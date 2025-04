7 évig titkolta rákbetegségét a John Wick Oscar-díjas sztárja

Féltve őrzött titkát árulta el a napokban Anjelica Huston. Az Addams Family 73 éves színésznőjét sokan a John Wick: 3. felvonás – Parabellum című film igazgatójaként ismerik. A sztár pont ennek a filmnek a 2018-as forgatásán kapta a sokkoló hírt, miszerint rákos. Huston egészen mostanáig titokban tartotta a betegségét.

Anjelica Huston betegsége megrázta a John Wick stábját is (Fotó: TheImageDirect.com)

John Wick 3. forgatása során tudta meg Anjelica Huston a betegségét

Az Oscar-díjas sztár a People magazinnak árulta el a titkát. Azt nem erősítette meg, hogy milyen fajta rák támadta meg a szervezetét, azt azonban igen, hogy van most, hét évvel a diagnózis után.

Négy éve tünetmentes vagyok, és ez nagyon sokat jelent nekem. Ez egy fantasztikus dolog. Nagyon büszke vagyok magamra, és nagyon szerencsés vagyok. Az orvosaim csodálatosak voltak

–kezdte meg Huston az állapotának a taglalását, majd kitért arra is, miért titkolta ilyen sokáig ezt a rajongói elől.

A magyar nézők az Addams Family Morticia karakteréből ismerik (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Nem csinált nagy bulit Anjelica Huston



Néha úgy érzed, hogy a nyilvánvaló okok miatt nem akarsz beszélni róla...egy idő után viszont úgy érzed, beszélned kell róla, és megünnepelni a tényt, hogy végre sikerült. Az élet gyengéd és csodálatos. A betegség arra tanított, hogy a világ nagy, és valahogy megfelelhetsz neki. Hogy készen állsz bármire, ami történik! Amikor megtudtam, hogy nincsenek rákos sejtek a testemben nem csináltam nagy ünneplést, csak sétáltam a kertemben, éreztem a rózsák illatát, és arra gondoltam, milyen okos vagyok

-mondta a színésznő.

Az újkori Anjelica Huston filmek egyik nagy aduásza a John Wick sorozat (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

Gondoltak rá az új John Wick szereposztása során is

Anjelica Huston a betegsége alatt nem vállalt filmes munkákat, csupán néhány szinkronszerepet, például Wes Anderson, A Francia kiadás című filmjében, illetve a Netflixen látható BoJack Horseman című animációban. A színésznő azonban újra munkára kész: már forgatja a The Christmas Witch Trial of La Befana című filmet és a John Wick-univerzumba is visszatér az igazgató szerepében: a Balerina című spin-offban Ana de Armas alakítja a híres intézet egyik profi bérgyilkosát,, aki bosszút esküszik az apja halála után. A filmben a John Wick filmek címszereplője, Keanu Reeves és a Winstont alakító Ian McShane is feltűnik.