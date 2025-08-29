Lecserélték Harrison Fordot! Jön az új Szárnyas fejvadász film: már a főszereplő és cím is megvan — Mutatjuk

A várakozás hamarosan véget ér: jövőre érkezik a Blade Runner, a magyarok számára Szárnyas fejvadászként ismert franchise minisorozata az Amazon Prime-on. A science fiction széria következő felvonása várhatóan hasonló egzisztenciális, technológiával vegyített filozófiai kérdésekkel foglalkozik, mint az elődei — ez különösen aktuális lehet ma, amikor a mesterséges intelligencia már majdnem mindenhova beékelte magát. Külön optimizmusra ad okot, hogy producerként visszatér a filmek ősatyja, Ridley Scott is.

Legutóbb Dennis Villeneuve Szárnyas fejvadász filmjét láthattuk a nagyvásznon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Szárnyas fejvadász 2099 visszatér a klasszikus hangulathoz

A történetről egyelőre keveset tudni, de a címből kiderül, hogy a Ryan Gosling és Harrison Ford szereplésével készült Szárnyas fejvadász 2049 után ötven évvel fog játszódni. A projekt egy eredeti, korábban nem felvezetett történetszállal érkezik Michelle Yeoh főszereplésével.

Tom Burke, a sorozat egyik szereplője a projekt esztétikai irányvonaláról és filozófiai mélységéről beszélt. Burke szerint inkább Ridley Scott 1982-es eredeti filmjére hasonlít, mintsem Denis Villeneuve 2017-es folytatására. A színész kiemelte, hogy a sorozatban visszatér „a barokk díszlet és vegyes kultúrák” keveredése is, pont ahogy az első filmben láthattuk. A Blade Runner 2099 tehát kicsit koszosabb, sötétebb lesz a Villeneuve filmmel ellentétben és hű marad a franchise gyökereihez, miközben új történetet hoz a repülő autók és hologramkivetítők világába.

A Szárnyas fejvadász 2099 hangulatában az 1982-es filmet idézi meg (Fotó: LADD COMPANY)

Érdekességek, amiket nem tudhattál a Szárnyas fejvadászról

Kevesen tudják, hogy az 1982-es Blade Runnerből mindössze hét különböző vágás készült, mindegyik kicsit másféle ízt visz a történetbe. Az eredeti mozifilmben Harrison Ford kérésére narráció is került. Ebben a főszereplő, Deckard meséli el a történetet, hogy a nézők ne maradjanak le semmiről. Ez viszont pont azt a misztikumot veszi el a filmből, minek hatására a néző önmagának rakhatja össze a történetet, kicsit a B-kategóriás noir filmek szintjére züllesztve a legendás filmet. Szerencsére nem ez a verzió terjedt el a későbbiekben.