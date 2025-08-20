Adam Sandler, Jim Carrey és Robin Williams – Pályatévesztő komikusok, akik kitaposták az ösvényt a Senki 2-nek

Négy évvel ezelőtt, mikor bemutatták a Senki című akciómozi első fejezetét, az egész világot hengerelte le Bob Odenkirk, hogy a Breaking Bad és a Better Call Saul nyámnyila ügyvédkaraktere után egy ilyen tökös szereppel tudta átszakítani a vásznat. A film óriási sikert aratott, és a héten érkezik is hozzá a még több bunyót, törött csontot és persze egy kevéske humort is ígérő folytatás. Odenkirk karrierje remek példa arra, hogy a komikusokat nem érdemes beskatulyázni, de a Senki-filmek sztárján kívül további pályatársai is képesek voltak maradandót alkotni, mikor kimozdultak komfortzónájukból.

Bob Odenkirk a Senki 2-vel robbanthatja be hamarosan a mozikasszákat (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Senki 2. sztárja tőlük leste el, hogy kell levetni a bohócálarcot:

Bryan Cranston

Noha a legtöbben vígjátékokban ismerték meg Cranstont, például a Már megint Malcolm kelekótya családfőjeként, de aztán jött a Breaking Bad Walter White-ja, és mindenki ráeszmélt, hogy a tarra borotvált színész nemcsak nevetést, hanem félelmet és drámát is mesterien közvetít a képernyőn keresztül. Ráadásul az ő nevéhez köthető a tévétörténelem egyik legemlékezetesebb „bukástörténete”.

A Bryan Cranston-filmek és sorozatok legkiemelkedőbb figurája egyértelműen a Breaking Bad főhőse (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Steve Carell

A The Office csetlő-botló főnöke után Carell bebizonyította, hogy a drámában is nagyot tud villantani. A család kicsi kincse, a Foxcatcher vagy a jelenleg Budapesten ólálkodó Timothée Chalamet-val közösen készített Csodálatos fiú sötétebb tónusú, könnyfacsaró karaktereiért például komoly kritikai elismerést kapott.

Steve Carell nemcsak nevettetéssel tud könnyeket kicsalni a rajongói szeméből (Fotó: ZUMA Press)

Jim Carrey

A színészet mellett a festészettel is kacérkodó Jim Carrey arcát mindenki ismeri az Ace Ventura vagy a Dumb és Dumber miatt, de a folyton bohóckodó sztárszínész drámai oldala is igen lenyűgöző. Az Egy makulátlan elme örök ragyogásával, az Ember a Holdonnal vagy a Truman Show-val fityiszt vágott kritikusainak, és megmutatta, igenis képes árnyalt, szívszorító alakításokra is, persze némi humorral és nem kevés melankóliával megspékelve.

A Jim Carrey-filmek nemcsak mókából és kacagásból állnak, de a nagy nevettetőnek ez is jól áll (Fotó: Entertainment Pictures)

John Krasinski

Steve Carell után ismét egy vicces figura, akit az Office „termelt ki”. Jim Halpert szerepe után a John Krasinskit sokan szimpla vígjátékszínészként könyvelték el, de ő megpróbálkozott a horrorral, és nagyot is robbantott. A Hang nélkül rendezőjeként és főszereplőjeként egy teljesen új oldalát mutatta meg. A némaságtól üvöltő rémületben Krasinski a feszültséget teljesen kimaxolta, azóta pedig már akcióhősként és szuperhős szerepkörben is helytállt.