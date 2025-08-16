Ők elbuktak! Mutatjuk a hősöket, akik a legkegyetlenebb gonosztevőkké vált – fotók

A karakterek morális irányváltása attól függ, az író merre kívánja vinni a történetet. Szurkolhatunk nekik magunkban vagy hangot adva a TV előtt, de néhány szereplőből úgyis gonosz lesz a végén. Azt közlik: az ember esendő és a teher alatt megnőtt pálma kérge a nap végén kemény marad. Ezen végigment Walter White, Joker, és Gollam is. Ezek a karakterek megdolgoztatják az empátiánkat, mert tudjuk, hogy a szélsőséges cselekedeteik mögött egy megtört ember lakozik. Múlt héten megnéztünk pár karaktert, akik gonoszból lettek hősök, az érdekesség kedvéért lássuk milyen a helyzet fordítva!

Walter White és Jesse Pinkman nehéz helyzetbe kerülnek a Breaking Bad-ben (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)

Walter White a legékesebb példája a jellemromlásnak

Vince Gilligan magnum opusa, a Breaking Bad sorozat talán a leganalitikusabb, legmélyebb filmes lehetőség arra, hogy egy karakteren keresztül megfigyeljük a jellemromlás fokozatait. Walter White, mint egy alulfizetett kémiatanár először csak azért kezd el drogot gyártani, hogy a kemoterápia költségeit tudja kezelni, de a lassan felépülő hatalom olyan örvénybe sodorja, ami egy idő után nem összeegyeztethető a családi élettel. White önmegvalósítási törekvése a nap végén reménytelen és tragikus, de képernyőn követni nagyon izgalmas. Gilligannek egyébként nagyon tetszhet ez a motívum, mert a Better Call Saul-ban Bob Odenkirk karakterén keresztül vonultatott fel egy hasonló jellemromlás ívet.

Walter White Breaking Bad alteregója, nevezetesen Heisenberg (Fotó: Rafael Sarmiento)

Sokan megformálták, de nincs belőle két ugyanolyan. Mégis van egy ami nagyon is illik ebbe a listába - ez pedig a Joaquin Phoenix Jokere. Arthur Fleck sztorija egy meglehetősen komor lélektani dráma, ahol a film szépen lassan megérteti a nézővel, hogyan alakítja a mérgező környezet és a segítség hiánya a szószerinti őrület határán túlra a főszereplőt. A körítés kicsit egyoldalú, semmi reménysugár nem adatott meg szerencsétlen embernek... hatásos sztori.

Joaquin Phoenix játéka új dimenziót hozott a karakternek (Fotó: NORTHFOTO)

A Gyűrűk ura filmekből ismert Sméagol sorsa nem kevésbé tragikus. Tolkien meséjében a felfoghatatlan hatalommal bíró gyűrű az ártatlan hobbit birtokába került, majd lassan megrontotta a lelkét, elméjét kettéhasította és a testét felismerhetetlenségig torzította. A popkultúrában ismeretesebb az így kapott neve: Gollam.