Adam Sandler, Jim Carrey és Robin Williams – Pályatévesztő komikusok, akik kitaposták az ösvényt a Senki 2-nek

Négy évvel ezelőtt, mikor bemutatták a Senki című akciómozi első fejezetét, az egész világot hengerelte le Bob Odenkirk, hogy a Breaking Bad és a Better Call Saul nyámnyila ügyvédkaraktere után egy ilyen tökös szereppel tudta átszakítani a vásznat. A film óriási sikert aratott, és a héten érkezik is hozzá a még több bunyót, törött csontot és persze egy kevéske humort is ígérő folytatás. Odenkirk karrierje remek példa arra, hogy a komikusokat nem érdemes beskatulyázni, de a Senki-filmek sztárján kívül további pályatársai is képesek voltak maradandót alkotni, mikor kimozdultak komfortzónájukból.
Noha a legtöbben vígjátékokban ismerték meg Cranstont, például a Már megint Malcolm kelekótya családfőjeként, de aztán jött a Breaking Bad Walter White-ja, és mindenki ráeszmélt, hogy a tarra borotvált színész nemcsak nevetést, hanem félelmet és drámát is mesterien közvetít a képernyőn keresztül. Ráadásul az ő nevéhez köthető a tévétörténelem egyik legemlékezetesebb „bukástörténete”.
A The Office csetlő-botló főnöke után Carell bebizonyította, hogy a drámában is nagyot tud villantani. A család kicsi kincse, a Foxcatcher vagy a jelenleg Budapesten ólálkodó Timothée Chalamet-val közösen készített Csodálatos fiú sötétebb tónusú, könnyfacsaró karaktereiért például komoly kritikai elismerést kapott.
A színészet mellett a festészettel is kacérkodó Jim Carrey arcát mindenki ismeri az Ace Ventura vagy a Dumb és Dumber miatt, de a folyton bohóckodó sztárszínész drámai oldala is igen lenyűgöző. Az Egy makulátlan elme örök ragyogásával, az Ember a Holdonnal vagy a Truman Show-val fityiszt vágott kritikusainak, és megmutatta, igenis képes árnyalt, szívszorító alakításokra is, persze némi humorral és nem kevés melankóliával megspékelve.
Steve Carell után ismét egy vicces figura, akit az Office „termelt ki”. Jim Halpert szerepe után a John Krasinskit sokan szimpla vígjátékszínészként könyvelték el, de ő megpróbálkozott a horrorral, és nagyot is robbantott. A Hang nélkül rendezőjeként és főszereplőjeként egy teljesen új oldalát mutatta meg. A némaságtól üvöltő rémületben Krasinski a feszültséget teljesen kimaxolta, azóta pedig már akcióhősként és szuperhős szerepkörben is helytállt.
Jordan Peele-t a Key & Peele című műsor egyik feleként ismertük meg, tele poénnal és paródiával. Aztán a komikus húzott egy váratlant, és horrorrendezőnek állt. A Tűnj el! című alkotásával zseniális debütálást produkált, amit az Akadémia sem hagyott jutalom nélkül, Peele Oscart kapott első művéért. Azóta a zsáner egyik legizgalmasabb alkotójává nőtte ki magát, bizonyítva, hogy a bohócálarc mögött komoly társadalomkritikus attitűd rejtőzik.
A könnyed vígjátékok királya, aki a Netflixen folytatott Happy Gilmore-tól kezdve az Apafejen át, egészen a Nagyfiúk-filmekig mindent vitt, és egy ideig felülmúlhatatlan volt ezen a fronton. Aztán jött a Kótyagos szerelem, az Üres város és a Csiszolatlan gyémánt, amelyekben olyan feszült drámai alakítást nyújtott, amitől még legnagyobb fanatikusainak is leesett az álla.
A stand-up és a vígjátékfilmek örökös és halhatatlan ikonja, Robin Williams, de mint az színes karrierje során kiderült, a megrendítő és a hajmeresztő szerepek is a tenyerében vannak. A Good Will Huntingot és a Holt költők társaságát többen is ismerik, viszont az olyan alul az Álmatlanság vagy a Sötétkamra című alkotásokban egy olyan Williamst láthatunk, aki könnyen tönkreteheti a gyerekkorunkat.
Sacha Baron Cohent Ali G, Borat vagy Brüno által egy olyan komikusként ismerhettük meg, aki nem ismer semmilyen határt, ha poénról van szó. Azonban a vígjátékok mellett egy másik műfaj, a musical is a szíve csücske, és rendszeresen vállal is szerepeket a zsánerben. A Sweeney Tooddban Johnny Depp oldalán borbélyként, Hugh Jackman és Anne Hathaway mellett pedig szélhámosként eresztette ki a hangját A nyomorultakban. Újabban pedig a szuperhősködésbe is belekóstolt, miután elvállalta Mephisto szerepét a Vasszív című Marvel-sorozatban.
A Senki 2. 2025. augusztus 21-én kerül bemutatásra a hazai filmszínházakban. A mozi előzetesét pedig itt meg is tekintheted:
