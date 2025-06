Selena Gomez, Harrison Ford és Pedro Pascal a nagy esélyesek között

Brutális Emmy-díj rekordok születhetnek idén. Az Emmy 2025 nomináltjait hamarosan bejelentik, köztük lehet Pedro Pascal, az eddig sosem jelölt Harrison Ford és a Seth Rogen is - írja az Origo.

Pedro Pascalt is a nagy esélyesek között tartják számon az idei Emmy-díjak kapcsán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Többen is történelmet írhatnak idén az Emmy-díj kapcsán

Latino jelöltek

A legjobb drámai főszereplő kategóriában idén jelentős szerepet kaphatnak a latinajkú jelöltek. Pedro Pascal a The Last of Us és Diego Luna az Andorban nyújtott alakításáért sokak szerint biztosan kapnak jelölést, de a Will Trent sztárja, Ramón Rodriguez is ott lehet a legjobbak között. Selena Gomez újra versenyben lehet a vígjátéki kategóriában a Gyilkos a házbanért, sőt producerként a legjobb vígjátéksorozat díjáért is a jelöltek között lehet.

Harrison Ford is nagyot ment idén, így az ő neve is a kalapban van (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Rengetegen kötnének fogadást Harrison Ford győzelmére is

A 82 éves színész még sosem kapott Emmy-jelölést, igaz az elmúlt pár évet leszámítva a nagyvásznon láthattuk csak, például Han Solo vagy éppen Indiana Jones szerepében. A sztár azonban az utóbbi időben két sikersorozatot is készített. A legesélyesebbnek a Direkt terápia második évadában nyújtott alakítását gondolják, vígjátéki mellékszereplő kategóriában. Azonban a legjobb drámai színészek között is ott lehet a Yellowstone-univerzum részét képező 1923 című szériáért, amiben Helen Mirren a partnere.

Kathy Bates lehet az Emmy-jelöltek korelnöke

A 77 éves színésznő a Matlock című sorozatért lehet a legidősebb színésznő, akit valaha jelöltek a legjobb drámai színésznő díjára. A sztár ezzel a szériával tervezi a visszavonulását, sokan úgy gondolják, hogy az amúgy kiváló szériáért nem csak jelölik, de haza is viszi a díjat. A másik rekorder Helen Mirren lenne, aki idén lesz 80 éves, és a fent említett 1923-ért kaphatna díjat, de a szakértők nem tartják esélyesnek a jelölésre sem a színésznőt.

Az Andor című sorozat is befutó lehet idén (Fotó: YouTube)

Az Andor alaposan megtolta a Star Wars-univerzum szekerét

Az Andor kritikái alapján sokak szerint az eredeti trilógiához méltó történet a messzi-messzi galaxisról. A sci-fi mellett az emberi drámát, akciót és izgalmamat is bemutató széria hatalmas sikerrel ment a Disney+ -on és sokak szerint ez lehet a valaha volt legtöbb jelölést és díjat kapó Star Wars-alkotás. A technikai díjak mellett a főbb elismerésekre is esélyes, élükön a korábban említett Diego Luna alakításával.