Majd megdöglenek egymásért a Rózsák háborúja című filmben: ezek a legvadabb házassági viszályok a moziban

Elizabeth Taylor és Richard Burton, Meryl Streep és Dustin Hoffman, Pap Vera és Gáspár Sándor, Angelina Jolie és Brad Pitt, Scarlett Johansson és Adam Driver, Michael Douglas és Kathleen Turner: filmes házaspárok, akiknek küzdelmét nem feledjük. Listára gyűjtöttük a legvadabb házassági viszályok a moziból A rózsák háborúja remakeje kapcsán.

A rózsák háborúja remake: ezek a legvadabb házastársi viszonyok

Nem félünk a farkastól (1966)

Elizabeth Taylor és Richard Burton a való életben kétszer házasodtak össze egymással és kétszer váltak el egymástól, így ha valakik, ők igazán sokat tudtak a házassági viszályokról. Ezt pedig a mozivásznon is megmutatták, és a viharos szerelmük az együtt forgatott filmjeik közül a Nem félünk a farkastól jeleneteiben visszhangzott leginkább. Ebben a klasszikusban egy megkeseredett, alkoholista házaspárt, akik egymás vérét szívják, és a vendégül látott fiatalabb párral játszanak kegyetlen játékot.

Kramer kontra Kramer (1979)

A házassági viszályok akkor a leginkább szívet tépők, ha a gyerek(ek)ért zajlanak. Ha pedig ezt egy filmben Meryl Streep és Dustin Hoffman játssza el, ott szem nem marad szárazon. A hetvenes évek amerikai mozijának egyik klasszikusaként a Kramer kontra Kramer nem akármilyen érzelmi hullámvasútra teszi fel a nézőjét: a főszereplő férj a munkája miatt elhanyagolja a családját, majd amikor a felesége hirtelen lelép tőlük, egyedül kell megoldani a kisfia nevelését, és persze a jobb emberré válást. Mire pedig ez sikerül, a feleség újra felbukkan, és a gyereket is akarja.

Csapd le csacsi! (1991)

Házassági viszályokban mi, magyarok is erősek vagyunk, amire az egyik bizonyság Tímár Péter kultikus szatírája. Benne a Pap Vera és Gáspár Sándor alakította ifjú házaspár épp álmai házát építi a saját kezével, amikor egy nemibeteg-gondozóból érkező lelet kirobbantja köztük a háborút. A rendszerváltás éveire pedig az Eperjes Károly játszotta szomszéd emlékeztet, aki munkásőrként titkos alagutat ás, és ellenforradalomra készül.

Mr. & Mrs. Smith (2005)

Egy házassági válságnak egyből más lesz a tétje és a menete akkor, ha a két résztvevője történetesen bérgyilkosként dolgozik. A téma könnyedebb és viccesebb feldolgozására példa ez az akciókomédia, amiben a 21. század elejének álompárjaként Angelina Jolie és Brad Pitt alakít olyan házaspárt, akik nem ismerik egymás titkos foglalkozását, míg a titkos megbízóiktól azt a küldetést nem kapják, hogy egymást tegyék el láb alól. Némi családi csetepaté eredményeképp aztán egyre kevesebb dolog marad titkos.