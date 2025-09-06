Ezzel a filmmel sokkolt minket Adam Sandler: Filmek, amik félúton műfajt váltanak

A műfajváltás egy filmen belül jellemzően egy kreatív filmes döntés, ami többek között Alfred Hitchcockot, Adam Sandlert és Christopher Nolant is megihletett. Meglep minket, feszültséget kelt, nagyobb érzelmi skálát járhatunk be vele a játékidőn belül. Teret enged annak is, hogy a karaktereket a korábbiaktól eltérő kontextusban láthassuk, hiszen a film eltérő tónusa valójában a karakterek jellemváltozását követik.

Az Adam Sandler filmekre azért nem jellemző ekkora mélység (Fotó: Tracy Bennett)

Adam Sandler merész húzása

A leglátványosabb példa talán Adam Sandler Távkapcs című filmje Christopher Walken és Kate Backinsale főszereplésével. A film jelentős része arról szól, hogy Sandler karaktere gondtalanul használja a varázslatos távirányítót, amivel a végére olyan sokat teker előre az életében, hogy ő maga megöregszik, a fia, Jonah Hill kövér és elviselhetetlen lesz, imádott felesége elhagyja.. A filmnek sikerült a blőd, tipikus Adam Sandler vígjátékból egy mély lélektani drámát csinálnia úgy, hogy meg se tudnánk pontosan határozni, hogy melyik ponton történt a váltás.

A Quentin Tarantino Robert Rodriguez filmeknél fel kell készülni a sokkhatásra (Fotó: Miramax Films)

Persze van, amikor a váltás kevésbé lélektani szálakat követ, hanem csak sokkol egy különös történet felvezetéseként. Robert Rodriguez Alkonyattól Pirkadatig című filmjében, ahol Quentin Tarantino és George Clooney karakterei túszokkal menekülnek a mexikói határon túlra. Kezdetben egy egyszerű gengszter filmnek tűnik, de egy hirtelen váltás következtében vérgőzös, belekkel gitározós vámpírhorror lesz belőle. Ezt a filmet sokszor meglehet nézni, de a film okozta első sokk élményre minden néző emlékszik.