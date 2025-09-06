Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ezzel a filmmel sokkolt minket Adam Sandler: Filmek, amik félúton műfajt váltanak

Adam Sandler
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 15:15
quentin tarantinoRobert Rodriguez
Vígjátékból mélydráma, esetleg romantikából katasztrófafilm? Elég őrültnek hangzik ahhoz, hogy működjön. Adam Sandler, James Cameron és Quentin Tarantino már bizonyított a hatalmas, egy filmben lezajló műfajváltások terepén.

A műfajváltás egy filmen belül jellemzően egy kreatív filmes döntés, ami többek között Alfred Hitchcockot, Adam Sandlert és Christopher Nolant is megihletett. Meglep minket, feszültséget kelt, nagyobb érzelmi skálát járhatunk be vele a játékidőn belül. Teret enged annak is, hogy a karaktereket a korábbiaktól eltérő kontextusban láthassuk, hiszen a film eltérő tónusa valójában a karakterek jellemváltozását követik. 

Adam Sandler
Az Adam Sandler filmekre azért nem jellemző ekkora mélység (Fotó: Tracy Bennett)

Adam Sandler merész húzása

A leglátványosabb példa talán Adam Sandler Távkapcs című filmje Christopher Walken és Kate Backinsale főszereplésével. A film jelentős része arról szól, hogy Sandler karaktere gondtalanul használja a varázslatos távirányítót, amivel a végére olyan sokat teker előre az életében, hogy ő maga megöregszik, a fia, Jonah Hill kövér és elviselhetetlen lesz, imádott felesége elhagyja.. A filmnek sikerült a blőd, tipikus Adam Sandler vígjátékból egy mély lélektani drámát csinálnia úgy, hogy meg se tudnánk pontosan határozni, hogy melyik ponton történt a váltás.

'From Dusk Till Dawn' Movie Stills
A Quentin Tarantino Robert Rodriguez filmeknél fel kell készülni a sokkhatásra (Fotó: Miramax Films)

Persze van, amikor a váltás kevésbé lélektani szálakat követ, hanem csak sokkol egy különös történet felvezetéseként. Robert Rodriguez Alkonyattól Pirkadatig című filmjében, ahol Quentin Tarantino és George Clooney karakterei túszokkal menekülnek a mexikói határon túlra. Kezdetben egy egyszerű gengszter filmnek tűnik, de egy hirtelen váltás következtében vérgőzös, belekkel gitározós vámpírhorror lesz belőle. Ezt a filmet sokszor meglehet nézni, de a film okozta első sokk élményre minden néző emlékszik. 

Galériánkban a legjobb műfajváltó filmeket szedtük össze. Kattints a képre!

 

Galéria: A legjobb műfajváltó filmek
1/9
A Kill Bill egyszerre western, keleti harcművész film, anime — a teljesség igénye nélkül

 

