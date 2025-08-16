UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ők elbuktak! Mutatjuk a hősöket, akik a legkegyetlenebb gonosztevőkké vált – fotók

Breaking Bad
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 17:45
GollamGyűrűk urajoker
Nem mindenkinek adatik meg a happy end. Walter White tanárból drogmágnás, Arthur Fleck hivatásos bohócból pedig egy lázadó mozgalom ura lett, egyebek mellett. Galériánkban nem túl szerencsés, de izgalmas hős karakterből gonosszá váló figurákat gyűjtöttünk össze.

A karakterek morális irányváltása attól függ, az író merre kívánja vinni a történetet. Szurkolhatunk nekik magunkban vagy hangot adva a TV előtt, de néhány szereplőből úgyis gonosz lesz a végén. Azt közlik: az ember esendő és a teher alatt megnőtt pálma kérge a nap végén kemény marad. Ezen végigment Walter White, Joker, és Gollam is. Ezek a karakterek megdolgoztatják az empátiánkat, mert tudjuk, hogy a szélsőséges cselekedeteik mögött egy megtört ember lakozik. Múlt héten megnéztünk pár karaktert, akik gonoszból lettek hősök, az érdekesség kedvéért lássuk milyen a helyzet fordítva!

Walter White
Walter White és Jesse Pinkman nehéz helyzetbe kerülnek a Breaking Bad-ben (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)

Walter White a legékesebb példája a jellemromlásnak

Vince Gilligan magnum opusa, a Breaking Bad sorozat talán a leganalitikusabb, legmélyebb filmes lehetőség arra, hogy egy karakteren keresztül megfigyeljük a jellemromlás fokozatait. Walter White, mint egy alulfizetett kémiatanár először csak azért kezd el drogot gyártani, hogy a kemoterápia költségeit tudja kezelni, de a lassan felépülő hatalom olyan örvénybe sodorja, ami egy idő után nem összeegyeztethető a családi élettel. White önmegvalósítási törekvése a nap végén reménytelen és tragikus, de képernyőn követni nagyon izgalmas. Gilligannek egyébként nagyon tetszhet ez a motívum, mert a Better Call Saul-ban Bob Odenkirk karakterén keresztül vonultatott fel egy hasonló jellemromlás ívet.

Walter White Breaking Bad alteregója, nevezetesen Heisenberg (Fotó: Rafael Sarmiento)

Sokan megformálták, de nincs belőle két ugyanolyan. Mégis van egy ami nagyon is illik ebbe a listába - ez pedig a Joaquin Phoenix Jokere. Arthur Fleck sztorija egy meglehetősen komor lélektani dráma, ahol a film szépen lassan megérteti a nézővel, hogyan alakítja a mérgező környezet és a segítség hiánya a szószerinti őrület határán túlra a főszereplőt. A körítés kicsit egyoldalú, semmi reménysugár nem adatott meg szerencsétlen embernek... hatásos sztori.

Actor Joaquin Phoenix transforms into legendary Batman villain ‘The Joker’ in a new psychologically thriller.
Joaquin Phoenix játéka új dimenziót hozott a karakternek (Fotó: NORTHFOTO)

A Gyűrűk ura filmekből ismert Sméagol sorsa nem kevésbé tragikus. Tolkien meséjében a felfoghatatlan hatalommal bíró gyűrű az ártatlan hobbit birtokába került, majd lassan megrontotta a lelkét, elméjét kettéhasította és a testét felismerhetetlenségig torzította. A popkultúrában ismeretesebb az így kapott neve: Gollam.

Gollam, a Tolkien világ egyik legszomorúbb sorsú alakja (Fotó: Warner Bros.)

A rossz útra tért karakterek keserű szájízzel hagynak minket, de a sorsukra és változásaikra kicsit mindig kíváncsiak leszünk. Nézzük hát a legismertebb példákat!

Sméagol egyszerű és ártatlan hobbit volt, akit az Egy Gyűrű torzított el, és taszította őt egy örökös belső küzdelembe - új neve: Gollam

 

