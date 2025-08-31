"Utak? Ahová megyünk ott nincs szükség utakra" – Idézetek, amik a bőrünk alá másznak: mutatjuk a legjobb szállóigéket – Te mennyit ismersz fel?

A filmek a legkülönfélébb módon formálják az ember környezetét. Olyan dolgokra is hatással vannak, amit talán nem is gondolnánk, például a hétköznapi beszédünk. Egyes alkotások nemcsak vizuális bravúrjaik miatt váltak kultikussá, hanem olyan mondatok vagy kifejezések miatt, melyeket rendszeresen idézünk és már szállóigeként épültek be a közbeszédbe. Biztos, hogy mindenkinek eszébe jutnak Forrest Gump bölcseletei, vagy Brown doki legendás utolsó mondata a Vissza a jövőbe első részének végén, de a magyar filmkánonban is találunk igazi gyöngyszemeket.
A Robert Zemeckis rendezte Vissza a jövőbe trilógia első részének utolsó jelenetében hangzik el a híres mondat Dr. Emmet Brown szájából, ami nemcsak az elménkbe, hanem a szívünkbe is örökre beköltözött. “Utak? Ahová megyünk ott nincs szükség utakra.” Ekkor a DeLorian elemelkedik az aszfalttól, Marty McFly (Michael J. Fox) pedig újabb őrületes kalandba keveredik a Christoper Lloyd által alakított Brown dokival.
A forgatás közben tragikus balesetben elhunyt Bruce Lee fia, Brandon Lee tér vissza a túlvilágról, hogy bosszút álljon az őt és kedvesét meggyilkoló bandán. Az “Örökké nem eshet” még 30 évvel A holló megjelenése után is az egyik legtöbbször idézett filmes szállóige, és ugyan hivatalos adatokkal nem tudunk szolgálni, de valószínűleg a legtöbbször feltetovált mondatok között is élen járhat.
“A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!” A Bud Spencer és Terence Hill között zajló párbeszédről kiderült, hogy nem a számunkra kedves Bujtor István hangján megszólaló színész szájából hangzott el először a filmtörténetben, hanem egy régi Stan és Pan filmben.
“Ha valamiben jó vagy, ne csináld ingyen” – mondja Heath Ledger Joker szerepében. Az ember nem feltétlenül fogadna el tanácsot egy őrült sorozatgyilkostól, de ezzel a bölcsességgel nem nagyon tudunk vitatkozni.
Tom Hanks a szívünkhöz nőtt Forrest Gump szerepében, az életről megállapított nagy igazsága pedig felejthetetlenné tette. “Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz ki belőle.”
A Rudolf Péter, Csuja Imre és Reviczky Gábor nevével fémjelzett magyar mozi szolgáltatta a legtöbb olyan mondatot, amit napi szinten emlegetünk. A teljesség igénye nélkül, ha az életünk nem a vágyott irányba halad, biztosan megállapítjuk, hogy “Nem jó helyen van ez a kocsi, Lali.” A munkahelyi közegek egyik kedvenc frázisa az Üvegtigris 3-ban hangzik el Kamarás Iván és Reviczky Gábor rövid szóváltásában: “Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki.” De a Csuja Imre által alakított Csoki zseniális mondatát is sokszor emlegetjük. “Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van, és én ne legyek kemény?”
Bacsó Péter szatírája a kommunista rendszer szépségeiről szintén beivódott a magyar társadalmi emlékezet szövetébe. Virág elvtárs, akit Őze Lajos játszott, nagy igazságot fogalmaz meg, amikor azt mondja: “Az élet nem habostorta, Pelikán.” A szállóige valójában Andics Erzsébet kommunista politikustól és történésztől származik, aki egyetemi előadásain hangoztatta előszeretettel a rendszer ezen fontos tanítását.
