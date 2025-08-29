Lecserélték Harrison Fordot! Jön az új Szárnyas fejvadász film: már a főszereplő és cím is megvan — Mutatjuk

A várakozás hamarosan véget ér: jövőre érkezik a Blade Runner, a magyarok számára Szárnyas fejvadászként ismert franchise minisorozata az Amazon Prime-on. A science fiction széria következő felvonása várhatóan hasonló egzisztenciális, technológiával vegyített filozófiai kérdésekkel foglalkozik, mint az elődei — ez különösen aktuális lehet ma, amikor a mesterséges intelligencia már majdnem mindenhova beékelte magát. Külön optimizmusra ad okot, hogy producerként visszatér a filmek ősatyja, Ridley Scott is.
A történetről egyelőre keveset tudni, de a címből kiderül, hogy a Ryan Gosling és Harrison Ford szereplésével készült Szárnyas fejvadász 2049 után ötven évvel fog játszódni. A projekt egy eredeti, korábban nem felvezetett történetszállal érkezik Michelle Yeoh főszereplésével.
Tom Burke, a sorozat egyik szereplője a projekt esztétikai irányvonaláról és filozófiai mélységéről beszélt. Burke szerint inkább Ridley Scott 1982-es eredeti filmjére hasonlít, mintsem Denis Villeneuve 2017-es folytatására. A színész kiemelte, hogy a sorozatban visszatér „a barokk díszlet és vegyes kultúrák” keveredése is, pont ahogy az első filmben láthattuk. A Blade Runner 2099 tehát kicsit koszosabb, sötétebb lesz a Villeneuve filmmel ellentétben és hű marad a franchise gyökereihez, miközben új történetet hoz a repülő autók és hologramkivetítők világába.
Érdekességek, amiket nem tudhattál a Szárnyas fejvadászról
Kevesen tudják, hogy az 1982-es Blade Runnerből mindössze hét különböző vágás készült, mindegyik kicsit másféle ízt visz a történetbe. Az eredeti mozifilmben Harrison Ford kérésére narráció is került. Ebben a főszereplő, Deckard meséli el a történetet, hogy a nézők ne maradjanak le semmiről. Ez viszont pont azt a misztikumot veszi el a filmből, minek hatására a néző önmagának rakhatja össze a történetet, kicsit a B-kategóriás noir filmek szintjére züllesztve a legendás filmet. Szerencsére nem ez a verzió terjedt el a későbbiekben.
Ugyanebben a történetben a Rutger Hauer által alakított replikáns egy megrendítő monológgal búcsúzik a halála előtt. Hauer úgy érezte, hogy az eredeti forgatókönyv nem elég erős érzelmileg, ezért a forgatáson saját, előzetesen nem engedélyezett változatát adta elő. Az improvizáció végül annyira hatásos lett, hogy a jelenet a film egyik legismertebb és legemlékezetesebb pillanatává vált.
Az eredeti Szárnyas fejvadászban magyar szöveg is hallható, de eléggé különös környezetben. Itt ugyanis a főszereplőt különös alakok szólítják meg tört magyar nyelven, a következő szavakkal:
Lóf*sz... nehogy már! Te vagy a Blade Runner!
A hollywood-i filmekben előszeretettel használják a magyart, amikor valami kevésbé ismert nyelvet kell felvonultatni. Erre általában az a magyarázat, hogy számukra a nyelvünk pont elég egzotikus, hogy a külföldi közönségnek kicsit mindig idegen maradjon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.