett Johansson, Adam Driver és Laura Dern is akkorát alakított, hogy az Oscarra is jelölték őket, utóbbi pedig el is hozta onnan a díjat a kegyetlenül gyakorlatias válóperes ügyvédnő szerepéért.
Warren Adler sikerregényéből már készült egy filmváltozat a nyolcvanas évek végén, amiben Michael Douglas és Kathleen Turner tapasztalta meg a jóban-rosszban mindkét felét egymás mellett, igaz utóbbi során már egymás nyakának kitekerésére törekedve. Az új változatban Benedict Cumberbatch és Olivia Colman mutatja be, hogy mi minden történik akkor, ha két nagyon makacs ember válna el egymástól, és egyik sem hajlandó kiköltözni a közös házból.
