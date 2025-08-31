"Utak? Ahová megyünk ott nincs szükség utakra" – Idézetek, amik a bőrünk alá másznak: mutatjuk a legjobb szállóigéket – Te mennyit ismersz fel?

A filmek a legkülönfélébb módon formálják az ember környezetét. Olyan dolgokra is hatással vannak, amit talán nem is gondolnánk, például a hétköznapi beszédünk. Egyes alkotások nemcsak vizuális bravúrjaik miatt váltak kultikussá, hanem olyan mondatok vagy kifejezések miatt, melyeket rendszeresen idézünk és már szállóigeként épültek be a közbeszédbe. Biztos, hogy mindenkinek eszébe jutnak Forrest Gump bölcseletei, vagy Brown doki legendás utolsó mondata a Vissza a jövőbe első részének végén, de a magyar filmkánonban is találunk igazi gyöngyszemeket.

A Vissza a jövőbe Brown dokija mondja ki a filmtörténet egyik legmenőbb mondatát (Fotó: AMBLIN)

Vissza a jövőbe

A Robert Zemeckis rendezte Vissza a jövőbe trilógia első részének utolsó jelenetében hangzik el a híres mondat Dr. Emmet Brown szájából, ami nemcsak az elménkbe, hanem a szívünkbe is örökre beköltözött. “Utak? Ahová megyünk ott nincs szükség utakra.” Ekkor a DeLorian elemelkedik az aszfalttól, Marty McFly (Michael J. Fox) pedig újabb őrületes kalandba keveredik a Christoper Lloyd által alakított Brown dokival.

"Tudom, hogy erre még nem vagytok felkészülve, de a gyerekeitek imádni fogják" (Fotó: Entertainment Pictures)

A holló

A forgatás közben tragikus balesetben elhunyt Bruce Lee fia, Brandon Lee tér vissza a túlvilágról, hogy bosszút álljon az őt és kedvesét meggyilkoló bandán. Az “Örökké nem eshet” még 30 évvel A holló megjelenése után is az egyik legtöbbször idézett filmes szállóige, és ugyan hivatalos adatokkal nem tudunk szolgálni, de valószínűleg a legtöbbször feltetovált mondatok között is élen járhat.

A holló rajongói valóságos kultuszt teremtettek a film köré (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Megint dühbe jövünk

“A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!” A Bud Spencer és Terence Hill között zajló párbeszédről kiderült, hogy nem a számunkra kedves Bujtor István hangján megszólaló színész szájából hangzott el először a filmtörténetben, hanem egy régi Stan és Pan filmben.

A pofozkodós duó legtöbbször idézett párbeszéde a fagylaltos jelenet (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A sötét lovag

“Ha valamiben jó vagy, ne csináld ingyen” – mondja Heath Ledger Joker szerepében. Az ember nem feltétlenül fogadna el tanácsot egy őrült sorozatgyilkostól, de ezzel a bölcsességgel nem nagyon tudunk vitatkozni.

Ha Joker ad tanácsot az élethez, nem nagyon merünk ellenkezni (Fotó: ZUMA Press)

Forrest Gump

Tom Hanks a szívünkhöz nőtt Forrest Gump szerepében, az életről megállapított nagy igazsága pedig felejthetetlenné tette. “Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz ki belőle.”