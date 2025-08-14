Súlyos betegséggel él együtt évtizedek óta a ma 80 éves Steve Martin

A három amigó, A Riviéra vadorzói, a Fergeteges forgatás és a Gyilkos a házban sztárja, a hollywoodi sztárszínész és komikus 80. születésnapját ünnepli. Steve Martin az elmúlt évtizedben mit sem változott, sőt akadnak olyan titkok, amiket még a legközelebbi rajongói sem tudnak róla.

Steve Martin 80 évesen is a csúcson van / Fotó: Billy Bennight

Steve Martin titkai

Sokat lázadt egy sikertelen színész ellen

Az angol, skót, walesi, ír, német és francia ősökkel is rendelkező komikus Stephen Glenn Martin néven született a texasi Wacóban, egy háztartásbeli anya és egy ingatlanügynök apa gyermekeként. Az apja színészként is próbált karriert csinálni, de ez nem igazán jött neki össze, miközben otthon a gyerekei számára érzelmileg megközelíthetetlen maradt, így Steve Martin sokat lázadt ellene.

Disneylandben kezdődött a karrierje

Tinédzserkorában három éven át minden nyáron és a hétvégék többségén a világ első Disneylandjében dolgozott. Itt tanult meg bűvészkedni, zsonglőrködni, lasszót vetni, lufiból állatokat hajtogatni és közönséget poénokkal szórakoztatni.

A három amigó forgatás szenvedett sérülést Fotó: MGM

A filozófia és a festészet is fontos szerepet tölt be az életében

Az egyetemen filozófiát tanult, és komolyan tervezte, hogy inkább professzor lesz belőle, mint színész. Végül az utolsó pillanatban mégis átváltott drámatagozatra, de a filozófiát máig élete meghatározó részének tartja. A festészet pedig a hobbija: évtizedek óta gyűjt műtárgyakat, a kollekciójában többek között Pablo Picasso, Edward Hopper, David Hockney és Roy Lichtenstein alkotásai is megtalálhatók.

Egészségügyi probléma keseríti az életét

Három évtizede küzd folyamatos fülcsengéssel, ami A három amigó című film forgatásán egy füléhez túl közel elsütött pisztoly hatására jött elő. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy az állapotának igazi okozója a korábbi folyamatos hangos zenehallgatás és a zajos közönség előtti fellépések voltak.

Sosem gondolnád, milyen filmekbe akarták elhívni

A Tágra zárt szemek című erotikus dráma rendezője, a legendás Stanley Kubrick eleinte teljesen más filmet képzelt el az alapmű nyomán. Komédiát akart forgatni belőle, és olyan főszereplőkben gondolkodott, mint Woody Allen vagy Steve Martin. A Karib-tenger kalózaiból már az 1990-es évek elején is filmet akartak készíteni, ekkor Steven Spielberg lett volna a rendezője, és Jack Sparrow szerepére Bill Murray, Steve Martin, vagy Robin Williams került szóba. De még a kalandor régészprofesszor Indiana Jones szerepére is esélyesnek számított Martin, többek között Jeff Bridges, Nick Nolte, Tom Selleck és Sam Neill mellett.