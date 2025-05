Megérte a balhé Blake Lively-nak: brutális összeget kaszál a zaklatásával a színésznő

Vastag bankszámlával ért véget a színésznő kálváriája. Blake Lively tavaly az It Ends With Us - Velünk véget ér című filmmel robbantott bankot: a film minimális 25 milliós költségvetése mellett 350 millió dollárnyi bevételt generált. A sikernek ára volt, ugyanis a film premierje után pár hónappal derült ki, hogy, a film rendezője és főszereplője Justin Bandoli szexuálisan zaklatta a színésznőt, ami később a sztár és Ryan Reynolds négy gyermekét is traumatizálta.

Blake Lively kifizetődő balhéja 28 millió dollárt hozhatott a konyhára (Fotó: TheImageDirect.com)

Blake Lively kifizetődő balhéja

Blake az It Ends With Us – Velünk véget ér című filmért eredetileg 3 millió dolláros gázsit kapott, ám a sikerre való tekintettel részesedést kap a produkció után. A Deadline információ szerint a film 207 millió dollár nettó bevételt gyűjtött, amiből 50 millió dollár az alkotók részesedése. A hírek szerint ennek az összegnek akár a fele is Blake számláján landolhatott, vagyis összesen 25-28 milliót szakíthatott a kapcsolati erőszakot bemutató drámán. Bár a bankszámlája tele van a színésznőnek, az utóbbi hónapokat nagyon megszenvedte, amikor kiállt a nyilvánosság elé és azt állította, Justin Bandoli szexuálisan zaklatta, sőt be is perelte a sztárt.

Az indoklás szerint a színész-rendező állítólag annak ellenére adott hozzá szexjeleneteket a forgatókönyvhöz, hogy Ryan Reynolds felesége kifejezetten kérte, hogy ne tegye ezt meg, ráadásul többször is olyan helyzetbe hozta őt, hogy az nagyon negatív hatással volt rá, illetve a családjára. Ezen kívül több ízben mutatott szexuális tartalmú képet Justin, illetve Blake testére is számos megjegyzést tett, aki negyedik gyermeke születése után alig pár hónappal látott neki a munkálatoknak. Justin Baldoni korábban az ügyvédjén keresztül reagált a gigabotrányra. Elmondta, hogy szégyenteljes vádakról van szó, amik valószínűleg csupán azért születtek meg, hogy Blake Lively jobb helyzetbe hozza magát, miután a közelmúltban tanúsított viselkedésével többször is magára haragította az embereket.

Justin Bandolival évek óta feszült a viszonya Blake-nek (Fotó: TheImageDirect.com)

Az igazság valahol félúton van, ugyanis a botrány óta Taylor Swift és kolléganője, Anna Kendrick is elfordult Lively-tól, akinek állítólag kifejezetten diktatórikus természete van. Blake állítólag az It Ends With Us - Velünk véget ér című film forgatásán többször is "megzsarolta" a készítőket azzal, hogy ha nem azt teszik, amit kér, akkor nem vesz részt az alkotás népszerűsítésében, illetve nem jelenik meg a forgatáson – vagyis át akarta venni az irányítást Justin Bandolitól.