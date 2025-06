Kokómámorban forgott a Popeye: Robin Williams és az egész stáb be volt állva a forgatáson

Egy családi film forgatásán reggeltől estig folyt a kokainozás, derült ki egy friss interjúból. Popeye figurája évtizedek óta népszerű, a kissé furcsán beszélő tengerimedve a szupererejét a spenóttól kapja, nos az 1980-as Robert Altman film forgatásán a stábtagok ugyanezt a kokaintól kapták meg. Egy most közzétett interjú alapján kiderült, hogy a leglehetetlenebb helyeken is kokószacskókat találtak a forgatáson, ahol szó szerint mindenki be volt állva a főszereplőkkel az élen.

Robin William Popeye szerepében: éjjel-nappal be volt állva a néhai színész (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Popeye spenót helyett kokainon élt

A máltai forgatás - aminek a díszletének egy része ma is áll és Popeye Village néven népszerű turistalátványosság - hónapig tartott és a bonyolult díszletek és a tengeri forgatás miatt folyamatos csúszásban voltak. A címszerepet az akkor még kevésbé ismert, 2014-ben öngyilkosságot elkövetett Robin Williams alakította, szívszerelme, Olive szerepében pedig a komoly pszichés gondokkal küzdő, tavaly elhunyt Shelley Duvall volt látható, akit a legtöbben a Ragyogás című Jack Nicholson filmből ismerhetünk: ő alakítja a kattant író feleségét. A Paramount Pictures elnöke, Barry Diller, Anderson Coopermek árulta el a világ egyik legszélsőségesebb forgatásának titkait, ahol szó szerint mindenki be volt állva a drogtól.

A forgatás alatt fedeztük fel, hogy ki-be szállítják a kokaint a film díszletében... Volt, amikor egy adóvevőben akartunk elemet cserélni és kiesett belőle egy adag

- mesélte Diller, és megerősítette, hogy a stáb egyik tagját később őrizetbe is vették terjesztésért.

Így néz ki ma a 45 évvel ezelőtti film díszlete, ahol minden tele volt kokainnal (Fotó: Wiktor Dabkowski / eyevine)

A legnagyobb fogyasztó maga Popeye, vagyis Robin Williams volt, aki a nyolcvanas években maga is vallott a függőségéről, de akkor valósággal sokkolta a People magazin olvasóit a sztár véleménye a tudatmódosítóról.

A kokain az én "helyem volt" ahova elrejtőzhettem. A legtöbb ember fölpörög a kokótól. Engem lelassított!

- mesélte a sztár az akkor már hosszú évek óta tartó függőségéről.

A Popeye kaotikus forgatása majdnem a pályakezdő Williams karrierjébe került, ugyanis a korban gigászi, 60 milliós költségvetésnek csak a harmadát sikerült visszatermelniük.