„Buta vagyok én Karak?” – 1,4 milliárd forintból készült el a mese, ami tönkretette a Vuk örökségét

Talán mondanunk sem kell, hogy a magyar animáció világszínvonalú. A honi mesetörténelem olyan kiemelkedő műremekeket termelt ki magából mint a Szaffi, a János vitéz, a Macskafogó vagy a Lúdas Matyi. Noha az említett gigászok sokáig érintetlenül szórakoztatták a felcseperedő generációk sokaságát, azonban a kétezres évekre jellemző remake- és folytatáskészítő trend (Macskafogó 2 – A sátán macskája) mégis arra késztette a filmeseket, hogy ezekhez a régi klasszikusokhoz valamilyen formában hozzányúljanak. Így ez a hullám a Fekete István regényéből készült közkedvelt mese, a Vuk partjait is elérte. Ez lett a Kis Vuk, ami bár folytatásként lett belengetve, az első rész készítői, élükön Dargay Attila rendezővel, már a készületek kezdeti szakaszában elhatárolódott az alkotástól. Így a Kis Vuk Fekete karakterein alapuló, önálló filmként került mozikba 2008. április 17-én hogy a magyar filmtörténelem egyik legnagyobb bukását produkálja. Hogy ez hogy történhetett meg? Kritikánkból kiderül!

A magyar animációs filmek vitathatatlan mélypontja a 2008-as Kis Vuk volt (Fotó: archív)

Halva született ötlet

A ravasz kis róka, Vuk 1981-ben osont be a mozikba, és hipp-hopp az ország kedvenc mesefigurájává vált. Dargay Attila alkotását nem kevesebb mint 2,4 millió ember látta a filmszínházakban, mellyel az 1980 utáni honi mozitörténelem legnézettebb filmjének mondhatja magát. Az Állatfarmra emlékezettő, társadalomkritikai elemekkel tarkított matiné egyszerre tudta szórakoztatni a gyerekeket és az őket mozikba kísérő felnőtteket is, sztorija, karakterei, szinkronhangjai, emlékezetes főcímdala és üzenete együttesen juttatta el a feledhetetlen státuszba. Hiába volt nagy siker, a folytatás sokáig fel sem merült senkiben, mígnem az ezredfordulót követően a Linda, az Angyalbőrben vagy a szitkom műfaját meghonosító Família Kft. atyja, Gát György úgy nem határozott, kipróbálná magát az animációs filmek világában is, és elkészítené a Vuk 2. részét. Ezzel csupán egy probléma volt: nem értett hozzá.

Dargay 1981-es alkotása igazi klasszikus volt, Vuk dalát a fiatal Wolf kati énekelte (Fotó: YouTube)

A film története, már ha van neki

A Kis Vuk sztorija lényegében ott kezdődik, ahol a 80-as évek sikerfilmjének cselekménye befejeződik. A családfő fia, a címszereplő Kis Vuk szeretne apja nyomdokaiba lépni, és igazi vadásszá válni. Kalandjai során belebotlik egy vándorcirkuszba, melynek fogságába esik, és ott feltett szándékává válik, hogy kiszabadítja szerelmét és az összes többi állatot. Ebben segítségére siet Alex, a mozgássérült kisfiú, és kell is neki segítség, hiszen a cirkusz rettegett idomárnője mindent megtesz, hogy terve meghiúsuljon. Legalábbis valahogy így szól a film történetének szinopszisa, de magából az alkotásból ez alig derül ki.