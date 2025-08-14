Súlyos betegséggel él együtt évtizedek óta a ma 80 éves Steve Martin

A három amigó, A Riviéra vadorzói, a Fergeteges forgatás és a Gyilkos a házban sztárja, a hollywoodi sztárszínész és komikus 80. születésnapját ünnepli. Steve Martin az elmúlt évtizedben mit sem változott, sőt akadnak olyan titkok, amiket még a legközelebbi rajongói sem tudnak róla.
Az angol, skót, walesi, ír, német és francia ősökkel is rendelkező komikus Stephen Glenn Martin néven született a texasi Wacóban, egy háztartásbeli anya és egy ingatlanügynök apa gyermekeként. Az apja színészként is próbált karriert csinálni, de ez nem igazán jött neki össze, miközben otthon a gyerekei számára érzelmileg megközelíthetetlen maradt, így Steve Martin sokat lázadt ellene.
Tinédzserkorában három éven át minden nyáron és a hétvégék többségén a világ első Disneylandjében dolgozott. Itt tanult meg bűvészkedni, zsonglőrködni, lasszót vetni, lufiból állatokat hajtogatni és közönséget poénokkal szórakoztatni.
Az egyetemen filozófiát tanult, és komolyan tervezte, hogy inkább professzor lesz belőle, mint színész. Végül az utolsó pillanatban mégis átváltott drámatagozatra, de a filozófiát máig élete meghatározó részének tartja. A festészet pedig a hobbija: évtizedek óta gyűjt műtárgyakat, a kollekciójában többek között Pablo Picasso, Edward Hopper, David Hockney és Roy Lichtenstein alkotásai is megtalálhatók.
Három évtizede küzd folyamatos fülcsengéssel, ami A három amigó című film forgatásán egy füléhez túl közel elsütött pisztoly hatására jött elő. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy az állapotának igazi okozója a korábbi folyamatos hangos zenehallgatás és a zajos közönség előtti fellépések voltak.
A Tágra zárt szemek című erotikus dráma rendezője, a legendás Stanley Kubrick eleinte teljesen más filmet képzelt el az alapmű nyomán. Komédiát akart forgatni belőle, és olyan főszereplőkben gondolkodott, mint Woody Allen vagy Steve Martin. A Karib-tenger kalózaiból már az 1990-es évek elején is filmet akartak készíteni, ekkor Steven Spielberg lett volna a rendezője, és Jack Sparrow szerepére Bill Murray, Steve Martin, vagy Robin Williams került szóba. De még a kalandor régészprofesszor Indiana Jones szerepére is esélyesnek számított Martin, többek között Jeff Bridges, Nick Nolte, Tom Selleck és Sam Neill mellett.
Zenészként is aktív, a kedvenc hangszere pedig a bendzsó. Komikusként is az egyik védjegyévé vált, de zenészként is komoly sikereket ért el vele, többek között három Grammy-díjjal is jutalmazták az albumaiért. Grammyje standuposként is van a műsorait tartalmazó hanglemezek révén, így azon kevesek egyike, akik zenészként és komikusként is elnyerték a rangos elismerést.
Kétszer nősült meg, az első alkalommal Victoria Tennant színésznővel 1986 és 1994 között tartott a házassága. A második felesége Anne Stringfield írónő lett, akivel 2007 óta élnek együtt, és 2012-ben megszületett a kislányuk is.
Színészként sosem jelölték a díjra, de háromszor is volt az Oscar-gála házigazdája, kétszer egyedül, egyszer pedig Alec Baldwinnal közösen. 2014-ben pedig tiszteletbeli életmű-Oscarral jutalmazták „a rendkívüli tehetségéért és az egyedi inspirációért, amit a munkássága jelent a mozi számára”.
Az irodalmi munkássága is kimondottan jelentős, megjelentek már regényei, novelláskötetei, önéletrajza, gyerekkönyve is, de játszották darabjait színházak, a New Yorker magazinban pedig publicisztikákat jegyzett. Az eladólány című 2005-ös film forgatókönyvét a saját regényéből írta, de ő áll a Gyilkos a házban sikersorozat mögött is vezető íróként.
Évtizedek óta a legközelebbi barátja a szintén hollywoodi sztár Martin Short. A barátságuk pedig egyre gyakoribb együttműködésekig is jutott: 2015-ben közös színpadi esttel indultak turnéra, 2018-ban a Netflix számára készítettek együtt standup-műsort, 2021 óta pedig a Gyilkos a házban sorozat főszereplőtársaiként halmoznak sikert sikerre, az ötödik évad szeptember 9-én érkezik a Disney+ -ra.
